La guerra de ICE en Chicago

"El Gobierno de Trump está convirtiendo los supuestos operativos contra migrantes irregulares (“lo peor de lo peor”, según directivos de ICE) en una guerra, e incluso el mismo Trump ha parafraseado que se trata de una guerra",

19/10/2025 - 12:03 am

Agentes del ICE detienen a un migrante. Foto: Facebook ICE

El pasado 14 de septiembre, Constantina Ramírez y Moisés Enciso, migrantes indocumentados residentes en el área metropolitana de Chicago, Illinois, fueron detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mientras se dirigían a una tienda Home Depot en el condado de Cícero junto a su hijo Moisés, de 22 años, para hacer compras para la fiesta del décimo aniversario del hijo menor de la pareja. 

En una entrevista para CNN, Moisés Enciso hijo relató que agentes de migración los interceptaron por presuntamente realizar una vuelta ilegal en un crucero. Los agentes del ICE iban en tres vehículos y rodearon a la familia Enciso. Les solicitaron identificaciones y el temor paralizó al padre quien no supo qué responder. La hija de 19 años, de nombre Yurithsi llegó al lugar y se negó a responder las preguntas de los agentes del ICE hasta consultar a su abogado. Al final los agentes del ICE se llevaron a Constantina Ramírez y Moisés Enciso, quienes ahora se encuentran en centros de detención fuera de Illinois: en Kentucky ella y en Michigan él. Pero dejaron a la familia destrozada. Los dos hijos mayores quedaron a cargo de una hermana de 12 años y otro hermano de 10 años. 

Esta es apenas una historia de vidas trastocadas y familias rotas que los violentos operativos de ICE están dejando en el área de Chicago, que se ha convertido en el centro de los operativos migratorios de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ordenados por el Presidente Donald Trump y que parecen centrarse no sólo en ciudades con gran población de migrantes, especialmente latinos, sino en ciudades con gobiernos demócratas, opositores a los republicanos.

El Gobierno de Trump nombró a estos operativos como “Midway Blitz”. Blitz es una palabra alemana con la que simbólicamente el ejército Nazi nombraba varios de sus operativos durante la Segunda Guerra Mundial. El Operativo Midway Blitz ha dejado como saldo más de mil arrestos de migrantes en todo Illinois entre el 8 de septiembre y el 3 de octubre, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), citados por CNN.

Muchos de los operativos han sido extremadamente violentos, hasta alcanzar las muertes, como ocurrió con el migrante de origen mexicano Silverio Villegas-González, quien fue asesinado de un balazo en el cuello por un agente del ICE tras dispararle su arma dentro del auto.  Silverio Villegas fue detenido en un operativo de ICE luego de haber dejado a sus hijas menores en la guardería y en la escuela el 14 de septiembre. Los agentes del ICE interpusieron su vehículo frente al migrante y cuando este intentó evadirlos, los agentes migratorios lo asesinaron. 

Además de Silverio Villegas-González, al menos otras dos personas han fallecido “después de un encuentro con ICE desde que Trump asumió el cargo y comenzó una amplia ofensiva nacional contra la inmigración, y al menos 15 personas han muerto mientras estaban bajo custodia de ICE”, según una nota del New York Times (23 septiembre 2025). 

El Gobierno de Trump está convirtiendo los supuestos operativos contra migrantes irregulares (“lo peor de lo peor”, según directivos de ICE) en una guerra, e incluso el mismo Trump ha parafraseado que se trata de una guerra. Hace unos días publicó en su red social: “Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA”.

Un ejemplo de esta “guerra” interna que está llevando a cabo el Gobierno de Trump en varias ciudades de Estados Unidos es el operativo que el ICE llevó a cabo al inicio de octubre en el complejo de apartamentos South Side donde los agentes de migración desplegaron no sólo decenas de patrullas sino incluso un helicóptero militar desde el que bajaron en rapel varios agentes federales. South Side Weekly, un medio local de Chicago hizo esta crónica del operativo para detener migrantes que asemeja una operación de asalto en una guerra: “los residentes de un edificio de apartamentos en South Shore se despertaron sobresaltados cuando casi 300 agentes federales, respaldados por helicópteros y granadas aturdidoras, irrumpieron en sus hogares en una redada masiva de migración. Un video publicado en redes sociales por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) describió la redada en el 7500 S. South Shore como una operación de estilo militar para capturar a jóvenes morenos. En realidad, la madrugada del martes los agentes federales detuvieron a todos los residentes del edificio de 130 unidades, incluyendo a bebés y niños, colocándolos en correas y separándolos por raza en camionetas durante más de dos horas. Algunos oficiales apuntaron al edificio con pistolas equipadas con linternas tácticas; otros portaban rifles largos y llevaban cascos equipados con cámaras y linternas. Helicópteros sobrevolaban el cielo y los agentes en tierra lanzaban granadas aturdidoras. Los residentes, que se despertaron repentinamente, sólo tuvieron unos segundos para abrir antes de que los agentes derribaran las puertas y entraran a la fuerza, según grabaciones de residentes que presenciaron la redada”.

La crónica es muy detallada: “Agentes enmascarados hicieron que la gente se formara en fila frente al edificio, donde les preguntaron a cada residente su nombre y país de origen antes de levantarles la camisa para revisar si tenían tatuajes. Después procedieron a preguntarles si tenían documentos que acreditaran su residencia legal en Estados Unidos. Uno a uno, los residentes del edificio, incluyendo ciudadanos estadounidenses afroamericanos, fueron subidos a camionetas donde fueron interrogados más detalladamente”. Al final el DHS informó que 37 personas fueron arrestadas, incluidos cuatro niños. 

Imagine el lector un operativo de esta magnitud en sus ciudades para tratar de dimensionar esta estrategia de miedo que el Gobierno de Trump está infundiendo entre sus propios ciudadanos. 

Esta violenta incursión de las fuerzas federales de migración ha levantado una cadena de protestas, manifestaciones y diversas formas de resistencia ante el ICE tanto de migrantes sin documentos como de ciudadanos legales de EU, latinos y blancos, que han salido a resistir los operativos de ICE. 

Entre otras cosas, se han manifestado diariamente frente a un centro de detención de ICE en la localidad de Broadview; ciudadanos blancos recogen niños latinos de las escuelas para llevarlos a sus padres; se han creado páginas de Facebook donde avisan de operativos de ICE; jóvenes latinos legales se ofrecen a hacer la despensa a familias que no tienen papeles. 

Y se espera que todo el temor y coraje que les han provocado los violentos operativos del ICE (como expresó una mujer latina) se traduzcan en una masiva participación en Chicago en la jornada nacional de protesta denominada “Sin reyes” (“No kings”). Ni en Chicago ni en el resto de Estados Unidos quieren que su presidente se comporte como un reyezuelo que gobierna en contra de su pueblo. 

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

