La ciclovía de Tlalpan

"Mi amigo urbanista me explica que, cuando se creó la ciclovía en Insurgentes, todos se quejaron, pero que, hoy por hoy, sí implicó una reducción del tráfico. No sólo por la ciclovía, está claro, sino porque se reguló el transporte dentro de esa avenida. Si se hace eso en Tlalpan, (..) entonces la ciclovía funcionará".

02/11/2025 - 12:01 am

ciclovía Tlalpan
Obras a un costado de la Calzada de Tlalpan para la nueva ciclovía exclusiva para bicicletas que será inaugurada para el Mundial de Fútbol en 2026. Foto: Graciela López, Cuartoscuro.

Todos los proyectos de mejoramiento urbano provocan malestar a quienes están cerca, ya sean vecinos o personas que transitan por la zona de obras. Es evidente, la maquinaria y los bloqueos no pueden sino trastocar parte de las rutinas de vivienda y tránsito. La oferta, sin embargo, es clara: a cambio de esas semanas o meses de incomodidad, las obras implicarán una mejoría en las condiciones previas. Ésa es, al menos, la promesa.

Desde hace varias semanas, han trabajado en la creación de una ciclovía en Tlalpan que va desde el centro de la ciudad hasta el Estadio Azteca. Treinta y tantos kilómetros de un carril confinado sólo para bicicletas. Treinta y tantos kilómetros de un carril menos para transporte motorizado. Treinta y tantos kilómetros de un tráfico que ha crecido exponencialmente a lo largo de esa avenida que conecta el centro de la capital con la salida al sur de la misma.

Hay posturas encontradas. Es claro que los vecinos de las zonas afectadas y quienes transitamos por ahí nos quejamos por el incremento al tráfico. Existen recorridos de un par de kilómetros que implican hasta tres cuartos de hora. Sobre todo, cuando se combina la construcción de la ciclovía, con la convergencia de carriles de dos avenidas más la salida de una universidad. Los peseros y autobuses que solían detenerse en doble fila ahora lo hacen en la tercera y no hay más que un cuarto carril. Además, hay quien insiste en que los accidentes con los ciclistas se incrementarán debido a todas las vueltas a la derecha. Más, considerando que Tlalpan es una de las pocas avenidas en la ciudad donde se puede circular a 80 km/h (bueno, al menos teóricamente).

La contraparte habla de los beneficios para el tránsito. Mi amigo urbanista me explica que, cuando se creó la ciclovía en Insurgentes, todos se quejaron, pero que, hoy por hoy, sí implicó una reducción del tráfico. No sólo por la ciclovía, está claro, sino porque se reguló el transporte dentro de esa avenida. Si se hace eso en Tlalpan, si se quitan los peseros, si aumenta la frecuencia y el número de vagones del Tren ligero, si se evita que los automóviles se estacionen en doble y triple fila, entonces la ciclovía funcionará.

El problema, claro está, son todos los condicionales. Entre otras cosas, por la experiencia que tenemos viviendo en esta ciudad y la cotidianidad de lidiar con el transporte público. También (y, quizá, sobre todo), porque somos demasiados y a ese exceso de tránsito se le reduce un carril completo. Como los vecinos no fueron consultados, como no se mostró un proyecto claro ni lo que se espera de la ciclovía, no quedará más que esperar a que se inaugure la obra para conocer su verdadero impacto.

Eso sí, mi amigo el urbanista fue muy claro conmigo, que soy vecino de alguna de las zonas afectadas: “si toleran estacionamiento informal al lado de la ciclovía, yo iría pensando en cambiarme de casa”. Hoy, como pocas veces, mi tranquilidad en razón del tránsito, se basa en demasiados condicionales.

Jorge Alberto Gudiño Hernández es escritor. Recientemente ha publicado la serie policiaca del excomandante Zuzunaga: “Tus dos muertos”, “Siete son tus razones” y “La velocidad de tu sombra”. Estas novelas se suman a “Los trenes nunca van hacia el este”, “Con amor, tu hija”, “Instrucciones para mudar un pueblo” y “Justo después del miedo”.

La ciclovía de Tlalpan

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

