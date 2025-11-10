Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de un Peña Nieto o un Calderón, pero que lo haga un gobierno que se supone defensor de los derechos de los trabajadores es una contradicción criminal".

Jaime García Chávez

10/11/2025 - 12:03 am

Pemex
Trabajadores de Pemex protestando. Imagen ilustrativa. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro.

La ausencia de una izquierda democrática, anticapitalista y socialista ha llevado a abandonar, casi por completo, la reflexión y la consecuente acción en torno al complejo mundo de las relaciones entre el capital y el trabajo asalariado, hoy muy distinto de lo que fue, por hacer un corte de caja, hace cien años.

A partir de que la izquierda mexicana fue convidada a participar en los procesos electorales para la búsqueda de cargos de representación, y sobre todo de los de la administración pública que luego llegaron como caídos del cielo, las luchas obreras fueron olvidadas y la construcción de un sindicalismo libre, autónomo, autogestivo, independiente, dejó de estar en la agenda prioritaria que pudimos ver por décadas hasta hace alrededor de cincuenta años. 

La brújula política marcó un nuevo derrotero y se les puso distancia a los trabajadores, lisa y llanamente. Fuimos testigos de cómo empezó a imperar una lucha por una democracia electoral, necesaria ciertamente, pero claudicante en esta agenda, como sucedió también con otras que distinguían a la izquierda combativa, por más marginal que fuera.

El viejo corporativismo con el rostro de los líderes “charros” como Fidel Velázquez, Joaquín Hernández Galicia, la "Quina", y compañía se auto llamaban “Congreso del Trabajo” y eran el sector obrero del PRI. 

Esa forma de control entró en decadencia y fue sustituida exactamente por otra igual pero con los rostros de los Pedros Haces, los Alfonsos Cepeda en el SNTE, de los Napoleón Gómez Urrutia, iguales o peores que los del pasado, pero que se cobijan del mismo modo bajo el manto protector de un partido, y del líder de este y de un Poder Ejecutivo (antes PRI, hoy MORENA y una autollamada “cuarta transformación” que encabeza, lo cual está por verse, la Presidenta de la República). Este es un hecho evidente, y como no hay izquierda, pasa de noche.

Estas deshilvanadas palabras me las inspiró la reciente lectura de un comunicado de prensa emitido por la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que cuenta con un registro sindical expedido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, documento en el que se denuncia la criminalización de sus protestas por parte de la Fiscalía General de la República. El comunicado es del pasado 4 de noviembre y se data en Coatzacoalcos, Veracruz.

Estos trabajadores petroleros protestaron en agosto frente al edificio de PEMEX en esa ciudad, donde la empresa estatal tiene grandes instalaciones. La movilización, en palabras de los trabajadores, “tuvo como propósito denunciar las condiciones laborales de explotación, sobrecarga de trabajo y ausencia de derechos básicos que enfrentan los técnicos y profesionistas (…), así como exigir trato justo, seguridad laboral y respeto a la dignidad humana de quienes sostienen con su esfuerzo diario la operación de la industria petrolera nacional”.

Este reclamo lo sustentan con los derechos constitucionales y los pactos internacionales suscritos por el Estado mexicano, por lo cual ven en la estrategia de PEMEX y de la fiscalía que los persigue un intento de represión inadmisible. Así exigen el retiro inmediato de la denuncia interpuesta por PEMEX, el cese de la intimidación, hostigamiento y represalias derivadas de un elemental ejercicio a la manifestación pública.

El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de un Peña Nieto o un Calderón, pero que lo haga un gobierno que se supone defensor de los derechos de los trabajadores es una contradicción criminal.

Esa realidad con la que se trata a los trabajadores de confianza en las empresas públicas, como la Comisión Federal de Electricidad, además, violenta derechos a la jornada laboral que previene la Constitución y al elemental trato de probidad con que los directores deben tratar a sus empleados. 

Sostengo que ya basta de que consideren que los trabajadores están a su disposición las 24 horas sólo porque portan un celular con WhatsApp que los puede sujetar a la empresa en ese periodo de tiempo, desentendiéndose de que tienen vida propia, familia, necesidades de recreación y descanso. Pero esos son temas que no están en la agenda de un gobierno que trata a sus empleados con la exigencia de disciplina militar, con todos los excesos imaginables.

El gobierno debe entender que no estamos ante el colapso del trabajo, que este sigue construyendo el centro de la organización social. A menos de que se inspire en el capitalismo salvaje de los neoliberales que tanto critica de los dientes para afuera.

Jaime García Chávez

Jaime García Chávez

Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Mamdani, un Alcalde socialista en Nueva York

"Apenas anunció su postulación para las elecciones primarias del Partido Demócrata en octubre de 2024, Mamdani se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

“El Tiradito” y nuestros migrantes

"Con los años se convirtió en punto de reunión de los defensores de derechos humanos, quienes, el...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

+ Sección

Galileo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos
1

La FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos por asociación delictuosa

Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, amenazó con interponer una demanda en contra del SAT y "quien resulte responsable".
2

Grupo Salinas amenaza ahora con demandar al SAT y “a quien resulte responsable”

Policías ministeriales detuvieron en Tijuana, Baja California, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen ligado al asesinato de Luis Donaldo Colosio.
3

El caso Colosio da un viraje con el arresto de Sánchez Ortega. ¿Se atreverá a hablar?

4

Era Alcalde michoacano. Ligado a los Calderón. Lo mataron. La justicia nunca llegó…

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
5

La ASF presiona a Cuitláhuac García. Un episodio de 2021 sugiere venganza de Monreal

El Presidente de EU, Donald Trump, fue abucheado por miles de personas al asistir a un partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions.
6

VIDEO ¬ Trump asiste a un partido de la NFL y es abucheado por miles de personas

7

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Integrantes de la "Generación Z" marchan en CdMx
8

FOTOS Y VIDEOS ¬ "Generación Z" marcha en CdMx; congregación se reduce a un puñado

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.
9

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

La UNAM abrirá un Mega Centro de Vacunación dentro de CU, con el fin de que la población pueda vacunarse contra enfermedades comunes de la temporada invernal.
10

¡La UNAM alista semana de vacunación! ¿Cuándo y a dónde ir? Aquí todos los detalles

El Senado de EU publicó un paquete de tres proyectos de ley de financiación que forman parte del plan para poner fin al cierre de Gobierno.
11

El Senado de EU logra acuerdo para poner fin al cierre de gobierno; espera aprobación

FFAA incautan cinco toneladas de droga en Culiacán; desmantelan dos laboratorios.
12

De los cultivos a los laboratorios: cómo Michoacán evolucionó... junto con las drogas

Durante su concierto en Florida, Ana Gabriel lamentó el asesinato del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.
13

Ana Gabriel, activista de derechas, también habla de Manzo: “México debe despertar"

El Gabinete de Seguridad ofreció el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" para enfrentar la violencia y la inseguridad, ya que "es una prioridad nacional".
14

El Gabinete de Seguridad ofrece paz para Michoacán. Es prioridad nacional: Harfuch

Si resides en la CdMx y te quedaste sin trabajo te decimos cuándo y cómo registrate para solicitar el Seguro de Desempleo, así como los requisitos.
15

¿Te quedaste sin trabajo? Así puedes solicitar el Seguro de Desempleo de la CdMx

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Qué es “Generación Z”, una prótesis de derecha que capitaliza el asesinato de Manzo

El Presidente de EU, Donald Trump, fue abucheado por miles de personas al asistir a un partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions.
2

VIDEO ¬ Trump asiste a un partido de la NFL y es abucheado por miles de personas

El Senado de EU publicó un paquete de tres proyectos de ley de financiación que forman parte del plan para poner fin al cierre de Gobierno.
3

El Senado de EU logra acuerdo para poner fin al cierre de gobierno; espera aprobación

De la Fuente se reúne con Lula y hace un llamado a la paz en Latinoamérica durante la CELAC
4

De la Fuente llama a la paz en Latinoamérica; sostiene reunión con Lula en la Celac

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
5

La ASF presiona a Cuitláhuac García. Un episodio de 2021 sugiere venganza de Monreal

La UNAM abrirá un Mega Centro de Vacunación dentro de CU, con el fin de que la población pueda vacunarse contra enfermedades comunes de la temporada invernal.
6

¡La UNAM alista semana de vacunación! ¿Cuándo y a dónde ir? Aquí todos los detalles

EU suma más de 2 mil vuelos cancelados; puede empeorar, dice Secretario de Transporte
7

EU suma más de 2 mil vuelos cancelados; puede empeorar, dice Secretario de Transporte

Si resides en la CdMx y te quedaste sin trabajo te decimos cuándo y cómo registrate para solicitar el Seguro de Desempleo, así como los requisitos.
8

¿Te quedaste sin trabajo? Así puedes solicitar el Seguro de Desempleo de la CdMx

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías
9

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, amenazó con interponer una demanda en contra del SAT y "quien resulte responsable".
10

Grupo Salinas amenaza ahora con demandar al SAT y “a quien resulte responsable”

Director de la BBC dimite tras manipulación de un video sobre Trump
11

Director de la BBC dimite tras acusaciones de manipular declaraciones de Trump

Lando Norris se lleva el GP de Sao Paulo y se encamina al campeonato mundial
12

Lando Norris se impone en GP de Brasil y acaricia el campeonato de pilotos de la F1