Diego Petersen Farah

Vivienda, la demanda que moviliza

"Los jóvenes de izquierda le han dado la vuelta al discurso y hoy tienen claro que el acceso a la vivienda tiene que ser visto como un asunto social, y no como un tema sólo de mercado y especulación financiera".

Diego Petersen Farah

14/11/2025 - 12:02 am

Vecinos que conforman el Frente Ciudadano Salvemos de la Ciudad ofrecieron una conferencia de prensa para señalar que las políticas de la Jefa de Gobierno no detienen el proceso de gentrificación colonia como la Roma, Condesa y Juárez. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.

¿Es la vivienda la nueva causa que mueve a los jóvenes? Un reportaje de Ignacio Fariza en El País revisa tres elecciones recientes que han estado marcadas por el tema de la vivienda. La más difundida es sin duda la de Zohran Mamdani en Nueva York. El joven demócrata, emigrante, entendió que los que más duele a los jóvenes, aunque no sólo a los jóvenes, es el alto precio de la vivienda en la gran manzana, sea comprada o rentada. En Irlanda, Catherine Connolly, de 68 años, ganó la elección para la Presidencia con un amplio margen enarbolando la causa del costo de la vivienda. En Países Bajos, otro joven liberal de apenas 38 años miembro del partido Democracia 66 está a punto de convertirse en Primer Ministro de su país tras conseguir los votos suficientes en la Cámara. Su promesa: combatir la crisis de la vivienda que azota al país más densamente poblado del mundo.

La crisis de la vivienda había sido hasta hace unos años una bandera de la ultraderecha europea que vinculaba la carestía de la vivienda con la migración. Los jóvenes de izquierda le han dado la vuelta al discurso y hoy tienen claro que el acceso a la vivienda tiene que ser visto como un asunto social y no como un tema sólo de mercado y especulación financiera.

En México se calcula que el costo de la vivienda no debe rebasar una tercera parte de los ingresos familiares. O lo que es lo mismo, para rentar una casa o acceder a un crédito hipotecario hay que demostrar que el ingreso es tres veces el monto de la mensualidad a pagar. En ciudades como Nueva York, Ámsterdam, París, Viena, Tokio o Londres, y en lagunas zonas de Sao Paulo o Ciudad de México el costo de la vivienda puede superar 50 por ciento del ingreso familiar.

Las propuestas de los candidatos de izquierda para resolver el tema de vivienda pasan fundamentalmente por el congelamiento de rentas y la construcción de vivienda propiedad del Estado, dos medidas que en un primer momento podrían reducir la especulación, pero que a la larga pueden aniquilar el mercado y pauperizar la vivienda en las ciudades. El riesgo no es menor.

La vivienda será sin duda uno de los temas más sensibles para las nuevas generaciones en las ciudades mexicanas y una oportunidad para los políticos de izquierda y derecha de decir cualquier cantidad de burradas. Pensar las ciudades desde los jóvenes y sus nuevas demandas es el gran reto de urbanistas, economistas y de una clase política emergente que quiera conectar con las nuevas generaciones. 

El problema de la vivienda es real, sumamente complejo y requiere, por supuesto, mucho más que los planteamientos demagogos a los que nos tienen acostumbrados los partidos.

Lo dice el reportero

Opinión

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

