Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

"Santa Claus promocionando la DrogaCola, la Navidad capturada por la DrogaCola. En un país que tiene prohibido el uso de elementos atractivos para la infancia para la promoción de productos que no son saludables, las Caravanas Navideñas de Coca-Cola no solamente son permitidas con la complicidad de las autoridades federales, sino también con la complicidad de los gobiernos municipales".

Alejandro Calvillo

15/11/2025 - 12:05 am

Serge Ahmed, científico de la Universidad de Burdeos, Francia, llamó la atención mundial al presentar un experimento sobre adicciones en ratas. Señaló: "Trabajamos el potencial adictivo del azúcar y pedimos a una rata que eligiera entre azúcar y drogas muy adictivas, como la cocaína o la heroína. La mayoría de las ratas prefirió el azúcar a la cocaína, incluso aquellas que tomaron cocaína durante muchos meses antes de presentarles la disyuntiva… Eso indica que el azúcar tiene un gran potencial adictivo comparado con otras drogas". Ahmed señaló que el 94 por ciento de las ratas se quedó con el azúcar.

El azúcar fue proporcionada a las ratas diluida en agua, como lo es nuestro mayor consumo de azúcar diluida en ese líquido que llamamos refresco. Es el refresco, y en especial la Coca-Cola, el medio que representa nuestro mayor consumo de azúcar, un elemento altamente adictivo. Y en México, justamente el azúcar diluida en forma de refresco es la mayor causa de diabetes, como lo reporta otro estudio científico. La adicción al refresco, al azúcar a través del refresco, nos pone en los primeros lugares a escala mundial en casos de diabetes y muerte por diabetes.

¿Cómo ver entonces a Santa Claus promocionando el consumo de Coca-Cola, y bebiendo la propia Coca-Cola? ¿Cómo ver a los ositos polares, tan amados por niñas y niños pequeños, en forma de peluches, verlos en vivo humanizados, agrupados en una familia, desfilando por las calles principales de sus ciudades, bajo el logo de esa bebida azucarada? ¿Cómo ver todo ese desfile que es la expresión más acabada de la captura que ha hecho la refresquera, Coca-Cola, de la Navidad?

Santa Claus promocionando la DrogaCola, la Navidad capturada por la DrogaCola. En un país que tiene prohibido el uso de elementos atractivos para la infancia para la promoción de productos que no son saludables, las Caravanas Navideñas de Coca-Cola no solamente son permitidas con la complicidad de las autoridades federales que deben aplicar la ley y no permitirlas, sino también con la complicidad de los gobiernos municipales que aportan recursos para la vigilancia, los controles de tránsito, la limpieza y demás, para que la empresa realice su magno acto publicitario con mayor impacto en la infancia.

Las Caravanas Coca-Cola implican dos grandes violaciones a la ley, por lo que las empresas tendrían que ser sancionadas. Primero, las Caravanas violan el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, ya que ningún producto que tenga un sello o leyenda puede utilizar personajes infantiles (Artículo 24 Bis del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad). La Caravana, al promocionar los productos de Coca-Cola, justamente basa su publicidad en personajes infantiles: el oso navideño, Santa Claus, los renos navideños, etc., y en elementos profundamente simbólicos asociados a la Navidad. Difícilmente pueden encontrarse personajes y símbolos con mayor penetración en la infancia, por todos sus elementos imaginarios, que la Navidad.

Por otro lado, al ser una publicidad que se aprovecha de la vulnerabilidad de NNA, se clasifica como publicidad engañosa y abusiva, ya que contiene información artificiosa y exagerada, entre otras características (Artículos 1 fracciones I, VII, 25 bis, 32, 35 y 107 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como los artículos tercero, séptimo, octavo fracción III, décimo primero y décimo sexto fracciones VI y VIII de los lineamientos para el análisis y verificación de la información y publicidad).

En la antigua Roma se acuñó la frase “Pan y Circo” para explicar la estrategia para mantener al pueblo apaciguado, brindándole alimento y entretenimiento para ocultar los problemas políticos y sociales que vivían.

En el mundo de la publicidad, el circo de las Caravanas se ofrece para ocultar los daños de un producto, vistiéndolo de alegría, fiesta, familia, paz, amor, etc. Se maquilla así la Coca-Cola de todos estos elementos positivos, ocultando y desviando la atención sobre la evidencia de sus daños. De esta manera se normaliza su consumo, se introduce en la cultura, la familia y la vida diaria, conjuntándose la adicción fisiológica con la psicológica, que es producida por una publicidad que vincula el producto con todos esos aspectos positivos.

La autoridad tiene las herramientas para detener estas prácticas, especialmente cuando se dirigen a la infancia, estrategias a través de las cuales estas grandes corporaciones abusan de la mayor vulnerabilidad de las infancias frente a la publicidad. Está en COFEPRIS y PROFECO aplicar la ley.

Alejandro Calvillo

Alejandro Calvillo

Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Ernesto Hernández Norzagaray

La movilización de la Generación Z

"Nuestra Generación Z es política en el sentido cultural y moral, menos institucional, pues se moviliza frente...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

¡Aguas con el agua!

"El problema del agua en el Valle de México no se ha resuelto. Simplemente se ha aplazado....
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Vivienda, la demanda que moviliza

"Los jóvenes de izquierda le han dado la vuelta al discurso y hoy tienen claro que el...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

COLPIN 2025: “La verdad no se rinde”

"El mensaje que prevaleció fue de resistencia y cooperación concluyéndose que el trabajo colaborativo puede romper los...
Por Leopoldo Maldonado
+ Sección

Opinión en Video

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

+ Sección

Galileo

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
2

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
3

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum
4

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
5

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

La Embajada de Estados Unidos calificó como "noticias falsas" el supuesto informe en el que califica el caso contra Salinas Pliego como "persecución política".
6

La Embajada de EU niega persecución contra Grupo Salinas: "¡Esta noticia es falsa!"

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión directa del expresidente AMLO.
7

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
8

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP
9

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP

Un Tribunal de Apelaciones de EU suspendió temporalmente una orden del Gobierno de Trump que obligaba a Delta Air Lines y Aeroméxico a disolver su alianza.
10

Tribunal de EU suspende orden que obligaba a cancelar alianza de Aeroméxico y Delta

Generación Z
11

#PuntosyComas ¬ La generación Z aprueba a la Presidenta Sheinbaum, según 5 encuestas

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.
12

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

13

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Una fuerte explosión en una planta química sacudió este viernes la provincia de Ezeiza, Argentina, hasta el momento se reportan 20 personas lesionadas.
14

VIDEOS ¬ Explosión en planta química de Argentina causa incendio; reportan 20 heridos

15

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Michoacán es una de las entidades donde la extorsión se volvió una de las vías más rentables para la economía criminal.
1

DATOS ¬ Michoacán. El homicidio se elevó en 2016. Aflojó hasta 2022 y sigue muy alto

Las Fuerzas Armadas de EU dieron a conocer que llevaron a cabo otro ataque contra un buque que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela.
2

VIDEO ¬ Nuevo ataque de EU a buque con drogas desde Venezuela deja cuatro muertos

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.
3

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

Donald Trump eximió el viernes de sus aranceles más altos a importaciones agrícolas clave como el café, el cacao, los plátanos y ciertos productos cárnicos.
4

Trump reduce aranceles a café, cacao, carnes y frutas para bajar precios de alimentos

La derecha mexicana se mueve en Discord como los supremacistas y neonazis en EU.
5

La derecha mexicana se mueve en Discord como los supremacistas y neonazis en EU

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas alertó que Israel ha incrementado el ritmo de su proceso de anexión ilegal de Cisjordania.
6

La ONU denuncia anexión ilegal y violencia sin precedentes de Israel en Cisjordania

Generación Z
7

#PuntosyComas ¬ La generación Z aprueba a la Presidenta Sheinbaum, según 5 encuestas

El FMI anunció que renueva la línea de crédito para México por dos años más por 24 mil mdd.
8

El FMI reduce a 24 mil mdd la línea de crédito a México y la extiende por 2 años

La Embajada de Estados Unidos calificó como "noticias falsas" el supuesto informe en el que califica el caso contra Salinas Pliego como "persecución política".
9

La Embajada de EU niega persecución contra Grupo Salinas: "¡Esta noticia es falsa!"

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
10

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este viernes durante la inauguración del proyecto "Agua para Campeche" que los buenos empresarios pagan sus impuestos.
11

CSP celebra fallo contra Grupo Salinas: “Los buenos empresarios sí pagan impuestos"

La Fiscalía de Quintana Roo detuvo a Ignacio Eduardo “N”, “El Compi”, quien presuntamente está vinculado con el cementerio clandestino en Puerto Morelos.
12

“El Compi”, acusado de rentar rancho usado como fosa clandestina, es detenido en QRoo