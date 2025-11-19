Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

"Nada es más contrario al sentido común que la locura y, por ello, los grandes innovadores han sido en su momento tachados de locos: en el arte y en la ciencia, que es de donde surgen las más potentes novedades que revolucionan la historia y la destraban, es producto de locos que luego terminan considerándose genios, cuando no terminan en el manicomio, claro".

Óscar de la Borbolla

19/11/2025 - 12:04 am

Existe un elemento muy importante para la convivencia y para la seguridad de nuestra propia vida que quizá no le damos la importancia suficiente: me refiero al sentido común. Sé que se ha dicho, incluso con sorna, que es el menos común de los sentidos; pero hoy quisiera revisar esta afirmación y pensar, en la medida de mis posibilidades, su importancia y los peligros que involucra.

El sentido común es lo que permite que todos los que estamos ahora sigamos aquí con vida. No hablo de la calidad ni a la comodidad de nuestras vidas, sino del mero hecho de seguir aquí. A todos nos antecede una infancia de la que bien o mal logramos salir. Me refiero a esa etapa en la que, para sobrevivir, dependimos de aquellos que estuvieron a nuestro lado: si no nos hubieran alimentado (insisto: bien o mal) y atendido en cientos de aspectos, como salud, educación, cuidados mínimos… no habríamos llegado a este momento. Algo fue necesario que hicieran bien quienes nos acompañaron y algo también hizo bien el Estado para provocar un entorno en el que pudimos desarrollarnos, pues no todo fue suerte, estoy seguro.

Y ahora ocurre lo mismo: el mundo funciona relativamente bien o, por lo menos, una mayoría de las personas funcionan de acuerdo con el sentido común, aunque algunos, obviamente, intenten minarlo: si pensamos en la actividad más común y corriente, podremos darnos cuenta de la cantidad de sentido común que existe: ir al supermercado, por ejemplo: las verduras están acomodadas con un orden, no están mezcladas con los paquetes de carne, ni con las latas de conservas, ni todo está aventado sin ton ni son, y sazonado con detergentes… los artículos están colocados en un orden que hace posible, cuando nos familiarizamos, ir directamente a los pasillos para encontrar lo que buscamos. El sentido común fue lo que hizo que alguien colocara cada cosa en su lugar. Y otro tanto ocurre si vamos al cine: la película que elegimos está en la sala indicada y entramos y ocupamos nuestro asiento y alguien, por sentido común: se atiene al horario, apaga las luces y proyecta la película. Si no hubiera sentido común no podríamos ni siquiera ir al baño, pues hay un orden dictado por este sentido que nos indica que uno primero se baja los pantalones y luego se sienta en la taza.

El sentido común es lo que hace que nuestro mundo tenga lógica, y si entendemos esta lógica entonces también nosotros tenemos sentido común. Esto por supuesto no garantiza que alguien se pase un alto, o que se meta en sentido contrario, ni que tome una escopeta y se ponga a disparar a la gente; pero, como la inmensa mayoría no lo hace, el sentido común está más presente de lo que suele creerse: el mundo funciona gracias a él.

Este sentido común, que se manifiesta como reglas, no es sin embargo eterno: no fue siempre así ni lo seguirá siendo indefinidamente: las prácticas y las costumbres cambian; lo que ahora nos parece obvio no siempre lo fue. El ejemplo más sencillo es el lavado de manos: hoy nos parece un hábito correcto e indispensable en los cirujanos. En el siglo XIX, la higiene no formaba parte del sentido común y es muy conocido el caso del Hospital General de Viena, donde quienes atendían a las parturientas venían de haber estado haciendo autopsias y, sin lavarse las manos, atendían a las mujeres haciendo que murieran de fiebre puerperal. ¿Cómo suponer que existían unos microbios si no podían distinguirse a simple vista? Recordemos que entonces no existían los microscopios. Al primero que propuso lavarse las manos, un médico húngaro de apellido Semmelweis, lo ridiculizaron y, obviamente, lo tildaron de loco.

Este ejemplo —pero hay infinidad— muestra el peligro que entraña el sentido común: un peligro que se muestra como hostil resistencia al cambio. Hoy, la música de "La Bella Durmiente" de Chaikovski, es unánimemente admirada y disfrutada; pero cuando se estrenó, a finales del siglo XIX, fue acogida con una indiferencia que rayaba en el rechazo. Cada cambio se enfrenta al sentido común de su época y no siempre consigue salir adelante. Conocemos el repudio franco que padeció Gauguin, y hoy sus pinturas son invaluables; y lo mismo le pasó al Greco. En todos los campos, el sentido común, lo que se tiene por correcto, es el enemigo de la novedad. Así, mientras más novedosa resulte una propuesta, mientras más contravenga lo habitual, mayor es la saña con la que se busca impedir su acceso al mundo

Tenemos entonces una paradoja con el sentido común: por un lado, es el orden que permite la existencia y, por el otro, es el principal obstáculo para la llegada de la novedad, para que la historicidad que nos constituye pueda desplegarse.

Nada es más contrario al sentido común que la locura y, por ello, los grandes innovadores han sido en su momento tachados de locos: en el arte y en la ciencia, que es de donde surgen las más potentes novedades que revolucionan la historia y la destraban, es producto de locos que luego terminan considerándose genios, cuando no terminan en el manicomio, claro. El arte, por definición, es creación y lo nuevo espanta. La ciencia acostumbra ir en contra del sentido común, es inherentemente contraintuitiva y, aunque en la actualidad ya no se encuentre con la hoguera, se tropieza con otros obstáculos que igualmente queman: la falta de subsidios, la prohibición para incursionar en ciertos temas, así como la sempiterna burla, hoy disfrazada de indiferencia.

Si el sentido común es un orden indispensable para vivir y la locura es la fuente del cambio histórico, entonces la historia humana es una danza dialéctica entre bomberos e incendiarios.

X @oscardelaborbol

Óscar de la Borbolla

Óscar de la Borbolla

Escritor y filósofo, es originario de la Ciudad de México, aunque, como dijo el poeta Fargue: ha soñado tanto, ha soñado tanto que ya no es de aquí. Entre sus libros destacan: Las vocales malditas, Filosofía para inconformes, La libertad de ser distinto, El futuro no será de nadie, La rebeldía de pensar, Instrucciones para destruir la realidad, La vida de un muerto, Asalto al infierno, Nada es para tanto y Todo está permitido. Ha sido profesor de Ontología en la FES Acatlán por décadas y, eventualmente, se le puede ver en programas culturales de televisión en los que arma divertidas polémicas. Su frase emblemática es: "Los locos no somos lo morboso, solo somos lo no ortodoxo... Los locos somos otro cosmos."

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Construyendo un futuro de oposición

"Con el desprecio que la Presidenta está mostrando ahora para los jóvenes, está construyendo una oposición para...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La imaginación al poder

“1968 es conocido en todo el mundo como un año axial en la historia contemporánea”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Gen Z y los infiltrados

“La generación heredera del mundo en su punto de mayor tensión histórica -ecológica, económica, emocional y política-...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Diazordacismo al estilo 4T

“Éramos, en esa visión, herramientas de los agitadores comunistas que nos convertían en instrumentos de sus propios...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

Extorsionando con la extorsión
Por Jorge Zepeda Patterson

Extorsionando con la extorsión

Justicia selectiva
Por Muna D. Buchahin

Justicia selectiva

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

+ Sección

Galileo

Basura espacial

Joven crea empresa en Alemania para eliminar basura espacial de miles de satélites

Cuando hacemos ejercicio no sólo fortalecemos los músculos, también ayudamos a nuestro cerebro a renovarse, ya que estimula la creación de nuevas neuronas.

¿El ejercicio ayuda a que las personas sean más inteligentes? Estudio así lo sugiere

Joven

La Universidad de Kansas revela la razón por la que muchos jóvenes se sienten solos

La gripe y COVID elevan riesgo de problemas cardiovasculares; vacunarse lo disminuye

El grupo de estudiantes del IPN ha aprovechado el sargazo para descontaminar aguas residuales.

Estudiantes del IPN aprovechan el sargazo para descontaminación de aguas residuales

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y estar expuestos a sustancias tóxicas? Sí, pero no por aditivos artificiales o pesticidas, sino por las micotoxinas.

Micotoxinas: ¿Qué son y por qué son tan peligrosos para mujeres? Estudio lo explica

El alcohol es un hábito para muchas personas sin que éstas sean conscientes del daño que puede llegar a ocasionar en su salud y entornos sociales.

El alcohol, la droga cotidiana y aceptada que dispara riesgos graves para la salud

Expertos advierten del auge de falsas recomendaciones en redes sociales, como el consumo de vinagre de manzana sin filtrar, para controlar la glucosa.

Especialista alerta por riesgos de usar vinagre para controlar glucosa en diabéticos

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
PAN contrató por 2 millones a Edson Andrade, rostro de GenZ. Alcalde exhibe FACTURAS.
1

PAN contrató por 2 millones a Edson Andrade, líder de GenZ. Alcalde exhibe FACTURAS

Personas encapuchadas agredieron a policías con cuetones, bombas molotov, piedras y palos en la protesta del 2 de octubre de 2025 en CdMX. . Los jóvenes encapuchados agredieron a los uniformados con cuetones, bombas molotov, piedras y palos. Los integrantes de la SSC solo los contuvieron hasta que llegaron más refuerzos y pudieron replegarlos, el saldo es de varios heridos.
2

No es un “bloque negro”: hay 18, varios muy radicales, dicen agencias de inteligencia

Operativos Colima
3

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

Desfile cívico-militar del 20 noviembre
4

Sedena modifica la ruta del desfile del 20 de noviembre; conoce este nuevo recorrido

La agresión de Trump  provocó la reacción de otros periodistas, quienes condenaron los ataques y recordaron que el magnate tiene un historial de ataques similares a otros reporteros y, en especial, contra mujeres.
5

VIDEO ¬ "¡Cállate, cerdita!", dice Trump a reportera que lo interroga sobre Epstein

Letreros del "Departamento de Defensa" de EU aparecen en playa de Tamaulipas
6

Letreros “del Departamento de Defensa” de EU (sic) aparecen en playas de Tamaulipas

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
7

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

Los mexicanos murieron en el Parque Nacional Torres del Paine, en el sur de Chile.
8

Cinco excursionistas mueren en la Patagonia chilena; dos de ellos eran mexicanos

oposición
9

Construyendo un futuro de oposición

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó este domingo los actos de violencia de la marcha "Generación Z" en el Zócalo.
10

RADICALES ¬ México se enfrenta a una ultraderecha de receta, mentirosa y muy violenta

Salinas Pliego difundió mentiras en marcha de la “Generación Z”.
11

DATOS ¬ Salinas Pliego y las 10 mentiras durante y después de la marcha de la derecha

Marcha de la denominada Generación Z
12

3 detenidos por marcha de la Generación Z son procesados y dan prisión preventiva a 5

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
13

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Para evitar que la derecha nos destruya
14

Para evitar que la derecha nos destruya

15

Comando ataca e incendia bar La Coss en Puebla; mueren cinco personas. FGE investiga

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Personas encapuchadas agredieron a policías con cuetones, bombas molotov, piedras y palos en la protesta del 2 de octubre de 2025 en CdMX. . Los jóvenes encapuchados agredieron a los uniformados con cuetones, bombas molotov, piedras y palos. Los integrantes de la SSC solo los contuvieron hasta que llegaron más refuerzos y pudieron replegarlos, el saldo es de varios heridos.
1

No es un “bloque negro”: hay 18, varios muy radicales, dicen agencias de inteligencia

2

Comando ataca e incendia bar La Coss en Puebla; mueren cinco personas. FGE investiga

PAN contrató por 2 millones a Edson Andrade, rostro de GenZ. Alcalde exhibe FACTURAS.
3

PAN contrató por 2 millones a Edson Andrade, líder de GenZ. Alcalde exhibe FACTURAS

Los mexicanos murieron en el Parque Nacional Torres del Paine, en el sur de Chile.
4

Cinco excursionistas mueren en la Patagonia chilena; dos de ellos eran mexicanos

Revocación de mandato de 2022
5

#PuntosyComas ¬ La derecha, sin fuerza para revocar mandato a la Presidenta Sheinbaum

operativo Tabasco
6

Fuerzas federales detienen a "El Topo" y 7 más en Tabasco por venta de drogas y armas

La agresión de Trump  provocó la reacción de otros periodistas, quienes condenaron los ataques y recordaron que el magnate tiene un historial de ataques similares a otros reporteros y, en especial, contra mujeres.
7

VIDEO ¬ "¡Cállate, cerdita!", dice Trump a reportera que lo interroga sobre Epstein

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó este domingo los actos de violencia de la marcha "Generación Z" en el Zócalo.
8

RADICALES ¬ México se enfrenta a una ultraderecha de receta, mentirosa y muy violenta

9

Pedro González, excandidato a Alcalde de San Andrés Tuxtla, es asesinado en Veracruz

Operativos Colima
10

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

Brugada extiende la convocatoria para tramitar la licencia permanente para todo 2026
11

La CdMx anuncia extensión para tramitar licencia permanente en 2026: ¿Cuánto costará?

Sheinbuam presenta Paquete Contra la Inflación y la Carestía
12

Sheinbaum y empresarios renuevan paquete contra inflación; canasta queda en 910 pesos