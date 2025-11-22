Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

"Vayamos del pasado al presente, del siglo XIX al XXI, con un par de ejemplos muy ilustrativos de la lucha entre el bien común y los intereses particulares; luchas que pueden costar miles y cientos de miles de vidas".

Alejandro Calvillo

22/11/2025 - 12:05 am

Vayamos del pasado al presente, del siglo XIX al XXI, con un par de ejemplos muy ilustrativos de la lucha entre el bien común y los intereses particulares; luchas que pueden costar miles y cientos de miles de vidas.

Ignaz Semmelweis fue un médico que salvó miles y, posiblemente, cientos de miles de vidas. Murió sin ser reconocido, totalmente defenestrado. Semmelweis fue un médico cirujano obstetra en el Imperio austríaco. Descubrió la causa principal de que entre el 10 y el 30% de las mujeres parturientas murieran por la fiebre puerperal, también llamada fiebre postparto. Parir significaba un alto riesgo de muerte.

Su teoría era que los propios médicos estaban propagando esa fiebre y, por lo tanto, la muerte, al transmitir de los cuerpos de las mujeres que habían muerto a las mujeres parturientas la “partícula” causa de la enfermedad. Su propuesta para enfrentar esta situación fue muy sencilla: que los médicos y asistentes se lavaran las manos con una solución antiséptica en las salas de maternidad para no transmitir la enfermedad. Sus colegas se burlaron de él; no aceptaban que ellos mismos fueran la causa de esas muertes. Se negaron a aceptar su responsabilidad en las miles de muertes que estaban ocurriendo. Tendrían que pasar varios años para que su teoría fuera respaldada, convirtiéndose Semmelweis en el padre de los procedimientos antisépticos. Algo tan sencillo ahora para nosotros no lo fue en esa época.

Desde cuando la principal causa de muerte eran las enfermedades transmitidas por mosquitos, virus o bacterias, hasta ahora que lo son las enfermedades provocadas por el consumo de una serie de productos, ha existido una enorme resistencia para reconocer las causas verdaderas de estas muertes. Siempre existen intereses establecidos que se oponen a reconocer la evidencia sobre las causas de esas enfermedades y muertes cuando estos intereses se ven afectados. Estos intereses pueden ser desde personales hasta de grandes corporaciones.

Por otro lado, hay personas, profesionales de la salud, que han salvado miles de vidas a partir de implementar prácticas médicas sencillas o políticas públicas a lo largo de la historia, que han logrado enfrentar y doblegar esos intereses, salvando miles y decenas de miles de vidas. Estas personas han enfrentado fuertes resistencias de muy diversos tipos. Con más de un siglo de diferencia, veamos el caso de la labor que encabezó Tom Frieden en Nueva York hace unos años. Veamos las similitudes con más de un siglo y medio de diferencia.

En el mundo actual, en el siglo XXI, las enfermedades transmisibles han sido, en su mayor parte, controladas y superadas como lo fue la fiebre puerperal. Ahora, las principales causas de enfermedad y muerte son las llamadas enfermedades no transmisibles, entre las que destacan las causadas por el consumo de tabaco, alcohol, bebidas endulzadas y alimentos ultraprocesados. La evidencia sobre las causas de estas enfermedades y muertes ha enfrentado otro tipo de resistencias. Ya no son los médicos del siglo XIX que no querían reconocer su responsabilidad en las muertes de las mujeres parturientas; se trata de las grandes corporaciones globales que durante años han negado sus daños en salud, ocultándolos, pagando a científicos y grupos fachada para confundir y desviar la atención, y para sembrar la duda sobre su responsabilidad. Así lo hizo la industria del tabaco y lo hace actualmente la industria refresquera y de la comida chatarra, junto con la industria del alcohol. Negar el daño, negar su responsabilidad, con el único fin de mantener sus ganancias.

Así como Semmelweis enfrentó la fiebre puerperal, Tom Frieden, con todas sus diferencias, inició el camino del combate a uno de los principales asesinos de nuestro tiempo: el tabaquismo. El tabaquismo mata cada año a más de 8 millones de personas, y 1,6 millones de estas muertes son de personas que no fumaban pero que aspiraban el humo del tabaco consumido por alguien más. Nueva York era una de las ciudades con mayor índice de tabaquismo en el mundo; era una moda muy propagada en la ciudad de los rascacielos, asociada con la bohemia, con el trabajo ejecutivo, la moda, muy presente en las películas, etc.

Tom Frieden regresó a su ciudad natal para estar al frente de las políticas de salud en 2002. Cuenta, recientemente, que le dijo a su padre que quería ser el mejor comisionado de salud de Nueva York y que las últimas palabras que pronunció su padre antes de morir fueron: “¿Cómo lo sabrás?”. Y él se respondió: “Lo sabré por el número de vidas que pueda salvar”. Por lo tanto, lo primero que tenía que hacer era conocer el nivel de tabaquismo en Nueva York. Antes de iniciar, realizaron una encuesta telefónica entre 10 mil personas para tener un piso de partida. Lo primero que demostró esa encuesta es que en los diez años anteriores no había disminuido el tabaquismo en la ciudad.

En 2009 se estableció un impuesto alto al tabaco en Nueva York; en la encuesta realizada un año después, se documentó una baja sustancial en el tabaquismo. Después vino otra medida, otra muy intensa batalla: convertir a los bares y restaurantes en áreas libres de tabaco. Un año después, la encuesta volvió a demostrar una caída en el consumo de tabaco. Esperaban que la reducción en el consumo de tabaco continuara, pero habían llegado a un punto: una importante reducción, pero hasta ahí se había quedado el impacto; no bajaba más el consumo.

El Centro para el Control de Enfermedades les recomendó una campaña publicitaria contra el consumo de tabaco, con una inversión de 10 millones de dólares. Dudaron en realizarla; con 10 millones de dólares podrían hacer muchas otras cosas, como mejorar las clínicas o ampliar el personal, pero decidieron probar.

El resultado fue muy bueno: se redujo el número de fumadores, de manera especial en las zonas de la ciudad donde la campaña publicitaria antitabaco se había desplegado. Ante las críticas internas por parte de miembros del Consejo de la Ciudad, se presentaron los datos de cuántos dólares se habían invertido para salvar cada vida. Si se cortaba el recurso, el Consejo de la Ciudad sería responsable de esas vidas no salvadas, de esos casos de cáncer no evitados, de todas las enfermedades no evitadas.

En ese mismo sentido, deben evaluarse la responsabilidad de funcionarios y legisladores que bloquean políticas necesarias para salvar vidas y reducir los daños que, en México, están generando estos productos, como el refresco, la comida chatarra, el alcohol y el tabaco. Hoy nos parece obvio que los médicos y sus asistentes tengan que desinfectarse las manos antes de atender un parto, una cirugía o cualquier intervención.

Seguramente, en el futuro será poco entendible que en nuestra época se consumiera una bebida con la cantidad de azúcar que contienen hoy los refrescos; que la Navidad fuera promocionada para niñas y niños por una de esas bebidas. Tampoco se podrá entender el consumo de una enorme cantidad de productos ultraprocesados con colorantes, saborizantes, texturizadores, aromatizantes y una cantidad de químicos cosméticos, etc.

El consumo de estos productos es la principal causa de enfermedad y muerte actualmente en nuestro país. Debemos dejar de normalizar su consumo y aprender de las políticas exitosas frente al tabaco y el alcohol, que han salvado cientos de miles de vidas. Las medidas deben ser más profundas y radicales; como sociedad y país, no debemos cargar con los daños del consumo de estos productos mientras las corporaciones se llevan las ganancias.

Alejandro Calvillo

Alejandro Calvillo

Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Hay de películas a películas

"Las películas, cuando son buenas, se convierten en un espejo de la sociedad. Todas las sociedades vistas...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Dignificar nuestro periodismo

"El sino del escorpión se dio a la terea de leer los trabajo reconocidos por el Consejo...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Grecia Quiroz, compañera de Carlos Manzo

"A Grecia le esperan días difíciles. Que pondrán a prueba su entereza. Su voluntad de cumplir una...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

+ Sección

Galileo

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Basura espacial

Joven crea empresa en Alemania para eliminar basura espacial de miles de satélites

Cuando hacemos ejercicio no sólo fortalecemos los músculos, también ayudamos a nuestro cerebro a renovarse, ya que estimula la creación de nuevas neuronas.

¿El ejercicio ayuda a que las personas sean más inteligentes? Estudio así lo sugiere

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ortiz Padilla al frente de la movilización.
1

Otro "dirigente" de la "Gen Z" también está ligado al PRIAN, Xóchitl, Claudio X...

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
2

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

Donald Trump acusó al grupo de legisladores que llamaron a miembros del ejército a rebelarse de sedición y que su comportamiento “se castigaba con la muerte”.
3

¿Se debilita Trump antes de lo habitual? Sí. Y ahora amenaza de muerte a opositores

Desfile revolución mexiacana
4

Desfile de la Revolución Mexicana, sin novedad; marcha de Gen Z reúne 150 personas

5

El exlíder priista del Edomex, Isidro Pastor "N", es capturado por lavado de dinero

6

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
7

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras.
8

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras

9

La FGJ de Michoacán detiene en Uruapan a los escoltas de Carlos Manzo, Edil asesinado

ISSSTE
10

Batres destaca mejoras en quirófanos y abasto de medicinas en el ISSSTE de Veracruz

Las autoridades cumplimentaron tres órdenes de cateo en Iztapalapa y Tláhuac, detuvieron a cuatro hombres y tres mujeres.
11

La SSC-CdMx detiene a 7 personas en Iztapalapa y Tláhuac; aseguran droga y armas

Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, organizaron a grupos violentos para la marcha del pasado 15 de noviembre.
12

ENTREVISTA ¬ Alessandra y Tabe llenaron marcha con gente amenazada: Paulo García

13

Grecia Quiroz, compañera de Carlos Manzo

La Corte da un nuevo revés a Salinas Pliego: debe pagar 67 millones de 2012
14

La Corte da un nuevo revés a Salinas Pliego: debe pagar 67 millones de 2012

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
15

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

El exlíder priista del Edomex, Isidro Pastor "N", es capturado por lavado de dinero

Gobierno impulsa acciones de proximidad social como parte del Plan Michoacán
2

La Segob activa el Plan Michoacán tras reunión entre Rosa Icela y Ramírez Bedolla

La Embajada de Estados Unidos en México alertó el día de ayer a sus ciudadanos que pretendan pasar las vacaciones de invierno en nuestro país de la violencia.
3

EU emite alerta por violencia y riesgos terroristas en México previo a las vacaciones

Ortiz Padilla al frente de la movilización.
4

Otro "dirigente" de la "Gen Z" también está ligado al PRIAN, Xóchitl, Claudio X...

Ángela Zamorano Herrera, Jueza de Control del Reclusorio Norte, determinará este viernes si otorga o no la libertad anticipada a Javier Duarte de Ochoa.
5

Javier Duarte se queda en el Reclusorio Norte; Jueza le niega libertad anticipada

6

#PuntosyComas ¬ El endurecimiento de delitos electorales se escapa de nueva reforma

Banco del Bienestar: Cómo Encontrar la sucursal más cercana a tu domicilio
7

¿Dónde están las sucursales del Banco del Bienestar? Ubica la más cercana a tu hogar

Uno de los regidores de Chalco, Edomex, fue detenido por presuntos crímenes de "huachicol" del agua.
8

La Fiscalía del Edomex detiene a regidor por huachicol de agua; estaba desaparecido

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
9

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras.
10

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras

Margit Frenk Freund, prominente filóloga y profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), falleció a la edad de 100 años.
11

Margit Frenk, filóloga y profesora emérita de la UNAM, fallece a los 100 años de edad

12

Trump da a Zelenski menos de una semana para decidir sobre plan de paz con Rusia