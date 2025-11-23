Jorge Alberto Gudiño Hernández

Vallas móviles publicitarias

"Lo que es incomprensible, se mire desde donde se mire, es que permitan la existencia de las vallas móviles publicitarias. Dependiendo el proveedor, son pequeños camiones o automotores que jalan una plataforma donde está instalado un paralelepípedo que, en sus costados, lleva imágenes publicitarias. Y recorren la ciudad".

Jorge Alberto Gudiño Hernández

23/11/2025 - 12:01 am

Un autobús con publicidad. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro.

Para nadie es un secreto que el tránsito en la Ciudad de México está al borde del colapso (si no es que éste ya sucedió y aún no nos damos cuenta). Somos millones los que nos desplazamos diariamente de un lugar a otro en una urbe que no se da abasto ni siquiera para contenernos. Es un asunto cotidiano enterarnos de historias por el servicio de transporte insuficiente, por problemas con la movilidad, por baches en las avenidas, por maltratos a los pasajeros, por asaltos o hurtos en uno u otro medio de transporte. Calcular la hora a la que uno va a llegar a determinado sitio —por más que haya transitado la misma ruta por años— parece requerir de operaciones complejas. Incluso los algoritmos de movilidad claudican cada tanto: no siempre se conectan, no siempre “saben” cuál es la mejor ruta, no siempre “estiman” bien el tiempo que nos tardaremos y casi siempre suman minutos a nuestra impaciencia.

Hay horarios y rutas en los que un trayecto en casi cualquier medio de transporte sería tan tardado como hacerlo a pie (una hora para seis u ocho kilómetros a buen paso, por ejemplo). Y lo peor es que muchos de los trayectos que se hacen en esta ciudad, dado su tamaño, son considerablemente largos. Estamos condenados a resistir, sin duda, a buscar una nueva alternativa o a esperar para que las nuevas estrategias de movilidad funcionen. Es algo que no va a ocurrir pronto, sin embargo. Para la reparación del pavimento y la implementación de un transporte público eficiente que llegue a toda la ciudad faltarían décadas considerando que las autoridades realmente se aboquen a la causa.

En medio de este caos, es normal que la publicidad aproveche nuestra atención: esa cara exhausta apoyada contra la ventana del autobús o del Metro. Hay anuncios por doquier: espectaculares en las calles, parabuses, vallas en los sitios de construcción, en los camiones, pendones, gallardetes, anuncios pegados al lado de las estaciones del Metro, vallas que limitan la visibilidad en el Tren ligero y demás. Hay quien opina que afean la ciudad, y podrían tener razón (aunque deberían alzar más la vista para ver las marañas de cables, de las que ya hablé en otra ocasión), pero también cumplen un objetivo y, en algunos casos, entretienen, generan ilusión, forman, pues, parte del paisaje urbano. Y, en apariencia, están reguladas.

Lo que es incomprensible, se mire desde donde se mire, es que permitan la existencia de las vallas móviles publicitarias. Dependiendo el proveedor, son pequeños camiones o automotores que jalan una plataforma donde está instalado un paralelepípedo que, en sus costados, lleva imágenes publicitarias. Y recorren la ciudad.

No son sólo feos, sino bastante contaminantes y, para colmo, dada su escaso aerodinamismo y su objetivo de atrapar miradas, morosos. Son un estorbo. Un vehículo más en una ciudad saturada. Un vehículo totalmente innecesario. Incluso en un sentido publicitario podrían estar cumpliendo la función opuesta para la que se les contrata: a fuerza de ser estorbado, me propongo nunca comprar algo más de esa tienda, como lo hago con ciertas llamadas telefónicas o con algunos anuncios que salen para interrumpir lo que consumo en alguna pantalla.

Insisto: son feos, estorban y contaminan. Da igual a quién se le ocurrió la idea, da igual si las regulaciones urbanas (que habría que revisar), ¿acaso no se dan cuenta que es un clavo más para el colapso completo del tránsito en esta ciudad? A veces, más que a la ley, deberíamos apelar a la conciencia: éste es uno de esos casos.

Jorge Alberto Gudiño Hernández

Jorge Alberto Gudiño Hernández

Jorge Alberto Gudiño Hernández es escritor. Recientemente ha publicado la serie policiaca del excomandante Zuzunaga: “Tus dos muertos”, “Siete son tus razones” y “La velocidad de tu sombra”. Estas novelas se suman a “Los trenes nunca van hacia el este”, “Con amor, tu hija”, “Instrucciones para mudar un pueblo” y “Justo después del miedo”.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Hay de películas a películas

"Las películas, cuando son buenas, se convierten en un espejo de la sociedad. Todas las sociedades vistas...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Dignificar nuestro periodismo

"El sino del escorpión se dio a la terea de leer los trabajo reconocidos por el Consejo...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Grecia Quiroz, compañera de Carlos Manzo

"A Grecia le esperan días difíciles. Que pondrán a prueba su entereza. Su voluntad de cumplir una...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

+ Sección

Galileo

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030
1

El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030

La Fiscalía del Edomex informó que se dictó la vinculación a proceso contra dos presuntos responsables del homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández.
2

Pareja acusada del asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar recibe prisión preventiva

Integrantes de la Sección 22 de la CNTE irrumpieron en un evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Oaxaca para protestar.
3

VIDEO ¬ CNTE irrumpe discurso de Sheinbaum en Oaxaca; asistentes responden con apoyo

Autoridades identificaron a Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, líder de una célula del CJNG, como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.
4

¿Quién es el “R1”, operador del CJNG acusado de ordenar el asesinato de Carlos Manzo?

Elementos de la SSC de la CdMx detuvieron a un sujeto señalado por agredir con un cuchillo en el interior de una escuela a un profesor de educación física.
5

Maestro defiende a un menor y es acuchillado en la GAM; la SSC-CdMx detiene a agresor

Javier Milei no da una y pasa momento bochornoso con Andrea Bocelli
6

VIDEO ¬ Milei intenta dar la mano al tenor Andrea Bocelli y pasa momento de vergüenza

El “turismo estético” acecha en México.
7

ADELANTO ¬ El “turismo estético” acecha en México: envenena cuerpos y se cobra vidas

Operativos Colima
8

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

Un Juez de Control de Michoacán dictó prisión preventiva en contra de Jorge Armando "N", "El Licenciado", y siete escoltas del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
9

“El Licenciado” y 7 escoltas de Manzo, a prisión preventiva; un agente está prófugo

10

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.
11

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Los 10 RADICALES de derecha en EU que quieren bombardearnos.
12

Los 10 RADICALES de derecha en EU que quieren bombardearnos: Trump, Bannon, Miller…

Más de 100 años de prisión para excomisario de Acambay por extorsión.
13

Excomisario de Acambay es condenado a 115 años de cárcel por extorsión y desaparición

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.
14

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Ortiz Padilla al frente de la movilización.
15

Otro "dirigente" de la "Gen Z" también está ligado al PRIAN, Xóchitl, Claudio X...

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Salinas Pliego promueve la ultraderecha. A él mismo lo convencieron... en su casa

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.
2

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Autoridades identificaron a Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, líder de una célula del CJNG, como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.
3

¿Quién es el “R1”, operador del CJNG acusado de ordenar el asesinato de Carlos Manzo?

El “turismo estético” acecha en México.
4

ADELANTO ¬ El “turismo estético” acecha en México: envenena cuerpos y se cobra vidas

Policía Federal de Brasil detiene al expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia
5

Jair Bolsonaro es arrestado tras meses de prisión domiciliaria ante riesgo de fuga

Integrantes de la Sección 22 de la CNTE irrumpieron en un evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Oaxaca para protestar.
6

VIDEO ¬ CNTE irrumpe discurso de Sheinbaum en Oaxaca; asistentes responden con apoyo

El Presidente Trump ha insultado en distintas ocasiones a mujeres periodistas y políticas y otras cuando ellas lo cuestionan.
7

Trump, un largo camino de agravios contra mujeres: periodistas, políticas, activistas

Más de 100 años de prisión para excomisario de Acambay por extorsión.
8

Excomisario de Acambay es condenado a 115 años de cárcel por extorsión y desaparición

Elementos de la SSC de la CdMx detuvieron a un sujeto señalado por agredir con un cuchillo en el interior de una escuela a un profesor de educación física.
9

Maestro defiende a un menor y es acuchillado en la GAM; la SSC-CdMx detiene a agresor

La FGE de Guanajuato emprendió diversos cateos en cuatro municipios y Guanajuato capital en los que detuvo a más de una decena de presuntos extorsionadores.
10

La Fiscalía de Guanajuato desarticula células de extorsión; hay más de 10 detenidos

Un Juez de Control de Michoacán dictó prisión preventiva en contra de Jorge Armando "N", "El Licenciado", y siete escoltas del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
11

“El Licenciado” y 7 escoltas de Manzo, a prisión preventiva; un agente está prófugo

El SMN informó que se prevé un descenso de la temperatura en el noroeste de México provocado por la primera tormenta invernal y el frente frío número 16.
12

El SMN prevé temperaturas de hasta -5 °C en el noroeste del país por frente frío 16