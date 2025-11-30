https://youtu.be/CBJyoki5SyA
Jubilación dorada
"La deshonestidad, la ineficiencia, la negligencia en este país paga muy bien, donde debería estar es en un proceso, debería estar señalado en la vergüenza de lo que ha hecho durante su inactividad permanente y bueno, esta jubilación dorada, ojalá no se le llegue nada".
Muna D. Buchahin
30/11/2025 - 12:04 am
Muna D. Buchahin
Muna D. Buchahin es una apasionada luchadora contra el fraude y la corrupción, temas que aborda en sus charlas, cátedras y conferencias relacionados con investigaciones por conductas deshonestas y faltas a la integridad. Autora del libro “Auditoría Forense, delitos contra la Administración Pública”, experta anticorrupción y Examinadora de Fraude Certificada (CFE) con más de tres décadas de experiencia dedicada a realizar investigaciones internas y auditoría forense. En su último cargo como directora general de Auditoría Forense en la ASF, donde laboró por 13 años tuvo a cargo la ejecución de diversas auditorías forenses (incluída la llamada “Estafa Maestra”) con resultados exitosos que dieron lugar a establecer en México un estilo de investigación que identificó esquemas fraudulentos con empresas fachada y la simulación de servicios, que permitieron judicializar un caso del más alto nivel de la estructura de alta corrupción gubernamental. Entrevistadora forense certificada, actualmente es consultora internacional y brinda acompañamiento y asesoría especializada en temas antifraude.