Susan Crowley

El poder de la conversación

"El arte de la conversación fluye, transmuta en nuevas ideas, se renueva en su propio acontecer, abre puertas invisibles generando otros espacios y otros tiempos en los que pasillos inexplorados se enuncian para nuevamente ser desbordados; como se desbordan los cuerpos y la sensualidad en las obras de Arnaldo, y como se intuyen ámbitos en los diseños arquitectónicos de Felipe".

Susan Crowley

29/11/2025 - 12:03 am

Este texto está escrito como presentación del libro Conversación sobre Arte y Arquitectura de la editorial Semillero en el Seminario de Cultura Mexicana.

La buena conversación es algo que en estos tiempos de polarización y discusiones vacías, que no van a ningún lado, se agradece. Y más aún, el diálogo rebosante de ideas, salpicado de sagacidad, que nos deja merodear por la memoria, que utiliza las palabras adecuadas para nombrar los acontecimientos y saber que fueron habitados. Un encuentro con preguntas que, al responderse, invitan a otros cuestionamientos. Así es la conversación infinita: un desafío a la inteligencia. En el caso de Arnaldo Coen y Felipe Leal la muestra de una verdadera amistad.

Es fácil, a partir de la lectura de Conversación sobre arte y arquitectura, imaginarlos debatiendo por el placer de la palabra y entregarse, y entregarnos ese otro espacio en el que el diálogo construye edificios, pinta cuadros, esculpe, danza y compone música.

¿Quién tiene la fortuna de sentarse al lado de estos dos conversadores? No todos. Pero debo decir que las veces que he sido “convidado de piedra” suyo, me he sentido delante de dos estrategas de la palabra. Un desafío que respeta las reglas clásicas del buen interlocutor.

En este breve encuentro de muchos otros, el pintor y el arquitecto, los dos artistas, colocan los temas pivote para hablar de la memoria, de un pasado que se actualiza gracias a que es sometido al diálogo, una mayéutica a la manera socrática. Anécdotas que pueden ser contadas una y otra vez porque siempre serán novedosas. Incluso si ya las hemos escuchado, son distintas ya que se dejan salpicar de pequeños olvidos que cobran vida. Una urdimbre de acontecimientos que, en boca de Arnaldo, se actualizan gracias a la provocación de Felipe. Parte de esos momentos quedan en este libro, y me atrevo a decir que darían material para una colección completa. Sin embargo, el privilegio de concentrarlas y su brevedad, les dota de una sustancia distinta a lo que podríamos considerar meramente información.

Hoy aquí, sentada al lado de Coen y Leal, no dejo de pensar en cómo podrían ser atrapadas al vuelo estas dos mentes. Tal vez en un cuadro de Arnaldo, entre cubos y geometrías que disparan nuevos horizontes, con el poder de mentes sagaces que viajan en el espacio y en el tiempo. Y este es un logro del Seminario de Cultura: capturar y atesorar en este pequeño libro sin alterar el ritmo y la cadencia que van gestando.

Para quien no haya tenido la inmensa suerte de encontrar a Arnaldo y a Felipe en medio de una tertulia, o enlazados en un debate de ideas, este testimonio es una pequeña caja que guarda sus voces y que nos permite sumergirnos en mundos insospechados; en un ir y venir de historias, relatos, anécdotas que brotan de una forma espontánea y natural. Gracias a las preguntas de Felipe, Arnaldo nos lleva a la liquidez del tiempo. Lo podemos escuchar parafraseando a Paolo Ucello con su Batalla de San Remo a la que volvió punto de inflexión en su propia obra. Como lo dice Felipe, entender la necesidad del artista de representar formas tridimensionales en un espacio bidimensional sin restarles su aura y no robarles el aliento. Y así lo hace el libro, guarda las voces vivas entre sus páginas sin apagarlas.

La conversación entre dos amigos es un don; tiene la virtud de revisitar el pasado y actualizarlo. Gracias a este libro, puedo caminar a lo largo de la plaza de Kassel, durante la Documenta de 1972 con los jóvenes e irreverentes artistas: Arnaldo Coen, Gelsen Gas y Juan José Gurrola, mientras cranean una pieza que sigue siendo innovadora, Robarte el arte. Los imagino interviniendo piezas de artistas consagrados y resignificándolas. Agradezco a Arnaldo que, relatando ese momento me permita estar lo más cerca posible de mi héroe, el legendario Harald Szeemann, curador de aquella Documenta 5.

Pero también gracias a la mención del legado que Coen representa, me vienen a la mente dos momentos entrañables de mi infancia. El primero, la admiración de mis abuelos y mi madre por la gran mezzo Fany Anitúa, abuela de Arnaldo, de una voz que alcanzaba registros alucinantes. En realidad, contralto; decía mi abuelo que debía cantar Wagner, pero cuya técnica podía volverla una heroína de Rossini. Y no menos memorable, su hijo Arrigo, padre de Arnaldo, que cada sábado aparecía en Sopa de Letras del provocador Jorge Saldaña. Arrigo tenía la inteligencia del tamaño de la voz de su madre y con enorme talento, solía ironizar sobre las pretensiones intelectualoides de algunos invitados. Jamás solemne, siempre sabio. Algo que Arnaldo heredó.

Y así el viaje, pasa por la pintura sonora de Paul Klee, y por las novedosas espacialidades de Cézzane. Luego nos topamos con Juan O´Gorman y su monumental obra. O aquél también ya legendario viaje de Coen a Tanzania para fundar una nueva capital. Y luego como si el tiempo apremiara, realizar el proyecto de escultura pública en Tabasco. También llama nuestra atención sobre El Eco como un ejemplo de fusión entre las artes o, en dos renglones, define la genialidad de Chillida que “buscó capturar el vacío y el espacio negativo al integrar sus obras de forma armoniosa con el paisaje natural”. Definición que da para un tomo completo sobre la escultura y su posible metafísica y que es contextualizada con maestría por Felipe.

Son muchos los ejemplos de grandes momentos y los nombres de personajes mencionados en este libro. En él es posible constatar lo mucho que hay que rescatar en materia editorial, que no importa el tamaño de una edición sino su contenido. Con esta iniciativa el Seminario de Cultura desborda los márgenes de la arquitectura en el tiempo, rompe la línea establecida por los muros y abre puertas hacia otras realidades.

El arte de la conversación fluye, transmuta en nuevas ideas, se renueva en su propio acontecer, abre puertas invisibles generando otros espacios y otros tiempos en los que pasillos inexplorados se enuncian para nuevamente ser desbordados; como se desbordan los cuerpos y la sensualidad en las obras de Arnaldo, y como se intuyen ámbitos en los diseños arquitectónicos de Felipe.

Este libro con su diseño impecable, su título, su formato, es una pequeña joya que alberga múltiples posibilidades. Me hace pensar en que Arnaldo y Felipe son dos personajes renacentistas de cepa, en el mejor de los sentidos. Han sabido viajar en el tiempo y en los espacios que el arte ofrece; no se han quedado en sus especialidades, sino que, con enorme curiosidad, saben inmiscuirse en todos los terrenos, gozarlos y compartirlos con nosotros.

Fernando García Ponce decía que “el arte es como una fuente de agua viva. Su gran valor consiste en que permite la introspección y nos salva un poco de ser devorados por el sistema atroz y absurdo en que vivimos”. Decía que “es la única posibilidad de sacar todo lo bello y grande que hay en el ser humano”; eso es el regalo que nos da Conversación sobre Arte y Arquitectura. @Suscrowley

Susan Crowley

Susan Crowley

Nació en México el 5 de marzo de 1965 y estudió Historia del Arte con especialidad en Arte Ruso, Medieval y Contemporáneo. Ha coordinado y curado exposiciones de arte y es investigadora independiente. Ha asesorado y catalogado colecciones privadas de arte contemporáneo y emergente y es conferencista y profesora de grupos privados y universitarios. Ha publicado diversos ensayos y de crítica en diversas publicaciones especializadas. Conductora del programa Gabinete en TV UNAM de 2014 a 2016.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

El poder de la conversación

"El arte de la conversación fluye, transmuta en nuevas ideas, se renueva en su propio acontecer, abre...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Repensar las nuevas masculinidades

“El sino del escorpión ha compartido lecturas… en torno los patrones tradicionales del comportamiento masculino y sus...
Por Alejandro De la Garza
Francisco Ortiz Pinchetti

La segunda vida de las cosas

“La frase ‘usar y tirar’ define el modelo económico que ha dominado la industrialización global, una metodología...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

En busca de un fiscal a modo

"La 4T quiere un Fiscal a modo, que persiga los delitos que ellos quieren perseguir y no...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

+ Sección

Galileo

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Un estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una ventana a las emociones caninas y reveló por qué algunos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos.

Genes vinculan comportamiento emocional de humanos y golden retriever, según estudio

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Jóvenes realizan ejercicio

Expertos destacan impacto del ejercicio como tratamiento contra el cáncer de próstata

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
1

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Porcino
2

México prohíbe la entrada de carne de cerdo de España por la peste porcina africana

Alejandra Cuevas y Laura Moran, sobrina política y cuñada de Alejandro Gertz Manero.
3

Él único caso donde Gertz avanzó como Fiscal fue el de la demanda contra su familia

4

Los grandes acaparadores no pagan por el 80% del agua para uso industrial y servicios

Grecia Quiroz solicitó este viernes al IMPI el registro de las marcas “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”, trámites que siguen en análisis.
5

IMPI revisa solicitud de Grecia Quiroz para registrar “Carlos Manzo” y su movimiento

La FGR que dirige Ernestina Godoy de manera interina, nombró a Héctor Elizalde Mora como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
6

Godoy anuncia cambios en la FGR tras salida de Gertz; Elizalde Mora llega a la AIC

Fiscalía de Michoacán
7

Fiscalía de Michoacán detiene a uno de los policías de Ario implicado en feminicidio

Los delitos que se le imputan a García Cabeza de Vaca son lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
8

#PuntosyComas ¬ Con Ernestina en la FGR, ¿ahora si irán por García Cabeza de Vaca?

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
9

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán

La Jueza federal rechazó otorgar una suspensión para que los casinos de Salinas Pliego puedan acceder de nuevo a sus cuentas.
10

Jueza rechaza suspensión para desbloquear las cuentas de casino de Salinas Pliego

11

La actriz Daniela Castro es detenida en San Antonio, Texas, por robar ropa en una tienda

Rixi Moncada, Nasralla y Asfura: los perfiles rumbo a la Presidencia de Honduras
12

Honduras define su futuro: Rixi Moncada, Nasralla y Asfura disputan la Presidencia

13

Expulsan al Santa de Coca

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
14

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

15

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Fiscalía de Michoacán
1

Fiscalía de Michoacán detiene a uno de los policías de Ario implicado en feminicidio

Alejandra Cuevas y Laura Moran, sobrina política y cuñada de Alejandro Gertz Manero.
2

Él único caso donde Gertz avanzó como Fiscal fue el de la demanda contra su familia

El Jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andri Yermak, mano derecha del Presidente del país, Volodimir Zelenski, presentó este viernes su dimisión.
3

Yermak, mano derecha de Zelenski, dimite tras escándalo de corrupción en Ucrania

Grecia Quiroz solicitó este viernes al IMPI el registro de las marcas “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”, trámites que siguen en análisis.
4

IMPI revisa solicitud de Grecia Quiroz para registrar “Carlos Manzo” y su movimiento

La FGR que dirige Ernestina Godoy de manera interina, nombró a Héctor Elizalde Mora como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
5

Godoy anuncia cambios en la FGR tras salida de Gertz; Elizalde Mora llega a la AIC

Rixi Moncada, Nasralla y Asfura: los perfiles rumbo a la Presidencia de Honduras
6

Honduras define su futuro: Rixi Moncada, Nasralla y Asfura disputan la Presidencia

La FGR obtiene 20 años de prisión contra “El Cenizo”, líder templario
7

“El Cenizo”, líder de Los Caballeros Templarios, es sentenciado de 20 años de prisión

Sheinbaum entrega el Premio Nacional de Deportes 2025 en Palacio Nacional
8

Sheinbaum reconoce a 16 atletas en el 50 aniversario del Premio Nacional de Deportes

El Sistema de Transporte Colectivo Metro, informó que personal de Protección Civil rescató a un perro que deambulaba por las vías de la línea 2.
9

VIDEO ¬ Un perrito recorre 11 km de la Línea 2 del Metro y provoca cortes de servicio

Los delitos que se le imputan a García Cabeza de Vaca son lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
10

#PuntosyComas ¬ Con Ernestina en la FGR, ¿ahora si irán por García Cabeza de Vaca?

La Presidenta Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad a reunirse con el sector del autotransporte profundizar la colaboración para avanzar en la seguridad.
11

Seguridad se reúne con transportistas para atender demandas contra robo y extorsión

Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.
12

Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico