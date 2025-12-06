Gustavo De la Rosa

Yo tambien le salgo

"Por eso y por mucho más, porque de la lucha por las causas sociales uno nunca se jubila, cuando lo vi en el video de la presentación de su libro dije y hoy lo escribo: YO TAMBIEN LE SALGO A LA CALLE, A GASTAR MI ÚLTIMO ALIENTO EN LA TRINCHERA".

Gustavo De la Rosa

06/12/2025 - 12:05 am

AMLO
Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, reapareció en su cuenta oficial en sus redes para presentar su nuevo libro “Grandeza”, editado por Grupo Planeta. Foto: © López Obrador, Cuartoscuro

Todos le salimos a la lucha.

Cuando Andrés Manuel dijo que estaba dispuesto a salir a la calle en tres supuestos de agresión: al país, a la República, a la Presidenta, los que venimos luchando contra el régimen de privilegios y corrupción desde que éramos jóvenes allá por los mediados 60s y la siguiente generación que incluyó a Andrés Manuel sentimos que todavía tenemos un espacio de vida para gastarlo en las mejores causas.

Antonio Plaza, una poeta muy popular a finales de los 1800s escribió:

Del patriotismo la llama
ardió en mi pecho de tierra.
Marché, Andrés, y en cruda guerra
reñí, como perro en brama.

El éxito no fue malo:
vencimos a los traidores,
y volví pisando flores
con una pierna de palo.

De esa manera describía su participación en la guerra contra el imperio de Maximiliano, en mi infancia mi padre declamaba versos de Antonio Plaza a la hora de comer como las bendiciones de los alimentos. De esa manera nos inculcó patriotismo, antiimperialismo, respeto por la familia, integridad personal.

Ese sentimiento de compromiso con la independencia y soberanía de México lo incorporamos a nuestro catálogo de valores. Y desde entonces tuvimos muy claro que una de las grandes divisiones en la sociedad mexicana, residía en la actitud frente a los países extranjeros (entonces la URSS y Estados Unidos).

Ellos, buscadores del apoyo y la intervención de las potencias extranjeras para tener riqueza y poder; y nosotros, defensores de la autodeterminación del propio país. Leíamos y escuchábamos en la radio sobre la doctrina Estrada, el reconocimiento de Cuba, la cultura mexicana, el sol azteca estaba impreso en los billetes de un peso. Incluso ese sentimiento de mexicanidad me contuvo de afiliarme al Partido Comunista a pesar de ser un activista y organizador entre los estudiantes y trabajadores, y ese sentimiento me mantuvo sin afiliación política hasta que se formó un partido auténticamente mexicano: el PRD. Esa convicción nunca ha sido chauvinismo, sino el sentido de que México existe como un Estado con Territorio, Población y Poder Soberano.

También desde joven, he enfrentado, a quienes sostienen que la soberanía es renunciable cuando es obstáculo para lo que ellos consideran prioridades económicas, ideológicas o de desarrollo personal, me sorprendía cuando ellos (que acá en la frontera norte hay varios) con toda convicción y en una actitud cínica contestaban "¿cuál soberanía?"... “No te hagas el occiso, los gobernantes siempre obedecen a los gringos” …”La verdad es que los gringos son los que mandan en México”... “Entonces por qué vamos a estar defendiendo un país que no existe más que en tu cabeza”...”business son business”.

Con ellos me enfrenté en lo individual, en clases, en la política estudiantil, en el ejercicio profesional, como abogado de obreros y de Derechos Humanos, profesor universitario, servidor publico, Diputado. Siempre honrando mi pensamiento y a mis padres, a pesar de que mi madre murió como norteamericana.

Yo me uni a López Obrador desde que él asumió la Presidencia del PRD, en abril de 1996, estuve en su toma de protesta, y desde entonces… con el “voy a todas”, incluso a la banca política cuando él terminó, pues ya veo llegar los 80 años a principios de 2026.

Por eso y por mucho más, porque de la lucha por las causas sociales uno nunca se jubila, cuando lo vi en el video de la presentación de su libro dije y hoy lo escribo: YO TAMBIEN LE SALGO A LA CALLE, A GASTAR MI ÚLTIMO ALIENTO EN LA TRINCHERA.

Como lo dijo Antonio Plaza

“Anda a luchar
La lucha no te espante
Porque nació para luchar el hombre
Como nació para volar el ave”.

Gustavo De la Rosa

Gustavo De la Rosa

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

