Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

"En este momento, hay dos polos de esa supuesta 'batalla cultural' en América: el trumpismo, es decir MAGA con su vocero en Argentina, y el México de la 4T. Al plantear que es una contienda 'cultural' lo que trata de evadir la ultraderecha es aceptar que es una disputa política entre ricos y pobres, no entre 'libertarios' y 'zurdos de mierda'".

Fabrizio Mejía Madrid

11/12/2025 - 12:04 am

En años recientes la ultraderecha ha sostenido que está en una “batalla cultural”. Esta supuesta contienda sería por defender las ideas del conservadurismo tradicional, es decir, una idea de Nación que excluye por la apariencia física a los no-blancos y a los inmigrantes; la religión católica con su condena a la reproducción elegida y los géneros como preferencia; la fe en que existe un individuo autónomo que es responsable único de su destino en medio de toda una sociedad que hace cálculos de costo-beneficio hasta para decidir sobre sus relaciones amorosas; y por último, un estilo de vida basado en el consumo y el desperdicio. Así, la supuesta “batalla cultural” es una apología del viejo régimen con su racismo, pensamiento único, individualismo, y avaricia pero planteado con un lenguaje de rebeldía. Esta sería una más de sus contradicciones: plantear que la defensa de los más rancio de nuestra sociedad jerárquica, sumisa, y que admira al poderoso y desdeña al vulnerable, es una forma de novedad política que encarna el inconformismo. Esta ultraderecha se disfraza de moderna porque ve a la tecnología como un talismán mágico que resolverá todo, se abraza al comercio electrónico como signo de identidad personal, y plantea que la reducción del Estado es para acabar con la corrupción, que la privatización hasta de las calles y el agua es para desarrollar la innovación, que el fin de la Historia es para ya no hacer política porque las sociedades serán para siempre eternamente capitalistas y liberales, que primero hay que hacer crecer el pastel para luego empezar a pensar en repartirlo, que las desigualdades son buenas porque estimulan el esfuerzo de los que están hasta abajo, y que la soberanía nacional ya no existe porque cosas y dinero transitan libremente por las fronteras. Eso que hace cuarenta años se planteó como modernidad y pensamiento único, promovido desde las universidades, los medios masivos de comunicación, y las políticas públicas, ahora es el pasado abyecto de una sociedad que nunca llegó, no obstante que la mayoría se sacrificó, aguantó, y acabó por casi no poder comer, comprar una casa, o atender su propia salud. La ultraderecha plantea ese pasado como el último grito de la moda y piensa que con una disfraz de rebeldía, como tomar una motosierra, puede plantear el futuro. Ese quizás es su principal desventaja ahora, que sigue planteando futuros personales y no compartidos.

En este momento, hay dos polos de esa supuesta “batalla cultural” en América: el trumpismo, es decir MAGA con su vocero en Argentina, y el México de la 4T. Al plantear que es una contienda “cultural” lo que trata de evadir la ultraderecha es aceptar que es una disputa política entre ricos y pobres, no entre “libertarios” y “zurdos de mierda” o entre generaciones definidas, como los horóscopos, por su fecha de nacimiento, o entre gente que produce contra el Estado parásito. No. En realidad los ejes de esta confrontación no son sólo culturales o ideológicos sino de hacia quienes están dirigidas las políticas públicas y cómo esos grupos encuentran su representación política. Un ejemplo útil es contrastar a la Argentina de Javier Milei con el México de la 4T.

Veamos sus resultados. En el caso del gobierno de ultraderecha de Argentina, tenemos a un sólo sector económico beneficiado: las finanzas. Los que hace dinero del dinero, es decir, de especular con la avaricia ajena, son los ganones del régimen de Milei. La industria ha perdido casi 40 mil empleos, se han cerrado cerca de mil plantas de manufactura, la metalurgia tiene un impuesto de parte del Estado ---que Milei supuestamente iba a enterrar--- del 32 por ciento (el doble que en México), 33 por ciento de impuesto a la agricultura, y unas jubilaciones de 250 dólares al mes cuando unos jeans cuestan 150. El grupo social que sigue votando por Milei es el de los jóvenes de bajo nivel educativo a los que no llegan ninguno de los programas sociales, los desempleados, los policías y soldados, y los trabajadores independientes que no tienen ni seguridad social ni apoyos estatales. A estos corresponde la idea de la motosierra cuando lo que se plantea como futuro es destruir al Estado y que a los demás les vaya tan mal como a mí, es decir, que nadie tenga ayudas del gobierno para que aflore el mérito y el esfuerzo, para que nadie le deba nada a nadie. Es, pues, un electorado que se hizo de ultraderecha durante la pandemia cuyo confinamiento obligatorio vió como una restricción a su libertad y, de ahí, pasó a que era el gobierno el que se llevaba la riqueza que ellos producían. No el patrón capitalista. No los fondos buitres que ahogan a Argentina con sus tasas de interés impagables. No el FMI. El gobierno era el enemigo a descuartizar y sus beneficiarios fueron representados como vividores del dinero público. Pandemia y ultraderecha van de la mano. Hay una idea de contagio y de organismos ajenos invadiendo un cuerpo que no les corresponde. Dice Judith Butler sobre esto: “En ese contexto de “ansiedad “ y “temor “, el “género” se presenta como una fuerza destructiva, una influencia extranjera que se infiltra en el cuerpo político y desestabiliza la familia tradicional. De hecho, el género llega a presentar, o se vincula, con todo tipo de “infiltraciones” imaginadas en el cuerpo nacional: los inmigrantes, las importaciones, la alteración de la economía local por los efectos de la globalización”. Yo le agregaría la idea del contagio. Los pobres, los morenos, los indígenas, los gays, son capaces de difuminar sus características en el cuerpo social como una pandemia. Por supuesto es el ojo de quien los repele el que está ya contaminado de odio e inseguridades, pero la fobia a estos grupos la podemos ver incluso en la relación que la propia derecha hizo entre pobreza y delincuencia: sólo los pobres roban, sólo los morenos se van al crimen organizado. Los blancos y clase media jamás aceptarán que lavan dinero y compran facturas falsas y cocaína. También la comunidad LGBT y más es la única promiscua, es la única con enfermedades de transmisión sexual, es la única que aparatosamente nos impacta la inocente vista del paisaje. Hay un dicho entre los ultraderechistas que dice que ellos son superiores en todo a los demás, hasta en lo estético. ¿Qué quiere decir eso? La blanquitud como disposición mental hacia un imaginario europeo o norteamericano donde sólo hay blancos, lleva a la idea de los genes superiores: lo rubio, los ojos redondos, la nariz recta, los labios delgados. Esa misma blanquitud, es decir, la mente convencida por su opresor de que es inferior, lleva a amoldarse a los parámetros de lo bello global: todo lo que se asemeje a la estética indolora de unos audífonos blancos y tersos de Mac, Sydney Sweeney y sus jeans buenos, las curvas de los imposibles cuerpos de las películas.

La 4T de México es, en contraste con el argentino, un rescate del Estado mexicano. Sus principales beneficiarios son las familias que fueron orilladas a la pobreza por la contención de los salarios y el uso electoral de los programas sociales. La 4T aumenta el salario en 135 por ciento en siete años y despliega una gran cantidad del presupuesto del gobierno en ayudas directas, sean pensiones, becas, o empleos de reforestación, pero sin intermediarios para evitar que las dirigencias se queden con todos los recursos. Como en México los hogares tienen generalmente dos ingresos, uno formal y el otro informal, lamentablemente este último es de las mujeres de la casa, con ese doble componente, digo, es que aumentar los salarios y hacer de las ayudas gubernamentales derechos sociales en la Constitución, es que se saca de la pobreza a 13.5 millones de mexicanos. La CEPAL ha dicho en estos días que, de cada cinco latinoamericanos que salieron de la pobreza en años recientes, tres son mexicanos. Se han revitalizado empresas del Estado como Pemex y Electricidad, pero también, al aumentar el consumo, benefició a los comerciantes y a los servicios. La industria de manufacturas será la siguiente en ser beneficiada por la 4T con el Plan México y los polos regionales de la relocalización de proximidad geográfica con Estados Unidos y Canadá.

Así, si contrastamos ambos resultados, tenemos que, más allá de la supuesta “batalla cultural”, lo que tenemos es a grupos beneficiados y otros perjudicados. En el caso Argentino los beneficiados con desregulaciones y exenciones de impuestos son los corporativos financieros, las especulaciones inmateriales e inmediatas del comercio electrónico y las apuestas de las casas de bolsa. En el de México, un entramado más complejo de los pobres y los comerciantes, el turismo, los industriales, sobre todo, inversionistas extranjeros. En Argentina se alienta la revancha de desprotegidos contra pobres organizados mientras se generan ganancias de deuda, criptomonedas ---de la que el propio Presidente es dueño--- y las casa de bolsa. En México se hace justicia con los derechos sociales y, de paso, se propicia el comercio interno. Así los resultados, sin batallas en el desierto.

Pero vayamos a ellas. Usando la ideología del pensamiento único, es decir, el del final de la Historia y, por tanto de la supremacía del neoliberalismo por sobre cualquier idea de sociedad futura, Milei casi desapareció instancias del gobierno vinculadas a su pueblo: Educación, Salud, Trabajo, Ciencia, Cultura, Desarrollo Social, Derechos Humanos, y de Género. Hay una santificación de los personal, su esfuerzo y mérito, contra un demonio que es lo colectivo, es decir, como si la mejora individual no fuera imposible sin una red social de apoyo. Lo que tenemos en la famosa “batalla cultural” no es algo material sino emotivo: miedo y odio hacia los derechos que yo no ejerzo. La gente de bien a la que nadie le ha regalado nada, es este principio de despolitización al que los argentinos llaman “mejorismo”. Los que reciben programas sociales son “vagos” que no trabajan, en la versión estigmatizante, o “manipulados” que viven engañados, en la versión victimizante. Quienes se identificaron con esa figura del emprendedor solitario que se rasca solo fueron los jóvenes argentinos que trabajan precarizados en plataformas como Rappi, los vendedores ambulantes, que se dicen autónomos en sus horarios y en sus ingresos. Son los combatientes de esa guerra contra el Estado. Que ---hay que decirlo--- no es una lucha contra la parte del Estado que domina y reprime, sino contra la que redistribuye la riqueza. De hecho, hablando del Estado son sus mecanismos democráticos los que molestan a la ultraderecha. Como escribe el filósofo francés, Étienne Balibar en un ensayo reciente sobre este tema: “Dado que el Estado y la Ley encargados de realizar la discriminación son vistos ellos mismos como unas autoridades frágiles, cuya legitimidad puede ser cuestionada o cuya soberanía se puede llegar a tambalear, la regla de la exclusión es permanentemente expuesta a usos perversos. Se ve en especial en las sociedades contemporáneas donde el racismo y la xenofobia no resultan tanto de conflictos de intereses reales entre comunidades cultural o históricamente extrañas, como de mecanismos de proyección de las angustias sociales de minorías y, cuando gana elecciones, de una mayoría de ultraderecha”. La regla de la exclusión es así un llamado que la ultraderecha le hace al Estado para que no permita, por ejemplo, que crucen las fronteras los migrantes sin papeles o que la policía haga algo cuando dos gays se besan en público o, ya en el colmo, cuando una mujer amamanta a su bebé en una plaza pública. Les encantaría que el Estado usara su fuerza para prohibir y excluir y, a veces, ellos mismos toman esa misión mesiánica en sus manos y ejercen la violencia.

Hay, por último, un rasgo de las “batallas culturales” a las que juega, como en un videojuego hecho de redes sociales, la ultraderecha mundial. Me refiero al del apartidismo. No somos de ningún partido, dicen los ultraderechistas porque, en su culto a la supuesta autodeterminación, su posición política debería provenir, no de una ideología, un programa, o incluso una demanda social, sino de su personalidad. Es una identidad sin representación posible. Sin mediación. Con mediación me refiero a la acción de relacionar, de dar sentido y significado, de crear puntos medios que fusionan extremos; hacer accesibles en el lenguaje, la imagen y el ritmo las abstracciones que de otro modo no estarían disponibles para nuestra percepción sensorial, como la “justicia” o el “valor” o la “soberanía”. Eso es lo que hacen los partidos políticos, sus dirigentes, sus concentraciones masivas. Median, es decir, relacionan nuestra vida personal con la idea de un comunidad, de una continuidad, del futuro compratido. De eso carece la ultraderecha con su discurso apartidista porque, para ella, también las organizaciones políticas, ideológicas, y hasta sindicales son contaminantes en el cuerpo sagrado de la sociedad civil, esa que no hace política sino sólo mejoras personales. Urgencia y proximidad serían sus valores y, por lo tanto ---ah, qué pena--- la política con sus procedimientos, consignas, mentiras y desmentidos, no logra encapsularse en tu personalidad del momento, en tu historia de Instagram o en tus videos de Tik Tok. Es una lástima porque, si la política fuera divertida, sería un espectáculo. Si fuera inmediata, sería un retuit. Y si fuera parte de ti, sería terapia. No política. Pero de ese odio a la organización partidista, tan indispensable para condensar demandas y aspiraciones de las sociedades, nace el vano espejismo de un muégano de personas que podrían expresarse sin necesidad de asistir organizados a un mitin o a una elección o a un reféredum. De ahí que, cuando se junta la izquierda, siempre digan que son acarreados. El apartidismo es anti-ciudadanía, anti-política, y anti-democracia. No hay tal cosa como política desde una red social. La política es la de la calle y casa por casa, nace del contacto entre un imaginario y la realidad material que son las personas, sus orígenes, su geografía, su familia y trabajos, sus miedos y esperanzas. Este odio a la mediación, al tiempo que requiere, lleva a la ultraderecha a confundir la franqueza, el literalismo, y la crudeza grosera e insultante con la autenticidad o la sinceridad. Las cosas como son, parece decirnos al urgirnos a decir “nuestra verdad”. En el discurso partidario ellos sólo pueden escuchar simulación, engaño, y ocultamiento de intereses que jamás logran adivinar si no es a partir de sus propios prejuicios. Porque ---hay que decirlo--- la ultraderecha no sabe lo que es la paciencia, la distancia, circunnavegar, distorsionar con imaginación y atención prolongada. Por eso creen que repetir mentiras las convierte en demostraciones de algo. Por eso no han podido tener un proyecto nacional que no sea alimentar el miedo y las inseguridades desde la pandemia. La ultraderecha no entiende que la mediación es crucial para imaginar diferentes marcos de valor, significado, representación y colectividad. Que la Patria es, sobre todo, imaginarla.

Fabrizio Mejía Madrid

Fabrizio Mejía Madrid

Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista,...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Invasor

"Lo que suceda en Venezuela, nos dejará saber de qué tamaño es la amenaza para el resto...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

"Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

+ Sección

Galileo

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

EU roba barco petrolero de Venezuela.
2

VIDEO ¬ EU roba petrolero a Venezuela. Maduro: prepárense a “partirle los dientes”

productos chinos
3

México se compra el pleito de Trump: pone aranceles a China y otros países asiáticos

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
4

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
5

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

Las autoridades federales detuvieron en Durango a "El Limones", presunto operador financiero de "Los Cabrera", quien es investigado por extorsión y fraude.
6

Ligan a jefe de extorsionadores detenido en Durango con CATEM; Pedro Haces lo rechaza

7

Fiscalías dejaron de hacer su trabajo en los estados: bajaron arrestos y citatorios

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Gustavo Petro con ser "el siguiente" pues su país "está produciendo mucha droga".
8

Trump se envalentona contra Petro: "será el siguiente" después de Maduro, advierte

9

Las imágenes del accidente aéreo en el que murieron Jenni Rivera y seis acompañantes

10

PT confirma muerte de su delegado en Apatzingán; había sido reportado desaparecido

Claudia Sheinbaum Pardo fue colocada en la quinta posición de la lista de Forbes de las mujeres más poderosas de 2025, junto con políticas y empresarias.
11

Forbes da a Sheinbaum 5to. lugar en su lista de las mujeres más poderosas del mundo

12

La actriz Daniela Castro es detenida en San Antonio, Texas, por robar ropa en una tienda

13

La batalla cultural

14

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

Recompensa por Ryan Wedding
15

¿Cómo brincó Wedding de atleta olímpico en Canadá a ser brazo del Cártel de Sinaloa?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Senado avala reforma que prohíbe la venta de vapeadores.
1

Senado aprueba Ley General de Salud que prohíbe la producción y venta de vapeadores

2

Fiscalías dejaron de hacer su trabajo en los estados: bajaron arrestos y citatorios

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
3

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Gustavo Petro con ser "el siguiente" pues su país "está produciendo mucha droga".
4

Trump se envalentona contra Petro: "será el siguiente" después de Maduro, advierte

5

PT confirma muerte de su delegado en Apatzingán; había sido reportado desaparecido

La Profeco exigió a Fankisports brindar información precisa luego de que se reportaran quejas en la preventa de boletos del partido México contra Portugal.
6

Colapso en la preventa del amistoso México-Portugal provoca intervención de Profeco

productos chinos
7

México se compra el pleito de Trump: pone aranceles a China y otros países asiáticos

8

#PuntosyComas ¬ Gobierno federal tienen en puestos de mando solo a un 25% de mujeres

Sheinbaum IMSS.
9

Sheinbaum inaugura Hospital No. 36 en Puebla y afirma "el IMSS es motivo de orgullo"

Una propuesta de la Oficina Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos plantea que los extranjeros exhiban su actividad en redes sociales.
10

El Gobierno de EU plantea revisar a turistas su historial de 5 años en redes sociales

El Senador Adán Augusto López Hernández aseguró que aún no paga los libros de AMLO que regaló a sus compañeros de bancada, pero que obtuvo un gran descuento.
11

Adán Augusto dice que aún no paga libros de AMLO, pero los compró a "precio especial"

EU roba barco petrolero de Venezuela.
12

VIDEO ¬ EU roba petrolero a Venezuela. Maduro: prepárense a “partirle los dientes”