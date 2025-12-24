Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

"Tal vez la mejor vía para entender nuestro tiempo sea recordar el camino que nos condujo hasta aquí. ¿De dónde veníamos?".

Óscar de la Borbolla

24/12/2025 - 12:04 am

https://www.youtube.com/watch?v=tpXGcRDBq1k

Es difícil establecer el tono de una época. Sin embargo, es admitido que el Medioevo fue oscuro y que, en cambio, el Renacimiento fue luminoso y, tal vez, se asocie algún color para representarnos la dicha que sugiere la Belle Époque. La pregunta, entonces, es: ¿con qué color imaginamos nuestro tiempo? Si pensamos en las guerras que están vigentes y en el desastre climático, de seguro se nos ocurrirá un tono negruzco sanguinolento; pero si tomamos en cuenta otros aspectos, creo que se antoja un arcoíris multicolor. Elijo esa gama no tanto porque hoy sea la bandera de un movimiento que reivindica el derecho de todas las orientaciones sexuales, asunto por completo legítimo, sino porque alude a la diversidad, a la presencia simultánea de incontables puntos de vista y a lo que, sin duda, caracteriza nuestro tiempo: la relatividad.

Hoy —salvo que uno se encuentre fanatizado— se admite que todo es relativo. Sin embargo, no estoy muy seguro de que se entienda por completo la razón de que hayamos llegado aquí, de que la relatividad de todo nos resulte admisible.

Tal vez la mejor vía para entender nuestro tiempo sea recordar el camino que nos condujo hasta aquí. ¿De dónde veníamos? Revisemos algunos de los frentes: durante milenios vimos desbarrancarse sistemas filosóficos que en su momento se proclamaron como poseedores de la verdad absoluta. Alguno de los últimos fue el positivismo de Augusto Comte que ya entrado el siglo XX fue suscrito, incluso, por muchos de los intelectuales que dieron origen a la Escuela Nacional Preparatoria y a nuestra Universidad: Justo Sierra, Gabino Barreda... En otro frente, la geometría euclidiana brilló durante casi dos milenios sin sufrir ninguna lascadura, hasta que empezó a aparecer en el mundo lo impensable: "geometrías". Así, en plural: las llamadas geometrías no euclidianas. Otro bastión, que también se creyó insuperable, fue Newton. Su concepción del espacio y del tiempo como absolutos fueron tan contundentes que todavía hoy la mayoría de la gente es newtoniana sin saberlo: todos aquellos que creen en la simultaneidad  y se preguntan: ¿qué estará haciendo a estas horas algún amigo que se encuentra en otro país o en otro continente? O: ¿qué estará pasando en este preciso instante en el centro de nuestra galaxia? Todos aquellos que desean saber lo que sucede en "el mismo tiempo" suponen que hay un presente común para todos, que existe la simultaneidad de los eventos y, por ello, son newtonianos, lo admitan o no, porque, precisamente, suponen que hay un tiempo común para todo, un tiempo absoluto.

Hoy, sin embargo, sabemos por la Relatividad Especial de Einstein que el tiempo no fluye a la misma velocidad en todas partes, que las horas y los minutos se aceleran o se ralentizan según sea la velocidad del observador o la fuerza gravitacional del lugar donde el observador se encuentre. Un gran número de personas hemos visto películas o leído novelas de ciencia ficción donde los personajes viajan a distancias interestelares y aunque se trasladan a sitios a los que la nave se tardaría millones de años para llegar viajando a la velocidad de la luz, los personajes siguen siendo tan jóvenes como cuando partieron, como si el tiempo no hubiera transcurrido para ellos, y no nos parece una incongruencia de la trama, pues hemos oído que el tiempo se ralentiza con la velocidad, según Einstein… pero ¿se entenderá cabalmente el asunto? Porque si esto es así, entonces, no podemos preguntarnos por lo que estará haciendo en este preciso momento una persona que va en avión de una ciudad a otra, pues su tiempo y el nuestro no se corresponden exactamente. Ya sé que esas milésimas de segundo que se desfasan son irrelevantes para la vida, pero no lo son para muchísimos asuntos prácticos como, por ejemplo, la exactitud del Sistema de Posicionamiento Global, mejor conocido como GPS.

Al recordar el camino por el que hemos llegado a nuestra época resulta más claro el relativismo; lo que no resulta claro es que pese a ello muchísimas personas sigan absolutamente convencidas de lo que están convencidas, de que  cotidianamente ocurra el choque frontal y brutal de las creencias incompatibles, cuando, si fuéramos congruentes, nos resultaría perfectamente obvio que uno no posee ninguna verdad absoluta, que ninguna de las creencias que uno suscribe tiene ningún apoyo firme, porque, si en efecto, hoy, ni la geometría de Euclides es la única, ni se mantiene firme ninguna postura filosófica, porque todo pensamiento es histórico, o toda verdad es "dependiente del modelo", como dice Stephen Hawking en su libro El gran diseño. Lo que no se entiende es que tantísimas personas sigan defendiendo una idea que ni siquiera es una verdad probada, sino un simple punto de vista: su opinión.

Es extraordinariamente raro que en esta época, caracterizada por la relatividad, sigamos siendo tan feroces al defender nuestro punto de vista y que se dé, como en los viejos tiempos, la actual polarización que hoy nos enfrenta, prácticamente, a todos contra todos. ¿Qué ideas absolutas defienden los bandos que hoy se enfrentan? Porque si admitiera, en serios que las ideas son relativas —como cabría esperar- la conducta lógica que se seguiría sería la del respeto mutuo, la de la negociación, la de la apertura frente al que piensa diferente.

Hoy que sabemos que la verdad es histórica y que todo es relativo, en vez de la pacífica duda, lo que aparece en el mundo es el dogmatismo con el que avanzan por sus rieles absolutos, como locomotoras, los defensores a ultranza de una verdad que consideran no la más acertada, sino la única que merece vivir. Creo que no es el arcoíris la banda cromática que caracteriza a nuestro tiempo, sino un negro negrísimo, un negro resultado de que la sociedad está tan atomizada y tan distantes entre sí los grupos que pese al multicolorido  que hay solo se aprecia el abismal vacío que nos separa, negro como el del espacio exterior, un tono más profundo que el de la Edad Media. De cualquier manera: ¡Feliz Navidad!

Óscar de la Borbolla

Óscar de la Borbolla

Escritor y filósofo, es originario de la Ciudad de México, aunque, como dijo el poeta Fargue: ha soñado tanto, ha soñado tanto que ya no es de aquí. Entre sus libros destacan: Las vocales malditas, Filosofía para inconformes, La libertad de ser distinto, El futuro no será de nadie, La rebeldía de pensar, Instrucciones para destruir la realidad, La vida de un muerto, Asalto al infierno, Nada es para tanto y Todo está permitido. Ha sido profesor de Ontología en la FES Acatlán por décadas y, eventualmente, se le puede ver en programas culturales de televisión en los que arma divertidas polémicas. Su frase emblemática es: "Los locos no somos lo morboso, solo somos lo no ortodoxo... Los locos somos otro cosmos."

