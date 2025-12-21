Sandra Lorenzano

Las chicas que no ven el mar

"Me despedí, con un abrazo, de cada una de ellas. Con esos abrazos quisiera traerlas conmigo a ver el mar, que tan lejos les queda ahora".

Sandra Lorenzano

21/12/2025 - 12:02 am

 

¿Me dejan contarles una historia? Empieza así: Frente a un grupo de mujeres que tienen entre 23 y 60 años, empiezo a hablar sobre Rosario Castellanos. Es la primera sesión de nuestro club de lectura, les he llevado ejemplares de La rueda del hambriento y otros cuentos, casi flamante publicación de Libros UNAM, y estamos a punto de sumergirnos en el genial cuento “Lección de cocina”. A los pocos minutos una de las más jóvenes interrumpe: “Perdón, ¿usted no dio una conferencia en el CCH Sur hace algunos años?”. “Sí, claro. Varias”, le contesto. “¡Es que yo la escuché ahí!”, agrega con entusiasmo, mientras codea a su compañera como diciendo “¿Ves? Te lo dije”.  Le pregunto si estudió en el CCH y me dice que sí y que es, además, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración. 

Este diálogo no sería especialmente extraño, si no fuera porque tuvo lugar en la cárcel de mujeres de La Habana. Y ella es una de las once mexicanas que están allí internas.

Hace tiempo me contó el Embajador de México en Cuba, Miguel Díaz Reynoso, que parte del trabajo que se hace a través de nuestro Consulado consiste en atender a nuestras y nuestros compatriotas presos en la isla. ¿Hay muchos?, pregunté. “En La Habana son alrededor de 30 hombres y 11 mujeres”. “¿Y si armamos un club de lectura para ellas?”, propuse. Para no hacerles el cuento largo, finalmente después de trámites burocráticos entre un país y otro, y gracias al Cónsul Ignacio Cabrera y a su equipo, fui al “Establecimiento Penitenciario Mujeres de Occidente”. 

No es la primera vez que vivo algo así. Me “estrené” en 2016, en la cárcel de Iquique, cuando México fue el país invitado a la Feria del Libro de Santiago, y un avión me llevó al norte de Chile a dar un taller. 

Me dijeron “Iquique”, y mi tendencia natural a la memoria y a la melancolía me trasladó a la adolescencia, a los amigos chilenos del exilio y, por supuesto, a Quilapayún y a su Cantata. ¿Cuántas veces habré escuchado la historia de la matanza de obreros en la escuela Santa María? 

Señoras y Señores / venimos a contar / aquello que la historia /no quiere recordar. / Pasó en el Norte Grande, / fue Iquique la ciudad. / Mil novecientos siete / marcó fatalidad. / Allí al pampino pobre / mataron por matar.

Así empezaban los versos de Luis Advis, que volvieron a resonar en mi cabeza después de recibir aquella llamada. Más de dos mil trabajadores que habían ido a la huelga reclamando mejores condiciones de trabajo en la época de auge de la industria salitrera, fueron asesinados por las fuerzas armadas del Presidente Pedro Montt. La fecha: 21 de diciembre de 1907. Hoy, que ustedes me leen o me escuchan, se están cumpliendo 118 años. El lugar: la escuela Domingo Santa María del puerto de Iquique. Allí estaba la cárcel a la que me invitaban.

El paisaje me dejó sin aliento: mar azul profundo y montañas absolutamente desérticas que caen a pique sobre el agua –ni una piedra, ni un arbusto, sólo enormes superficies arenosas cuyo dorado-cobrizo va cambiando a lo largo de las horas-. No sé por qué tengo especial amor por el desierto. Ese vacío imponente me estremece.

Pero más me estremecen las historias de la gente, claro. Desde ese momento, Iquique tiene para mí no sólo la resonancia de aquella canción de la adolescencia, sino también los rostros de Verónica, de Rocío, de Matilde, de Solange, de todas las otras chicas del grupo: de la boliviana cincuentona, guapa y “polentuda” que construye su propia genealogía recordando que también su Presidente y Nelson Mandela estuvieron presos, de la preciosa y triste paraguaya, de las dos chicas con sus bebés de los que tendrán que separarse cuando los chiquitos cumplan dos años. 

Todas vuelven una y otra vez al dolor por las familias. “Yo quiero que ellos sepan que estoy bien”. “No quiero que mi mamá vuelva a vivir angustiada por mí”. “Extraño a mis hijos”. Bajan la voz. Se quedan pensativas. “A veces perder la memoria ayuda”. Recordar u olvidar aquello que lastima. “Usted tiene que volver acá para tener historias”, me dicen. Y yo quiero escuchar todos sus relatos, conocer todos sus miedos, saber con qué sueñan, qué las angustia. Sigue la conversación, nos reímos, juego con los bebés, se me acercan, nos abrazamos; a mitad de camino entre una charla entre amigas y una clase. Pero yo me despido y salgo de la cárcel. Ellas se quedan. Duele. Cada tanto repetían: “Desde acá no se ve el mar”. Conozco bien la nostalgia de horizonte en la mirada.

Sus palabras se me quedaron tatuadas en el corazón. Ahora llevo tatuada también la visita a “mis chicas de La Habana”. A esa cárcel en mitad del campo, pequeña, pobre, con el mismo dolor, con la misma tristeza en los ojos de todas ellas. Somos el primer consulado que propone una actividad como ésta, me dijo el Cónsul. Con su uniforme azul claro, cada una pudo pensar durante un par de horas no en su propia situación sino en el maravilloso relato de Castellanos. Si no lo han hecho, léanlo, por favor. Hablamos entonces largo y tendido del matrimonio, del papel que la sociedad les asigna a las mujeres, de violencia de género, de cuerpos y sexualidades. Como hace casi diez años en Chile, se repetía la magia: un cuento hacía que olvidaran su encierro, que pudieran verse a sí mismas desde otro lugar, que conversaran y discutieran como en cualquier salón de clase.    

“Por favor, regrese”, “¿Cuándo la vemos otra vez?”, me decían, y me llenaron de papelitos con mensajes cariñosos. Yo sé que no es a mí realmente a quien esperan, sino a la libertad que sintieron al sumergirse en las páginas de un libro. 

Me despedí, con un abrazo, de cada una de ellas. Con esos abrazos quisiera traerlas conmigo a ver el mar, que tan lejos les queda ahora.

Sandra Lorenzano

Sandra Lorenzano

Es "argen-mex" por destino y convicción (nació en Buenos Aires, pero vive en México desde 1976). Narradora, poeta y ensayista, sus libros más recientes son "Herida fecunda" (Premio Málaga de Ensayo, 2023), "Abismos, quise decir" (Premio Clemencia Isaura de Poesía, 2023), y la novela "El día que no fue" (Alfaguara). Académica de la UNAM, se desempeña como Directora del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Cuba. Es además, desde 2022, presidenta de la Asamblea Consultiva del Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación). sandralorenzano.net

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Mundial para los ricos

"Un mexicano con ingresos de salario mínimo que quisiera comprar ese boleto de reventa de más de...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Las chicas que no ven el mar

"Me despedí, con un abrazo, de cada una de ellas. Con esos abrazos quisiera traerlas conmigo a...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

"Ley Silla"

"Es una Ley que no sólo suena bien, sino que parece necesaria en trabajos que implican decenas...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La hermanastra fea, la belleza inesperada

"La hermanastra fea ha logrado todo lo que el género de terror anhela y que por desgracia...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

+ Sección

Galileo

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

El 56.1 por ciento de personas mayores de 75 años percibieron cambios en sus rutinas diarias tras las pandemia de COVID-19, según concluye una investigación.

El 56% de adultos mayores de 75 cambió rutinas tras pandemia, dice estudio en España

Un estudio de Alemania analizó los beneficios y problemas del cuidado de los niños por parte de los abuelos.

Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de salud más precario

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Los alimentos ultraprocesados están cambiando las bacterias intestinales.

Bacterias intestinales están cambiando por el consumo de alimentos ultraprocesados

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
1

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide “por escrito”

Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
2

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
3

#Anuario2025 ¬ Golpes, groserías y amenazas: “Alito” acelera la decadencia del PRI

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump
4

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump

5

"La Piruja", cabecilla de una facción armada de La Mayiza, cae en Baja California

6

Sheinbaum supervisa obras del Tren México-Querétaro; proyecto registra avance del 8%

Víctimas y legisladores acusaron que Washington editó y censuró los archivos que publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) sobre Epstein.
7

Víctimas y legisladores acusan que Washington editó y censuró los archivos Epstein

El piloto aviador Edgar Macías González de la aerolínea Magnicharters retuvo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el vuelo 780.
8

VIDEO ¬ Piloto retiene un avión con pasajeros en el AICM; denuncia impaga de salarios

Sheinbaum entrega tarjeta de la Beca "Benito Juárez" en Querétaro
9

Sheinbaum habla de la falta de valores en EU; "allá hay mucha drogadicción", asegura

Imágenes de campesinos, en varios se captó a Ruben Jaramillo
10

CLOSE UP ¬ El Estado nunca se disculpó por matar a Jaramillo y a su esposa embarazada

Una estremecedora tragedia conmocionó a la comunidad de Hollywood tras el asesinato de Rob y Michele Reiner, supuestamente a manos de su hijo Nick, de 32 años.
11

Hijo de Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia semanas antes del crimen, reportan

Un portavoz de Bill Clinton aseguró que el expresidente de EU no está vinculado en ningún modo a la red de tráfico sexual de menores de Jeffrey Epstein.
12

Portavoz deslinda a Clinton de Epstein; culpa a Trump de usarlo para desviar atención

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio
13

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Consulado de México advierte a migrantes en EU sobre riesgo de detenciones masivas.
14

El rechazo a las deportaciones de Trump crece incluso entre republicanos y blancos

15

La FGR de Gertz congeló investigación de Gallardo. Morena en SLP pide reabrirla

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Sheinbaum supervisa obras del Tren México-Querétaro; proyecto registra avance del 8%

2

"La Piruja", cabecilla de una facción armada de La Mayiza, cae en Baja California

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio
3

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

4

¡No caigas en fraudes esta temporada navideña! La SSPC te dice cómo en esta guía

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump
5

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
6

#Anuario2025 ¬ Golpes, groserías y amenazas: “Alito” acelera la decadencia del PRI

7

La Defensa refuerza seguridad en Sinaloa: envía 180 elementos de Fuerzas Especiales

Tren Interoceánico choca con un tráiler en Chiapas
8

El Tren Interoceánico choca contra un tráiler en Chiapas; no se reportan lesionados

Sheinbaum critica a gobiernos neoliberales que trataron de privatizar a CFE
9

La Presidenta destaca importancia de CFE; "6 sexenios buscaron privatizarla", acusa

Imágenes de campesinos, en varios se captó a Ruben Jaramillo
10

CLOSE UP ¬ El Estado nunca se disculpó por matar a Jaramillo y a su esposa embarazada

11

"El Basi" cae en CdMx; lo ligan a Los Malportados, banda de narcomenudeo y extorsión

Las fuerzas armadas de EU se apoderaron de un segundo buque petrolero de Venezuela, según información revelada por tres funcionarios estadounidenses.
12

VIDEO ¬ EU intercepta segundo buque petrolero venezolano; persecución seguirá: Noem