Leopoldo Maldonado

Periodistas en el banquillo: terrorismo y lavado de dinero como nueva arma de control

"La criminalización de la prensa tiene efectos devastadores. No sólo vulnera derechos individuales; erosiona el derecho colectivo a la información".

Leopoldo Maldonado

26/12/2025 - 12:01 am

Periodistas en el banquillo: terrorismo y lavado de dinero como nueva arma de control
Rafael León Segovia, periodista veracruzano que fue detenido tras ser acusado de terrorismo. Foto: FGE Veracruz

Lo que ocurre hoy con la prensa en México no es una suma de casos aislados, ni errores administrativos, ni excesos corregibles. Es una escalada. Y como toda escalada, marca un punto de no retorno si no se detiene a tiempo. Las imputaciones penales contra periodistas como Rodolfo Ruiz, director de E-Consulta en Puebla, y Rafael León Segovia, conocido como Lafita León en Coatzacoalcos, configuran un nuevo y peligroso capítulo en la criminalización del periodismo.

En ambos casos, el mensaje es que investigar, publicar o narrar la violencia puede convertir al periodista en criminal ante los ojos del Estado. A Ruiz se le acusa de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; a León Segovia, de delincuencia organizada y terrorismo. No se trata de faltas administrativas ni de controversias civiles. Se trata de los delitos más graves del sistema penal, aquellos diseñados para perseguir a las estructuras criminales más complejas. Usarlos contra periodistas es una forma de castigo ejemplar.

A Rodolfo Ruiz lo han acosado judicialmente desde el Gobierno de Luis Miguel Barbosa, y el actual mandatario poblano, Alejandro Armenta, lo ha señalado públicamente como “canalla” y “mentiroso”. Es claro el uso del aparato penal para amedrentarlo. En el caso de Rafael León, sus coberturas en materia de seguridad resultan incómodas para las fuerzas de seguridad, grupos criminales y la Fiscalía de Veracruz.

Este salto cualitativo en el uso del derecho penal debe encender todas las alertas. No sólo por la gravedad de los cargos, sino por el precedente que sienta. Cuando el periodismo se equipara jurídicamente con el crimen organizado, el Estado cruza una línea peligrosa. Estamos siendo testigos del uso del poder punitivo para silenciar, intimidar y disciplinar a quienes informan sobre asuntos de interés público.

Artículo 19 ha documentado el crecimiento del acoso judicial contra la prensa. Demandas civiles, carpetas de investigación, medidas cautelares abusivas, uso faccioso de figuras como la violencia política en razón de género o la difamación encubierta. Pero lo que hoy vemos va más allá.

Estos casos ocurren en contextos de alta violencia, captura institucional y connivencia entre autoridades y redes criminales. En Puebla, las investigaciones periodísticas de Rodolfo Ruiz han incomodado a actores políticos locales, incluido el Gobernador y a fiscales presuntamente implicados en redes de extorsión. En Coatzacoalcos, ejercer la nota roja implica narrar el horror cotidiano que muchos prefieren ocultar. Al momento de publicarse estás líneas Rafael León se encuentra en prisión preventiva. En ambos escenarios, el poder parece haber encontrado una vía expedita, no para refutar la información, sino anular al mensajero

Esta estrategia no busca justicia, busca miedo. Porque, aunque los procesos no lleguen a sentencia, el castigo ya está en marcha: detenciones, estigmatización pública, desgaste económico, aislamiento social y un mensaje inequívoco al resto del gremio. La pregunta implícita es clara: “¿quieres ser el siguiente?”.

Lo más preocupante es que estas acciones se insertan en un contexto más amplio de regresión democrática. Reformas que capturan al Poder Judicial y debilitan el amparo, ampliación de la prisión preventiva oficiosa, vigilancia masiva y una narrativa oficial que insiste en que México vive “la mayor libertad de expresión de su historia”, mientras los periodistas enfrentan juzgados, fiscalías y, ahora, cárcel.

La criminalización de la prensa tiene efectos devastadores. No sólo vulnera derechos individuales; erosiona el derecho colectivo a la información. En zonas donde el silencio ya es impuesto por el crimen organizado, que sea el Estado quien profundice ese silencio es una traición a su función más básica de proteger a quienes ejercen derechos.

Además, estos casos colocan a México en una posición insostenible frente a la comunidad internacional. En un país que ya es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, acusar a reporteros de lavado de dinero, terrorismo y delincuencia organizada no puede leerse sino como una señal de autoritarismo en expansión.

Resulta llamativo, por decir lo menos, que sean las mismas imputaciones que usa Bukele en El Salvador para perseguir a periodistas críticos.

Por eso, esta escalada debe ser denunciada con contundencia. A nivel nacional, para exigir a fiscalías y jueces que actúen conforme a derecho y no como brazos ejecutores de venganzas políticas. Y a nivel internacional, porque cuando el Estado persigue a periodistas como criminales, la observación externa se convierte en una necesidad apremiante.

Criminalizar a la prensa traerá más silencio, más miedo y más impunidad. Y cuando el periodismo es tratado como enemigo interno, lo que está en riesgo no es un gremio: es la democracia misma.

Leopoldo Maldonado

Leopoldo Maldonado

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Circuitos fundidos

"Durante décadas, el vecindario funcionó precisamente así: en serie. Había una interdependencia que no estaba escrita en...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Periodistas en el banquillo: terrorismo y lavado de dinero como nueva arma de control

"La criminalización de la prensa tiene efectos devastadores. No sólo vulnera derechos individuales; erosiona el derecho colectivo...
Por Leopoldo Maldonado
María Rivera

Partida

"A donde iba, Eduardo Hurtado emprendía siempre alguna empresa: creía en la poesía como una religión y...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
+ Sección

Opinión en Video

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

+ Sección

Galileo

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
“El Menchito”, hijo del fundador del CJNG, presentó una apelación ante una Corte federal de EU para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua.
1

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
2

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

3

#Anuario2025 ¬ Las 10 personalidades más destacadas de México, para bien y para mal

4

El periodista Rafael León Segovia es detenido por terrorismo; ONG condena hecho

Ryan James Weddingse encuentra en la lista de los 10 más buscados del FBI
5

México decomisa 62 motos de lujo y droga en domicilios ligados a exatleta olímpico

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
6

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

Joven es baleado en Puebla durante un asalto
7

VIDEO FUERTE ¬ Sujetos golpean y disparan a un joven durante un asalto en Puebla

8

Cifra de muertos por la volcadura de un autobús en Zontecomatlán, Veracruz, sube a 10

Una Jueza de la Ciudad de México (CdMx) dictó prisión preventiva justificada contra Marco Antonio Rodríguez, exárbitro mejor conocido como "Chiquimarco".
9

Una Jueza dicta prisión preventiva a “Chiquimarco”; es acusado de violencia familiar

10

Ovidio Guzmán mandó matar a "popular cantante mexicano" que no quiso ir a su boda: EU

Fotografía tomada el 5 de julio de 2025 por la CONANP que muestra cómo el agua se acumula en el Área Natural Protegida Lago de Texcoco.
11

Espejos de agua reflejan vida en Texcoco, después de una era de destrucción ¬ PARTE 1

No obstante, ahí estuvieron sus cinco personajes tristes. Empiezo con la señora de los bloqueos y la huelga toda pagada por la Suprema Norma Piña.
12

Cinco figuras tristes de 2025

13

ENTREVISTA ¬ “El ciclo progresista sigue en AL. Ahora enfrenta al imperialismo de EU”

Estados Unidos lanza ataque contra ISIS en Nigueria
14

VIDEO: EU lanza ataque contra ISIS en Nigeria; asesinan a cristianos inocentes: Trump

La Secretaría de Medio Ambiente del Edomex activó la contingencia ambiental por los altos índices de contaminación del aire que se registran el día de Navidad.
15

El Edomex activa contingencia ambiental en Navidad por altos niveles de contaminación

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
1

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

2

El periodista Rafael León Segovia es detenido por terrorismo; ONG condena hecho

3

Cifra de muertos por la volcadura de un autobús en Zontecomatlán, Veracruz, sube a 10

Venezuela libera a 71 presos políticos; Petro llama a que haya una amnistía general
4

Venezuela libera a 71 presos políticos; Petro llama a que haya una amnistía general

5

La SSPC registra 42 homicidios el día de Nochebuena; Chihuahua, entidad con más casos

6

ENTREVISTA ¬ “El ciclo progresista sigue en AL. Ahora enfrenta al imperialismo de EU”

Estados Unidos lanza ataque contra ISIS en Nigueria
7

VIDEO: EU lanza ataque contra ISIS en Nigeria; asesinan a cristianos inocentes: Trump

Joven es baleado en Puebla durante un asalto
8

VIDEO FUERTE ¬ Sujetos golpean y disparan a un joven durante un asalto en Puebla

9

¿Manejas un auto Mazda? Profeco llama a revisión a más de 5 mil unidades por un fallo

El Presidente Trump dejó un mensaje navideño lejos de la unidad característica de la época: le deseó felices fiestas a la "escoria de la izquierda radical".
10

Trump manda un mensaje navideño dedicado a la "escoria de la izquierda radical"

Foto: Crisanto Rodríguez, Laboratorio de Profeco.
11

VIDEO ¬ ¿Comiste sándwich de pavo o te dieron otra cosa? Este laboratorio te lo dirá

12

Rusia acusa a EU de actos de piratería en el Caribe; Venezuela agradece el respaldo