Doce uvas al 2026

Uva 1: Que cesen las agresiones unilaterales de Trump a México. Las uvas de fin de año representan los buenos deseos para el periodo entrante. Y para comenzar la docena de peticiones a la Providencia, poco cuesta soñar con un Washington más prudente. La Casa Blanca agrede a México mediante una estrategia de coerción económica y presión a la soberanía, caracterizada principalmente por la amenaza e imposición de aranceles punitivos, la intención de utilizar fuerzas militares en suelo mexicano, y la ejecución de un programa de deportaciones masivas. En el peor escenario, Trump podría como en el baloncesto hacer presión de cancha completa para forzar errores del rival y granjear concesiones.

Uva 2: Que la revisión del T-MEC favorezca a México. El 2026 podría arrojar al menos tres escenarios para el intercambio de bienes en Norteamérica: (a) el base, donde el acuerdo perdure con ajustes modestos a las tasas de contenido regional y de aranceles focalizados; (b) el positivo, donde Trump sofoque el ruido para concentrar su menguado parque político en las elecciones intermedias, y (c) el catastrófico, donde Estados Unidos anuncie su salida del acuerdo perentoriamente o bien abra dos frentes aislados de negociación bilateral con Canadá y México. Como sea, la falta de certezas desgasta.

Uva 3: Que el poder económico encarnado por el viejo Scrooge sea domado. Engordar una fortuna personal desde la presidencia y ser bravucón contra el débil es el espíritu de la época, como muestran Trump y Milei día a día. Y ese mal podría contagiarse. En 2025, en una entrevista a modo para Código Magenta, Ricardo Salinas Pliego manifestó intenciones electorales: "No es algo que yo esté buscando activamente [ser candidato a la Presidencia], pero […] si es necesario, pues haré lo que sea necesario”, confesó. En 2026, dos grandes temas tendrán una lupa especial: (1) el adeudo fiscal del magnate y su posible finiquito y (2) la presentación de solicitudes de registro como Partido Político Nacional ante el INE. Son dos oportunidades para acotar la “libertad del zorro en el gallinero”.

Uva 4: Que se vendan más periódicos que periodistas. Desde el ridiculizado David Faitelson hasta el indigno Manuel López San Martín probaron que el 2025 fue otro año sombrío para la prensa corporativa, sumisa frente al poder económico. No hace falta ser Nostradamus para anticipar que la erosión de credibilidad aumentará mientras no exista una gran sacudida tecnológica, institucional y moral. Pero al menos en su forma actual, el pronóstico de vida de la profesión es reservado.

Uva 5: Que la economía mexicana gane fuelle. El 2025 fue complejo por el regreso de Trump, por la persistente política monetaria restrictiva y por una consolidación fiscal que limita el gasto público. Sobreponerse al bajo crecimiento no depende a cabalidad de México ante la incertidumbre comercial, pero el gobierno federal y el Banco de México podrían coordinarse mejor para relajar la camisa de fuerza que lastra la economía nacional.

Uva 6: Que el Banco de México recorte más de lo previsto. Las tasas de interés muy por encima de la inflación ralentizan la inversión y el consumo, y además desalientan las exportaciones. Con la actual política restrictiva, el Banco de México incentivó la llegada de capitales poco productivos de corta madurez. La postura, ajena al Poder Ejecutivo, causó como efecto indeseable una superapreciación del peso en relación al yuan, engordando el déficit comercial. Para 2026, una reducción de sólo 50 puntos base a la tasa de política monetaria sería demasiado conservadora para la coyuntura.

Uva 7: Que no explote la debatible burbuja de la inteligencia artificial. Los múltiplos de valuación financiera alertan que las expectativas están tan desbordadas como en la burbuja del internet. Desde la óptica macroeconómica, la inversión en centros de datos y chips es de los contados catalizadores de crecimiento. Por ello, cualquier descarrilamiento en Estados Unidos podría magnificarse, con réplicas en todo el mundo. Un evento catastrófico es improbable, pero los riesgos se acumulan.

Uva 9: Que pare el sitio estadounidense a Venezuela. Trump pretende un cambio de régimen por la fuerza, y el hurto de buques petroleros es evidencia inequívoca. Sin permiso del Senado, Washington libra una guerra contra un enemigo etéreo —los cárteles— al que acusa de manipular al gobierno. Ante la pasividad del orden internacional disfuncional, el Caribe alberga una partida de Batalla Naval (Battleship) con un sólo jugador. Buques militares, aviones de combate y miles de marines aguardan el grito de guerra, movidos por el cabildeo de Miami, los intereses petroleros y la urgencia de enterrar en el olvido los archivos de Epstein.

Uva 8: Que América Latina contenga la reproducción ultraderechista. En este 2025 convaleciente, la región tuvo un calendario electoral intenso con presidenciales en Ecuador, Bolivia, Honduras y Chile, además de legislativas en Argentina. La izquierda fue barrida. El inclemente péndulo y el clima internacional favorable a los aliados de Trump podrían expandir la red reaccionaria en Sudamérica encabezada por Kast y Milei. En 2026, esa hidra podría crecer más cabezas con elecciones presidenciales en Brasil, Colombia, Costa Rica, Haití y Perú.

Uva 10: Que Lula da Silva triunfe por cuarta ocasión en Brasil. Un inesperado tanque de oxígeno para la reelección emergió de un lugar insospechado: una disputa arancelaria abierta por Trump. Amén de la geopolítica, Lula tiene como baluarte una economía sólida donde la inflación se desacelera, el empleo crece y fluyen las exenciones del impuesto sobre la renta para quienes ganan menos de 930 dólares al mes; en cambio, la inseguridad pegajosa es una flaqueza que la ultraderecha buscará explotar activando las más bajas pasiones.

Uva 11: Que las izquierdas retengan Colombia. Para variar, la oposición colombiana busca imponer hasta arriba de la agenda la violencia política y la inseguridad. Que el Presidente Gustavo Petro no pueda reelegirse es una condicionante de peso para revalidar el rumbo político, tarea en manos del Senador Iván Cepeda. La atomización partidista da espacio para alianzas y sorpresas, pero hoy día el sesgo de cambio erige como escenario base una pausa al progresismo.

Uva 12: Que Trump no recupere el momento perdido. Las elecciones locales de noviembre confirmaron que el viento cambió de dirección. La asequibilidad está convertida en el talón de Aquiles del Presidente, y el repudio crece. En 2026, las elecciones intermedias son una ventana de oportunidad para restar margen de maniobra a la Casa Blanca y dejar al partido republicano herido de muerte rumbo a un 2028 que no tendrá a Trump en la boleta. Una ola azul pondría en pausa la temporada de canallas. Una barrida demócrata podría ser el clímax del año que nace.