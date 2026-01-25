Capitalismo obsceno

Una de las mentiras más grandes del moderno sistema mundial capitalista, es que se trata de un modelo que busca el crecimiento para procurar el bienestar de la población. No es así. La realidad es que el capitalismo es un sistema basado en el antagonismo social que genera una riqueza socialmente producida pero repartida inequitativamente en grado extremo.

Los datos que acaba de presentar el reciente informe de Oxfam, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, son extremadamente elocuentes. Desde que Donald Trump ganó la elección para una segunda Presidencia, en noviembre de 2024, “la riqueza conjunta de aquellos que poseen miles de millones de dólares creció más de 16 por ciento, y alcanzó un máximo histórico de 18.3 billones de dólares en el último año”, y a la vez ha crecido la riqueza de los megarricos 81 por ciento desde marzo de 2020 al inicio de la pandemia.

El informe de Oxfam resalta el contraste entre estos tres mil milmillonarios que hay en el mundo (y que cabrían en una sala de cine grande), cuando “casi la mitad de la población mundial está en pobreza (menos de 8.3 dólares al día) y una cuarta parte con hambre moderada o grave”. Es decir, los tres mil milmillonarios tienen más riqueza que cuatro mil millones de personas que viven en pobreza y dos mil millones de habitantes del planeta que padecen hambre. Es un sistema social y económico obsceno que permite estas extremas desigualdades.

Con 714 mil millones de dólares de riqueza acumulada, Elon Musk es actualmente el hombre más rico del mundo gracias a sus acciones en empresas como Tesla, Space X, Starlink y X. La riqueza de Elon Musk es tan grande que es igual al Producto Interno Bruto (PIB) de Bélgica (716 mil millones de dólares), representa la mitad del PIB de México y es más grande que el PIB de más de 190 naciones en el mundo. Es una riqueza obscena, pues si Musk quisiera gastar un millón de dólares al día (18 millones de pesos cada 24 horas), le llevaría 714 mil días, o casi dos mil años, para terminar su último dólar.

Las riquezas de los megarricos se han disparado aceleradamente hasta volverse gigantescas. Después de Musk, le sigue Larry Page de Google con una fortuna de 258 mil millones de dólares; luego Jeff Bezos de Amazon con 251 mil millones de dólares; Larry Ellison de Oracle con 243 mil millones de dólares; Sergei Brin de Google también con 238 mil millones de dólares y Mark Zuckerberg de Meta (Instagram, Facebook, etc.) con 227 mil millones de dólares. Luego están enlistados una decena de megarricos que tienen fortunas por debajo de los 200 mil millones de dólares, entre ellos Carlos Slim, el hombre más rico de México y América Latina con 101 mil millones de dólares.

Como se puede apreciar, la mayoría de estos millonarios están ligados a empresas de la tecnología, comunicaciones y redes sociales, que en buena medida se relacionan con el modelo consumista del capitalismo actual.

Como se subraya en el informe de Oxfam, aunque desde los millonarios se promueve un discurso de la meritocracia o el talento de estos personajes, en el análisis se recuerda que más de la mitad de los milmillonarios heredaron sus riquezas. De otro lado, buena parte de estas fortunas se explica también por los contratos públicos, los subsidios a sus desarrollos tecnológicos por parte de los Estados y sus vínculos y conexiones políticas.

En México, la mayoría de los ricos que aparecen en la lista de Forbes, tienen empresas que fueron alguna vez del Estado o tienen concesiones estatales (Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, etc.). En el plano mundial, el mejor ejemplo es el propio Elon Musk quien se ha beneficiado de subsidios para sus empresas (venta de autos eléctricos Tesla), y de jugosos contratos gubernamentales como Space X y su empresa de satélites con contratos con la NASA y el gobierno de Estados Unidos. No es casual que la mayoría de los principales milmillonarios estuvieron presentes en la toma de posesión de Donald Trump en su segundo mandato el 20 de enero del año pasado.

Justo sobre estas turbias relaciones entre los ricos y los gobiernos y la clase política se enfoca el informe de Oxfam. El informe se llama “Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios” y subraya en su introducción el actual riesgo que implica la relación turbia entre los ricos y los gobernantes. El informe se puede encontrar aquí: https://oxfam.mx/contra-el-imperio-de-los-mas-ricos/.

“Este informe trata sobre esta elección. Sobre cómo Gobiernos de todo el mundo están tomando la decisión incorrecta, al anteponer los intereses del gran capital frente a la defensa de las libertades. Poniéndose del lado de los más ricos. Están eligiendo reprimir el descontento de la ciudadanía por el elevado costo de la vida, en lugar de optar por mecanismos de redistribución de la riqueza hacia el conjunto de la población”. No debemos permanecer conformes con un sistema social, como el capitalismo contemporáneo, que produce estas obscenas desigualdades.