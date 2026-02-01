Poetas cubanas para días feos y malos

https://youtu.be/wlINLKvxtyc

La maldad forma parte de la fealdad, y

los días que vivimos son feos y malos

porque se ha asumido que el mal como

procedimiento genera orden. Lídia Jorge (1)

Para afrontar estos días “feos y malos” -como los llama la escritora portuguesa Lídia Jorge- hoy, que estoy nuevamente en esta dolida ciudad de La Habana, los invito a que busquemos refugio en las palabras de cinco poetas contemporáneas cubanas.

Soleida Ríos, Odette Alonso, Wendy Guerra, Legna Rodríguez Iglesias y Elaine Vidal Madruga, representan distintas generaciones, tienen voces diversas, pero las une una misma pasión poética y una misma herida insular.

Soleida Ríos (Santiago de Cuba, 1950)

Un soplo dispersa los límites del hogar

¿Apuntalar al niño alucinado?

¿Sacar la cascarilla del vacío

hecha pasta de más de veinte años

en su pasmosa deglución?

¿Alzarle el cordón de los zapatos? ¿Mostrarle

mira esta es la punta de tu pie

hay un seguro en la punta de tu pie?

Todo fue un espejismo los árboles no huyeron

era mentira la velocidad

nadie se fuga a doscientos kilómetros

por hora adentro de tu ojera

mira cómo se agolpa la gente en las esquinas de los parques

oyendo bramar como un bendito al toro que es capad

mira cómo se van en la distancia

las máscaras

en fila

despacio

sonriendo

otra vez a esperar

las píldoras del próximo espectáculo

apuntaste tu corazón para la lluvia era mentira

la lluvia estaba detrás de los telones

compréndelo el mundo está lleno de telones

la casa simula ser la casa y la lluvia simula

y lo que moja el falso techo no es más que fango diluido

pero el cuerpo también -en sus dos aguas- simula ser

el cuerpo era mentira

no hubo padre ni madre sino un cielo prestado

adonde fuiste a colgar unas palabras auxilio

el columpio se mece el planeta se vira de revés

compréndelo

la luz se invierte simula ser la luz

no es el tiempo el que dicta la corrosión de las palabras

allá en el tiempo de los asesinos

un niño terriblemente alucinado glorificó su edad

era mentira

ahora mismo presente pasado y porvenir

se juntan en el vano de la puerta

enséñales la punta de tu pie

son solamente víspera compréndelo

traga el veneno a fondo

el mal simula

el bien simula ser el bien.

Del libro Escritos al revés, Edit.Letras cubanas, 2009.

Odette Alonso (Santiago de Cuba, 1964)

Verde

Dije verde por decir algún color.

Todavía era marzo

del acordeón brotaban unas notas infames

y olía a gardenias.

Como en una película

he vuelto la mirada

y vi un cielo empedrado

el horizonte un lienzo

mi corazón

sencillo

en el fragor de la ciudad.

Dije verde

y la tarde se escabulló entre sombras

verde la piel de salamandra

verde el fuego del ocaso en la bahía.

Así

cualquier papel parece un mapa

y la tinta se desliza con soltura

Tinta verde.

Eso dije

por no quedarme muda.

Del libro Lo que transcurre, Editorial Furtivas, 2023.



Wendy Guerra (La Habana, 1970)

Mapa del metro

Ésta es la línea que tienes que tomar para hallarlo

en ésta tienes que regresar para volver a mí

no confundir las líneas por favor

el blanco es blanco y el rojo es rojo

bordeando las plazas antiguas llegas a mí

pisando los museos y los cafés lo encontrarás a él

Toma todo lo que te dé menos veneno

no le digas jamás lo que has sentido

la palabra exilio está prohibida

no seas lunática no te desnudes

no dejes que te fotografíe para la nostalgia

no le hables de La Habana no lo cures

no cantes nada que pueda recordar ese sonido

no regales tu libro no le enseñes su verso

no lo escuches hablar no lo recuerdes

no te lleves su nombre en el diario

sólo busca el mapa y baja a mí

despídete por fin de sus secuelas

Terminen de una vez este silencio.

Del libro Ropa interior, Ed. Bruguera, 2008.

Legna Rodríguez Iglesias (Camagüey, 1984)

¿Qué quiero para mi hijo?

En primer lugar un nombre.

En segundo lugar una madre.

Y en tercer lugar una casa.



Yo no puedo ser las tres cosas, para él

Porque no doy abasto.



Pero buscaré muy bien en el fango y en el fuego

En los pedazos de las ciudades y en mi cabeza

Y sé que algo encontraré

Digno de mi hijo.



Si no llego a encontrarlo todo

No importa

Cuando nazca le pediré que me ayude.



Elaine Vidal Madruga (La Habana, 1989)

En otras batallas también sobreviví

Mamá dice quédate una noche más junto a la sombra

una noche más no hace diferencia

luego podrás caminar por otras calles otros nidos otros reinos

pero aquí se necesita el grito

no vencernos cuando existe la palabra

una noche más junto a la sombra

como los héroes de las cavernas ante el primer fuego

como los valientes en las sinagogas que pretendían atropellos

como la muchacha que fuiste en otra vida atada al paredón antes de la ceniza

como orleans al caer entre los espamos de un muro que duró demasiado

mamá no sabe el precio de la muralla china ni que a Roma se llega desde Roma

otra senda sería insuficiente

pero cuando me voy y parto los trozos de lo que debí ser

es tal el libro tal el cuento tal la circunstancia de la quebradura

que en las calles de Roma otras madres se parecen a la mía

como los sobrevivientes de las termópilas

con los brazos abiertos.

https://demoliendohoteleslit.com/3-poemas-de-elaine-villar-madruga

Gracias por haberme acompañado al refugio de la poesía con los bellos y potentes versos de estas poetas cubanas.

(1) Lídia Jorge, “Anatomía de las cartas en cadena”, en El País, 25 de enero de 2026.