Muna D. Buchahin
Generadores de corrupción
08/02/2026 - 12:04 am
"Los generadores de corrupción son personajes de la iniciativa privada y la política que están entrelazados y que abusan de su poder".
https://www.youtube.com/watch?v=dUrmEnTqBRc
