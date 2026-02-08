Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

08/02/2026 - 12:04 am

"Los generadores de corrupción son personajes de la iniciativa privada y la política que están entrelazados y que abusan de su poder".

https://www.youtube.com/watch?v=dUrmEnTqBRc

Muna D. Buchahin es una apasionada luchadora contra el fraude y la corrupción, temas que aborda en sus charlas, cátedras y conferencias relacionados con investigaciones por conductas deshonestas y fa... Ver más

