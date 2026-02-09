La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

Hay que convenir —dijo Voltaire— en que ser profeta es un oficio desagradable. Y al recientemente defenestrado Adán Augusto López Hernández le viene bien esa categoría. Aún fresca la herida de su destitución en el Senado, porfió y mostró ante la Presidenta la falsa capacidad de destapar a Andrea Chávez para la candidatura de MORENA a la gubernatura de Chihuahua. Se arrogó facultades que no tiene, y rompió los usos y costumbres del poder.

Pasó por alto su adversa circunstancia, asumió indebidamente un papel partidario que no le corresponde, ni en contenido y ni en forma; y lo más grave, quiere que Chihuahua sea el pagano de sus infortunios.

Se impone reconocer que estas afirmaciones las hago como chihuahuense, con todo el sentido de pertenencia que esto pueda contener. Sin embargo, empiezo por lo fundamental: de algunos años para acá, el estado se encuentra envuelto en prácticas políticas francamente detestables, y sobresale la más burda y grotesca lucha por el poder de que se tenga memoria en la historia de la entidad.

El actual gobierno panista ejerce de manera abiertamente facciosa y está al servicio de los intereses de la vieja oligarquía local. Más que legalidad electoral, está vigente una ley de la selva que ha dado lugar a una adelantadísima campaña abierta por la candidatura al gobierno del estado que no tiene precedente.

Carreteras y avenidas atestadas de publicidad con costosos anuncios espectaculares, sin que nadie sepa la procedencia lícita de los recursos que la soportan. Un debate público banal. El Instituto Estatal Electoral ha asumido el papel de convidado de piedra. Está paralizado, y no regula absolutamente nada. Los alcaldes de Ciudad Juárez (Morena), y los de Chihuahua y Delicias (PAN) están en cínicas e ilegales campañas que emplean fondos públicos y se traducen en abandono de sus responsabilidades constitucionales.

Y en ese marco caen como balde de agua fría las declaraciones de Adán Augusto López Hernández en apoyo de su protegida, la también Senadora Andrea Chávez, al afirmar que “será la candidata, la Gobernadora de Chihuahua” por MORENA.

No tan sólo eso, sino que profetiza que “por fin” llegará un buen gobierno. Es desagradable escuchar el augurio, porque Adán Augusto está en la mira nacional precisamente por su desempeño como Gobernador de Tabasco, cuando prohijó la colusión entre policía y delincuencia, encarnada en Hernán Bermúdez Requena, su antiguo Secretario de Seguridad Pública y, al alimón, jefe de la banda delictiva conocida como La Barredora, y que hoy aguarda el desahogo de un proceso penal en la cárcel.

Poca solvencia tiene la recomendación profética de Adán Augusto sobre la bisoña Senadora Chávez. Esto es una obviedad, y no por ello se ha de pasar por alto.

En lo particular, he hecho público un posicionamiento en el que afirmo que en Chihuahua realmente debe importar poco a quién entregue la candidatura MORENA al gobierno del estado, y que lo preocupante es que la ciudadanía permanezca indiferente para impedir un atraco centralista que vendría a sumarse a los muchos que ha padecido la entidad, pero ahora con la gravedad de que sea un político fracasado y tildado de delincuente el que se da el lujo de meter sus manos en el futuro proceso electoral de 2027.

Adán Augusto ni siquiera está seguro de sostener su cargo actual. Tan endeble es su circunstancia que puede estar en el banquillo de algún juzgado penal, del país o el extranjero. El centro político de México en no pocas ocasiones ha jugado con la política local y eso debe terminar.

Hay quienes afirman que la desagradable profecía del “hermano” de López Obrador perjudica a la aspirante Chávez. No me interesa abordar más sobre ese tema. Hay un refrán que dice: “amigo que no da y cuchillo que no corta, si se pierden poco importa”. Pero a la Senadora poco le importa.

Como dijo Joaquín Sabina, “en tiempos tan oscuros nacen falsos profetas”.