Biden anuncia envío de sistemas avanzados de cohetes a Ucrania para enfrentar a Rusia

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS).- El Presidente estadounidense, Joe Biden, ha anunciado este martes que Estados Unidos enviará nuevos sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa y golpear “objetivos clave”, en un artículo de opinión publicado en el diario New York Times.

Así, ha explicado que Estados Unidos se ha movido “rápidamente para enviar a Ucrania una cantidad significativa de armamento y munición para que pueda luchar en el campo de batalla y estar en la posición más fuerte posible en la mesa de negociación”.

El mandatario estadounidense no ha precisado que tipo de sistemas son los que enviarán a Ucrania, pero un alto funcionario de la Casa Blanca ha aclarado que se trata de los sistemas HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, por sus siglas en inglés), que son múltiples lanzacohetes montados en vehículos blindados ligeros.

“Americans will stay the course with the Ukrainian people because we understand that freedom is not free,” writes @JoeBiden. https://t.co/24iGCckJvc

— New York Times Opinion (@nytopinion) June 1, 2022