¿Por qué los nanocuerpos que vienen de las llamas son claves en lucha contra COVID?

Madrid, 1 de julio (Europa Press).- Investigadores dirigidos por el Monte Sinaí de Nueva York (Estados Unidos) han demostrado que unas diminutas y robustas partículas inmunitarias derivadas de la sangre de una llama podrían proporcionar una fuerte protección contra todas las variantes de la COVID-19, incluida la Ómicron, y 18 virus similares, entre ellos el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1, responsable del brote de SARS de 2003.

En comparación con el resto del reino animal, las llamas, los camellos y las alpacas tienen sistemas inmunitarios únicos: producen anticuerpos con una sola cadena polipeptídica en lugar de dos. Esta construcción da lugar a anticuerpos que tienen aproximadamente una décima parte del tamaño de los normales, son excepcionalmente estables y pueden unirse firmemente a los objetivos de la enfermedad. Gracias a estas propiedades únicas, los investigadores pueden enlazar fácilmente varios nanocuerpos, de modo que si un virus intenta escapar mutando, otro nanocuerpo está listo para mantenerlo a raya.

Research team, @MountSinaiNYC-led, including, @Proteomics_Shi et al, report to 'have shown that tiny, robust immune particles derived from the blood of a llama could provide strong protection against every #COVID19 variant, including #Omicron'.

1/nhttps://t.co/SKaGQl6BqP pic.twitter.com/LfmXbFG0ou

— Dr Joe Pajak 💙 CSci NHS FT Governor (@JoePajak) June 29, 2022