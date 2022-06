Goyo, la voz colombiana en defensa de la identidad afrolatina, debuta como solista

Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).– Una voz poderosa está estallando a su máximo esplendor en Colombia, la de Gloria Martínez, mejor conocida como Goyo, la cantante del galardonado grupo ChocQuibTown, que ahora disfruta de su lanzamiento como solista.

“En letra de otro”, es el nombre del álbum debut de la también compositora y rapera afrocolombiana, y del que se desprende el éxito de su primer sencillo “Na Na Na”.

“Deseo que le den mucho amor a esta canción, es la manera en que yo le digo a muchas mujeres que podemos decir que no, pero no le digamos ‘No’, sino ‘Na’ para que tenga un poco más de flow”, expresa Goyo en entrevista con SinEmbargo de Miami.

Un sencillo debut con el que Goyo reafirma su estilo: ritmos caribeños a la par que una letra dedicada al empoderamiento femenino, a una mujer que está dispuesta a alejarse de una relación que no se centra en el amor fiel.

“Creo que ya es algo que se hace como involuntario. Cada vez que una aparezca, la gente lo conecta con algo y hace parte de lo que yo soy. Pienso que como artistas tenemos muchas voces para contar, y para entretener, pero sí es importante mostrar un poquito más de lo que es uno, es una de las maneras en las podemos seguir creciendo y, de vez en cuando, no solamente ser la artista, sino también el ser humano que soy, Gloria”.

DEFENDIENDO SU IDENTIDAD

Gloria creció en medio de una familia amante de la música y, por supuesto, eso alimentó su inquietud por crearla por sí misma. Por ello desde 2006 creó junto a su hermano, Slow Mike, a ChocQuibTown, una agrupación que reunió ritmos como el del hip hop y el raggae con la que alcanzaron dos Premios Grammy Latino.

El nombre de ChocQuibTown significa “Chocó- Quibdo- Nuestro pueblo”, rindiéndole homenaje así a la tierra donde nacieron, tal y como lo hacen con su identidad afrolatina en su letras.

Esta misma lucha por la identidad afrolatina, Goyo también la transporta a su carrera de solista. El aprendizaje y crecimiento que tuvo en ChocQuibTown la formaron y ahora sigue con la motivación de seguir cargando con esta bandera muy en alto, y ahora también formando su propia comunidad de “panteras” que tiene con sus seguidores.

“He aprendido muchas cosas de mis fans, he aprendido muchas cosas de mis compañeros de grupo y he aprendido muchas cosas de mucha gente con la que trabajo, y es mi deber seguir aprendiendo, y para crecer hay que hacerlo en equipo”, agrega.

DEBUT EXITOSO

Goyo inicia su sueño con la salida de “En letra de otro” y los ojos del mundo están ahora más que nunca sobre ella. No sólo por el buen recibimiento de su música, sino también porque con los pasos fuertes con los que avanza como activista.

Gloria Martínez apareció en la lista de mayo de las Mujeres poderosas de Colombia en la revista Forbes por “defender la inclusión y la igualdad para las mujeres y la comunidad afrolatina”.

Pero no sólo eso, en este mismo mes de mayo protagonizó la portada de la revista Vogue, en la que hicieron un recorrido por su vida y trayectoria, al igual que lo hizo HBO Max, con el reciente estreno de su documental que lleva el mismo nombre de su disco: En letra de otro, acercando al espectador a las raíces de su amor por la música y su valentía.

“Yo soy de las artistas o de las personas que se toma cada situación con mucho compromiso, de hecho no es que no me emocione, sino pienso en cómo voy a continuar con esto que me motiva a ser mejor”, señala.