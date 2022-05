Francisca Valenzuela retrata y canta de forma honesta a la mujer en “Vida tan bonita”

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- Después de meses en confinamiento, de incertidumbre, momentos duros y donde la desesperanza está a la orden del día, “Vida tan bonita“, el nuevo disco de la chilena Francisca Valenzuela, se estrena como ese respiro que se necesitaba.

A través de once canciones compuestas por la artista en este nuevo álbum, cada una con una historia diferente, el mensaje es claro: Tratar salir adelante de momentos difíciles.

Los temas fueron creados en medio del encierro de la pandemia, y para Francisca justo ese momento tan íntimo dio forma fluida al sentido del disco, ese en el que “las cosas importantes se volvieron muy importantes”, ese tono de añoranza y de lucha por vivir.

El proceso creativo de “Vida tan bonita”, ayudó a la cantante a “sobrevivir ciertas cosas y a trabajar otras más”, y también a volver a conectar, salir de lo privacidad de su casa para encontrarse con su público.

EMPODERAMIENTO DESDE LA MÚSICA

Si algo define bien las letras de este disco es la fortaleza con la que Valenzuela le canta a los momentos más difíciles hasta poder llegar a brindar por ellos porque en el camino dejan un puñado de aprendizajes.

El nivel confesional y de profundidad de sus canciones remiten a toda una trayectoria en las que sus canciones se ven fortalecidas disco a disco con mensajes más enérgicos que, por supuesto, también aluden al empoderamiento femenino.

La interprete destaca la importancia que mujeres tengan como inspiración otras mujeres que también están viviendo su verdad y dirigiendo su vida, y que tengan a la vez un retrato más honesto de ser mujer, una mujer que no es perfecta, que comete errores y que al mismo tiempo es única y valiosa.

En temas como “Hola impostora”, “Vida tan bonita” o “SALÚ”, Francisca se permite hacer retratos diversos de mujeres lejos de arquetipos. Transparentar los momentos más duros para conectar desde autenticidad “validarla, darle espacio y fuerza”, como describe.

“Vida tan bonita” es su quinto álbum después de “La fortaleza” (2020), “Tajo abierto” (2014), “Buen soldado” (2011) y “Muérdete la lengua” (2007), con el que inició el sueño. Todos de alguna manera están marcados por un empoderamiento que cada vez toma más fuerza.

“El mensaje del feminismo y del empoderamiento ha ido tomando mucho más forma, más claridad y más fuerza en mí, como artista, como ciudadana y como mujer. Creo que cuando yo empecé mi carrera de adolescente sí tenía una perspectiva feminista de muchas maneras, sin embargo, incluso la palabra era mal vista entonces. Yo creo que me encontraba frente a mucha resistencia frente a mi feminismo, y una parte de mi era como estoy recibiendo una mala onda y me hacia cuestionarme, fue un proceso que sigo desarrollando. Una es una feminista y una mujer en permanente construcción y de construcción, entonces yo creo que he ido cobrando mucho terreno en el sentido que no sólo hay feminismo o una perspectiva feminista en mi música porque cuento ciertas verdades o porque voy revelando con honestidad ciertas realidades del ser mujer en el mundo, sino que también he ido incorporando causa feministas en lo que me interesa como artista y como músico y los pago en primer plano”.