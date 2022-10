El actor mexicano Luis Chávez brilla en Hollywood ahora de la mano de Walter Hill

Luis Chávez es un actor de raíces indígenas originario del estado de Michoacán que migró a Estados Unidos, país en donde ha desarrollado su carrera artística y que ahora le permite ser parte del elenco de Dead for a dollar, la nueva cinta del director de The Warriors, Walter Hill.

Ciudad de México, 3 de octubre (SnEmbargo).- En el marco de la pasada edición de Festival Internacional de Cine de Venecia se honró la llegada del legendario cineasta Walter Hill que estrenó Dead for a dollar, su nuevo filme protagonizado por Willem Dafoe, Christoph Waltz, Rachel Brosnahan y Benjamin Bratt, y en el que también participa el actor mexicano Luis Chávez.

Entre ovaciones por la alfombra roja y la proyección de la película, el público cinéfilo recibió lo que significó el regreso después de casi una década del director de cintas como The Driver (1978), The Warriors (1979), 48 Hrs (1982), entre otras.

“Una experiencia inolvidable. Para mí fue un honor estar y formar parte de este evento tan magno. Especialmente porque este año es el primero en el que la Academia de los Óscares está presente en este festival”, recuerda el actor Luis Chávez en entrevista con SinEmbargo.

Dead for a dollar se sitúa en Texas en el año de 1892. De acuerdo a su sinopsis, el filme “cuenta la historia del cazafortunas Max Borlund (Christoph Waltz) contratado por un hombre acaudalado para que encuentre a un soldado desertor que ha secuestrado y huido con su esposa (Rachel Brosnahan) a México. En la trayectoria de su búsqueda, se topa con su archienemigo de toda la vida Joe Cribbens (Willem Dafoe) y debe enfrentarlo. Pero las cosas se complican aún más cuando al cruzar el territorio mexicano, un hacendado poderoso Tiberio Vargas (Benjamin Bratt) se da cuenta de sus planes y de la recompensa e insiste en sacar provecho de la situación”.

“El hacendado asigna a su abogado, mano derecha y confidente Esteban Romero (Luis Chávez) para que se encargue de manejar la transacción. Esteban, un hombre educado, en su intento de evitar una masacre innecesaria, recurre a la diplomacia al contactarse con Max Borlund y Joe Cribbins, llevando el trama a una lamentable resolución”.

Luis Chávez se metió en el papel de Esteban Romero sin saber mucho sobre él:

“En el papel no había mucha información. En realidad cuando hice la primera audición, me dijeron ‘toma, lee estas notas’. Me fue difícil encontrar qué fue lo que quería el director porque en ocasiones a los directores les gusta eso, dejar a los actores a que encuentren su personaje, que den su interpretación. Ellos personalmente quieren formar y decirnos ‘estos es lo que quiero ver’”.

El actor no vio como un limitante la poca información, y empezó a imaginar el escenario donde se desplaza su personaje e interactúa con los demás para poder desarrollarlo de la mejor manera:

“Yo físicamente no soy grande, no soy fuerte y pensaba ‘¿cómo es que yo puedo obtener que los personajes de Christoph Waltz y Willem Dafoe me respeten a mí o no me maten porque ellos son asesinos de paga?’, entonces dije yo no tengo el cuerpo para causar ese respeto de ellos hacia a mí, pero tengo el ‘conocimiento’, sí ellos ven a un hombre mexicano que está hablando con palabras grandes, con espejuelos, con un traje, digan ‘este no es un típico mexicano que no sabe las leyes’, entonces me tomé de eso, me tomé del conocimiento y empecé a moldear y a formar al personaje centrado en el conocimento y su educación, y así fue como poco a poco fue tomando detalles”.

TRASCIENDE FRONTERAS

Luis Chávez es un actor de raíces indígenas originario del estado de Michoacán, aunque migró desde temprana edad a los Estados Unidos, país donde ha desarrollado su carrera artística desde los años 90, época donde comenzó a participar en la serie televisiva LA Doctors a la que le seguirían otras como Angel, Monk, Malcolm in the Middle, ER, Weeds y Terminator: The Sarah Connor Chronicles con pequeños papeles.

Su primera gran oportunidad llegó en 2008 con la serie Crash en la que tuvo un papel estelar.

En el cine se ha sumado a los elencos de While She was Out, High School y Our Brand is Crisis con Sandra Bullock y Billy Bob Thornton. Con ello ha demostrado que estar al lado de grandes estrellas puede dejar caer una gran responsabilidad en los hombros, pero todo se aminora cuando cada uno se entrega por completo a su papel y se dejan de lado los egos, como sucedió en Dead for a dollar.

“Cuando tú llegas al set yo creo que todos los actores te ven al igual. No te ven como el que tiene ‘menos créditos’ y el propósito es que sea algo entretenido, algo que la gente realmente aprecie y se divierta con ello. Es un equipo, no es un lugar para que digas ‘hasta para allá’, el hecho de yo poder ver esa convivencia, el hecho de que todo los actores estaban mano a mano”.

“Esa hermandad, ese espíritu de equipo es lo que yo me llevo”, agrega.

Luis Chávez afirma que hacerse una carrera en Hollywood no ha sido fácil, pero afirma que los nuevos cambios que intenta hacer esta industria respecto a la diversidad sí está logrando a empezar a abrir puertas.

“El cambio es algo que se ha ganado con esfuerzo, el hecho de los estudios estén diciendo ‘vamos a representarlos de manera diferente’, es porque han visto un grito que dice ‘venos, píntanos como somos, inclúyenos en la mesa’, porque antes los actores latinos o los actores indígenas como yo, no teníamos ese espacio en la mesa. Quizá sea porque así lo exigía el consumo de la audiencia, eran personas que no eran como yo, de mi tez, de mis facciones, pero ahora me da mucho gusto ver a tantos actores de mi país como Tenoch, como Yalitza, como Josué Maychi que estará en la película de Wakanda Forever“.

“Al ver así gente que está siendo representada finalmente llegue a ser igual al porcentaje en el que existimos me llena de orgullo y de satisfacción. Creo que estamos viviendo un cambio pero ha siso ha fiesta de empuje y a fuerza de protestar, entonces sí, eso ha pasado, y no fue gratis”.

Aún sin una fecha tentativa de Dead for a dollar, Luis Chávez sigue filmando cine en Estados Unidos esperando que también pronto tenga la oportunidad de México.