“No habrá sanciones unilaterales contra Rusia”, pero sí las que apruebe ONU: Ebrard

Marcelo Ebrard señaló que México no va a participar en sanciones que no sean multilaterales. Y resaltó que, si es necesario, habrá otro vuelo de rescate para los connacionales que salen de Ucrania.

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– El Canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón informó este viernes en la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador que no habrá sanciones unilaterales contra Rusia por su invasión de Ucrania, pero el país sí está obligado a cumplir con sanciones que aprobase en su caso la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país. ¿A qué estamos obligados? Si el Consejo de Seguridad de la ONU aplica sanciones multilaterales. Si estableciese una sanción, es un acuerdo de países, no es un país contra otro”, señaló Ebrard.

El Canciller añadió que la posición histórica de México siempre estuvo en contra del derecho de veto en el Consejo de Seguridad. “Las resoluciones se han enfrentado a un veto, en este caso de Rusia, en otros casos de otros países, pero siempre se consideró, desde 1945, que no debería existir y ahora estamos viendo por qué”, expresó.

“México no va a participar en sanciones que no sean sanciones multilaterales, es la postura histórica del país, es línea histórica, como el principio de no intervención”, aseveró el Canciller.

Ebrard también rechazó que México vaya a bloquear exportaciones a Rusia, como informó en su edición de este día el diario Reforma. El medio nacional detalló que la Secretaría de Economía prepara un acuerdo para prohibir “exportación a Rusia y Bielorrusia de cientos de productos, materiales, software y tecnologías que puedan ser utilizadas para fines bélicos”.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo: “No lo consideramos necesario ahorita. Hay un comité que toma las decisiones sobre exportación. Somos muy cuidadosos”.

La posición de México respecto a la invasión rusa de Ucrania, reiteró Ebrard, es defender “la proscripción del uso de la fuerza”. “Está en la Constitución, condenamos enérgicamente la invasión de Ucrania, no hay más que eso, en todas las instancias ha sido esa la postura de México”, señaló.

Por ello, la preocupación más grande de México, de acuerdo con Ebrard, es la ayuda humanitaria. “Que se le dé una oportunidad a la diplomacia para proteger a la población civil y de defender los valores en los que creemos junto con otros países, que se proteja a la población civil, trabajamos en eso en estas horas con otros países”, indicó.

MÁS VUELOS DE RESCATE, SI ES NECESARIO

Los 44 mexicanos que escaparon de Ucrania debido al conflicto que enfrenta el país con Rusia llegaron en la madrugada de este viernes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

A las 00:16 horas de este viernes 4 de marzo, el avión Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea aterrizó a la Ciudad de México con 81 civiles a bordo —incluyendo 44 mexicanos, 28 ucranianos, siete ecuatorianos, un peruano y un australiano—.

“Ochenta y un pasajeros, 44 mexicanos, 28 de origen ucraniano (son familias mexico-ucranianas), siete personas de Ecuador, uno de Perú, uno de Australia y una perrita, nos dijo el Presidente familias completas y son parte de la familia”, aseveró el Canciller.

Asimismo agregó que el encuentro fue muy emotivo, pues a su llegada fueron recibidos con el Son de la Negra, canción emblemática nacional. Y reconoció el trabajo de la Embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén.

En un vuelo de casi 24 horas, los 81 civiles viajaron desde Kiev, Ucrania hacia Rumania, donde fueron trasladados a Shannon, Irlanda para hacer una parada; después una escala en Canadá, para finalmente llegar a nuestro país. Los repatriados viajaron junto con personal militar, de la cancillería y de prensa.

“Afortunadamente fue muy emotivo. Quiero reconocer el trabajo de nuestra Embajadora en Ucrania; el segundo autobús, que ella abordó, tuvieron que intentar y viajar diferentes tipos de caminos, no los principales, (pues) ya estaban los bombardeos. Se tuvo éxito y ahí esta la imagen del arribo… Hubo escala en Irlanda y Canadá, fue un viaje, largo, pero estamos contentos de que hayan llegado bien a México”, mencionó.