Epidemia continúa: Reportan tiroteo durante fiesta en Virginia; una persona falleció

— Información en desarrollo

CHESTERFIELD, Virginia, EU, 4 de junio (AP).— Una persona falleció por un disparo y otras cinco sufrieron heridas de bala el viernes en un tiroteo cerca de Richmond, dijeron las autoridades.

La policía del condado de Chesterfield respondió a avisos sobre disparos alrededor de las 21:38 horas en Chester, Virginia, señaló el departamento en un comunicado.

Cuando llegaron al sitio, los agentes descubrieron a un hombre con una herida de bala que falleció en el lugar de los hechos, agregó la nota. Otras cinco personas que recibieron disparos fueron trasladadas a hospitales locales o a otros centros médicos, añadieron las autoridades.

🚨#CHESTERFIELD SHOOTING:

What we know from police:

• Shooting near Weybridge Road

• Six people shot.

• A man died on the scene.

• Five others hurt.

We have no word yet on suspect information. @NBC12 pic.twitter.com/ePPbeQeKtk

— Desiree Montilla NBC12 (@desmontilla) June 4, 2022