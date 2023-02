Tamara Yazbek representa a la comunidad LGBT+ en Casando a mi ex de Amazon

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- Tamara Yazbek vuelve a darse un chapuzón a la actuación, después dedicar gran parte su tiempo a trabajar detrás de cámaras en el cine, para la comedia romántica Casando a mi ex, película original de Amazon Prime Video.

El filme, que llega a la plataforma este 6 de febrero, muestra la relación que existe entre Mariana (Zuria Vega), una exitosa y dura planeadora de bodas, y Luis (Memo Villegas), un repostero que conoció gracias su trabajo, del que se enamoró y salió huyendo por miedo a “fracasar en el amor”, como sucedió con su madre.

Cuando estos dos se reencuentran tiempo después se dan cuenta que aún hay sentimientos pendientes por enfrentar, no obstante, Luis prefiere irse por el camino más enredado y le inventa a Mariana que va casarse con Lucía (Juana Arias), y ella se ofrece a organizar la boda en forma de venganza.

“Es una historia de dos personas que se vuelven a encontrar después de mucho tiempo de haberse separado, y es todo lo que hacemos nosotros cuando estamos enamorados: no queremos aceptarlo y tenemos rencores contra una persona a la que todavía le tenemos mucho cariño”, contó Tamara Yazbek en entrevista con SinEmbargo .

“La historia muestra cómo nuestras amistades nos ayudan o nos empujan, o nos llevan, a estos caminos que nosotros queremos explorar y que nos da tanto miedo”, agrega.

En medio del embrollo de estos dos está Ramona (Yazbek), una bartender que no dejará que nada se interponga en su felicidad.

“Es una chica súper extrovertida que se enamora de otro personaje. Es lesbiana. Es una chica que da todo lo que tiene por la persona que ama y es también un personaje muy sensible, muy amoroso y que hace todas las locuras por la persona que ama y la acompaña en todo lo que puede”, describió Yazbek.

Ramona está enamorada de Lucía y el plan que su enamorada tiene con Luis parece complicar la relación entre ellas.

La actriz y directora Tamara Yazbek aplaudió esta representación de la comunidad LGBT+ dentro del filme dirigido por Carlos González Sariñana, pues asegura que pocas veces se ve en las pantallas mexicanas una pareja lésbica sin ser estigmatizada.

“Agradecí mucho tener este personaje porque también entra dentro de mi activismo y mis ideales políticos. Me dio mucho gusto poder interpretar a este personaje y también cómo lo representaron, que justo no hubo este fetichismo que normalmente hay de la mujer lesbiana. Realmente no hay muchas escenas en las estemos en alguna situación sexual, es realmente una relación amorosa, y es lo que se tiene que ver”.