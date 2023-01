Lionsgate+ presenta la segunda temporada de Express, serie con mucha acción

La segunda temporada de la serie española Express, de ocho episodios, llegará a la plataforma de Lionsgate+ este 20 de enero para Latinoamérica y Brasil, con un episodio nuevo cada semana y con una alta dosis de acción y también mucho drama.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Bárbara está de vuelta. La detective y su equipo de investigación ahora tienen una nueva misión que tocará la vida de uno de ellos, y a sus fibras más sensibles, al mismo tiempo que los pondrá a prueba un nuevo caso al enfrentarse a tan sólo la punta del iceberg de una industria construida por el miedo.

La thriller español de acción Express, estrenado en 2020 en la plataforma Lionsgate+, trae de regreso en esta segunda temporada a Maggie Civantos en el papel de Bárbara, una mujer que ha demostrado ser más fuerte de lo que pensaba y que ahora se enfrentará a un nuevo caso de secuestro express, el de su pequeña hija.

Sin embargo, Bárbara no estará sola, pues cuenta con un gran equipo, del cual uno de sus integrantes es Leo Malasangre, un personaje que le da el toque latino a la serie y que es interpretado por el actor jalisciense Bernardo Flores.

“Ahora sí Malasangre va a estar bien sensible. En la primera temporada era mucha acción, ahora se enamora mucho y lo conocemos realmente. Quiere dejar de sentir cosas feas y quiere sentir cosas sólo bonitas”, adelanta en actor mexicano en entrevista con SinEmbargo.

Bernardo Flores empezó su carrera en las filas de Televisa en el mundo de las telenovelas, y 2021 se integró a la producción de la segunda temporada de Pasión de gavilanes, drama hispano que fue su primer paso a mirar a otros lados que ahora lo han llevado a las series españolas. No obstante, asegura llevar consigo un poco de México.

“Yo no hablo como español ni nada, hablo como mexicano y digo muchas groserías. Me encanta decir groserías ‘en mexicano’, suenan hermosas y más desde el otro lado del mundo. Siempre trabajamos así el personaje para que destacara como en lo latino”, señala.

Para esta segunda temporada también se suman nuevas historias como es el caso de la actriz Laura Laprida, que aunque no es nueva en la trama, ahora podremos conocer mejor a su personaje Asia, un papel clave frente a los nuevos obstáculos que se avecinan para este grupo, y que le aportará el lado místico a las operaciones de rescate y será una luz en la vida de Bárbara.

“Asia si bien tiene una historia detrás muy fuerte, le han pasado muchas cosas y ha criado básicamente sola, ella viene aún así a traer una sensibilidad para despertar un área del personaje principal que es el de Bárbara. Está bueno porque generan un vinculo. Viene a romper un poco con toda esa violencia y con toda esa maldad”, destaca la actriz madrileña.

Express es una serie escrita por Iván Escobar, quien creó la idea junto a Antonio Sánchez Olivas, y además de también ser el showrunner. Él es una de las mentes detrás de la exitosa Vis a vis (2015) que ahora le da forma a este proyecto que busca la misma calidad narrativa de su antecesora.

“A mí me parece espectacular porque Iván sabe lo que quiere. Cuando una persona sabe lo que quiere ahí, no lo puedes cerrar. Él viene con idea, viene con algo en la cabeza, viene con esto, tiene que ir por este lado. Él ha estado mucho tiempo en el set, con nosotros mientras nosotros trabajamos, así que está super involucrado, a mí eso me parece muy importante y creo que no hay error”, destaca Laura, quien ha desarrollado su carrera en el cine y la televisión de Argentina en títulos como Perdida (2018), Millennials (2018) o Sagrada familia (2022), por mencionar algunos.

Para esta segunda entrega de capítulos, Express no separará el ojo en Zentral Risk, la empresa por la que Bárbara dejó la policía para unirse como negociadora de este lugar, y que ahora dejará ver el lado más oscuro de esta misteriosa privada que destaca por su gran tecnología y que permite al espectador ser testigo de misiones de gran alcance que le piden poco a las películas de acción.

“Siempre hay un equipo muy grande en la producción. Me encantaría algún día trabajar en pantalla verde, imaginándome todo lo que está pasando, pero estando consiente de que no está pasando. Aquí es muy similar lo que pasa porque estás consiente de que no está pasando, estamos conscientes de que el dron quizá lo esté sosteniendo una persona o que estamos imaginando un holograma y reaccionamos todos como loquitos, pero luego cuando ya lo ves editado y se ve bien”, señala Flores.

Además de Civantos, Flores y Laprida, regresan al reparto Alejo Sauras, Kiti Mánver (Todo por la pasta), Vicente Romero (Malaka), Loreto Mauleón (Patria), Esteban Meloni (Los Internacionales), Alba Planas (SKAM), Omar Banana (Veneno) y las jóvenes actrices Carmen Daza y Manuela Rojas.

“En esta temporada van a ver los personajes desarrollarse un poco más en sus historias, sus vínculos, sus amoríos, sus problemas, a diferencia de la primera temporada que habíamos visto mucho más acción y físico, aunque hay mucha acción igual acá. Ahora hay muchos casos psicológicos que hay que resolver pero yo creo que todos esos se ven reflejados e impregnados en los personajes”, destaca Laura.

Por su parte, Bernardo Flores apunta a la introspección:

“Ahora van a poder conocer más la psicología de los personajes, en la primera fue una presentación, ¿qué es Express?, ¿cómo es la trama?, ¿de qué va?, y ahora es: ¿cómo nos desenvolvemos dentro de ella”.