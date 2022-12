La serie La flor más bella derriba etiquetas con Ishbel Bautista en Netflix

Derribar etiquetas y aprender a creer en uno mismo son los ingredientes principales de La flor más bella, la nueva serie adolescente de Netflix que se distingue por su diversidad y por derribar esos estigmas a los que nos acostumbraron las viejas historias de la televisión.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).– Dentro del Top de las 10 series más vistas dentro del catálogo de Netflix se mantiene La flor más bella, la nueva apuesta adolescente de la plataforma de streaming, creada por la actriz y comediante Michelle Rodríguez y la escritora Fernanda Eguiarte, que cuenta historia Mich (Esmeralda Soto), una chica autentica que vive en Xochimilco que nos dejará ver que las series dirigidas para un público joven son las primeras en cambiar las fórmulas establecidas y responder a los nuevos tiempos.

Mich, como cualquier otro adolescente, trata de sobrevivir a la preparatoria atravesando “octágonos” amorosos, las expectativas sociales que parecen pesar más en esa etapa y lidiando con la presión de una familia llena de tradiciones mientras su único objetivo es dejar de ser “invisible” para pasar a ser uno de los populares.

En este camino por desear ser vista se apoya de sus amigas, sus mayores confidentes, familiares muy cercanos a ella, y además de nuevas personas como Majo, interpretada la actriz Ishbel Bautista, que llegan a su vida para demostrarle que hay cosas más valiosas que ser conocida por todos.

“Para mí Majo es una aventurera, una mujer muy valiente, muy empática, muy sensible y sobre todo es una mujer con mucha fuerza que a pesar de que adolescencia es la etapa donde andamos refedefiniendo nuestra identidad y bucándola, creo que ella ya tiene las pautas muy establecidas, auqnue tampoco tiene miedo de encontrar otras”, así define Ishbel Bautista a su personaje en entrevista con SinEmbargo.

La actriz, que también interpretó a La Malinche para la serie de Hernán (2019) para Amazon Prime Video, describe a Majo como un personaje valiente que le hace cara los prejuicios de la gente, y con esta misma cualidad es como se adentra a la vida de Mich que está en una lucha constante en la forma en cómo la ven las personas.

“Creo que viene un poco a mover a sacudir cosas. Creo que también es un pilar importante para Mich porque ella desde el primer momento la valida, le importa, le gusta, quiere sobre todo y la hace entender que ahí está y le demuestra que siempre ha tenido una red de apoyo, que siempre ha sido bella, que hay gente que la mira, que la aprecia, pero ella no puedo verlo, entonces siento que eso pasa mucho en la vida de nosotros, que nos concentramos mucho en nuestras expectativas, en nuestros deseos, en un montón de cosas y nos cerramos ante lo valioso que tenemos cerca”.

Majo es oriunda de Chiapas, pero viaja a vivir a Xochimilco después de que es acosada por su forma de ser. A pesar de estar lejos de su tierra, presume estar orgullosa de ella a cada momento, pues ama su raíces y ahí viven sus seres queridos.

“Hay un aporte importante en la serie con Majo, que es alguien de piel morena que viene con mucha dignidad a representar sus raíces, su identidad. Le gusta. Es ella también. Se me hace muy valioso que sea un personaje fuerte, lo dicen ahí ‘entra y ya es popular’, pero lo es porque ella es ella y no le importa, y me gusta mucho que la serie no se vaya con los estereotipos que siempre vemos en la televisión de ‘la morena es la pobre o la delincuente’”, destaca Bautista.

Ishbel comparte créditos además con un elenco integrado por Isabel Yudice, Alicia Vélez, Michelle Olvera, Luis Fernando Peña, Germán Bracco, Tadeo Tovar, Luisa Huerta, Angélica Rogel, entro otros, un reparto que destaca por su diversidad: “Me gusta mucho que haya muchos personajes morenos que son como cuando yo iba a la prepa, diversos, diferentes y bellos, eso me gusta mucho de la serie”.

La serie concentra su desarrollo a la Generación Z, una que se distingue por no seguir las reglas sociales de décadas atrás, que lucha por deconstruirse y señalar conductas violentas que se han normalizado y que terminaba por ser violento, homofóbico, racista o clasista. Ahora a través de la diversidad de sus personajes que rompen con estereotipos que en su mayoría, buscan mostrar que las cosas están cambiando no sólo afuera sino también ahora dentro de la pantalla.

Para Ishbel que se explore en este tipo historias los nuevos tiempos le resulta “un milagro”:

“Siento que es un milagro, y un milagro que viene a romper paradigmas y que afortunadamente todos estos pequeños milagros se han convertido en parteaguas para el demás contenido de entretenimiento porque el entretenimiento en nuestra vida marca la cultura, marca nuestros deseos y nuestras aspiraciones, y el vernos representados, y más en ls juventud. Cuando estamos chavitos somos frágiles, hay que cuidar a la juventud porque es muy influencible y porque están viviendo y están al borde de muchas cosas”.

“Es muy valioso encontrar representación, comprensión y diversidad porque así se forja el autoestima y la relación y el afecto con los otros y creo que es muy valioso porque hay gente que sigue en guerra, en guerra con su familia, en guerra con el mundo y todavía se viven contextos de mucha discriminación, injusticia y violencia y ver esto ayuda a hacer el mundo mejor para todes”.

Ishbel Bautista creció con las tablas de taetro, pero su carrera también se ha desarrollado en el cine con películas como Luciérnagas (Bani Khoshnoudi, 2018) y ya se cocen nuevos proyectos como El sapo de cristal en el valle de la lágrima (Luis Bárcenas), Día de Muertos (José Medina) y Contra Ataque (Chava Cartas). Mientras en la televisión es parte de Verne, la nueva serie de Disney Plus.

En tanto hay más noticias de los proyectos que se acercan, la actriz disfruta la buena aceptación de la audiencia que está teniendo La flor más bella en Netflix, que además enaltece los canales de Xochimilco, sus alrededores y las tradiciones que ahí se conservan.

“Se van a divertir mucho también, van a llorar y se van a identificar, y sobre todo esta serie los va a abrazar en su corazoncito. Espero le puedan dar su amor porque la hicimos así, con mucho amor”.