ENTREVISTA | Mexicanos en Marvel somos un grupo cada vez más nutrido: Tenoch Huerta

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El actor Tenoch Huerta, que da vida a Namor en la película Black Panther: Wakanda Forever, reconoció que gracias al esfuerzo de “muchos millones de personas que habitan los Estados Unidos, todos los países que han cruzado al otro lado, que están allá, que trabajan, crecen, la América Latina completa” hoy él puede decir que forma parte del grupo de mexicanos, que va creciendo, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

En entrevista para SinEmbargo, el intérprete del antihéroe de Marvel Comics aseguró que el haber participado en la producción, dirigida por Ryan Coogler, fue un honor y una oportunidad tremenda para su carrera y para los mexicanos en las filas de Marvel Studios.

“La verdad es un honor y es una oportunidad tremenda, como bien dices, (los mexicanos en Marvel) somos un grupo que se va haciendo cada vez más nutrido, lo cual agradezco muchísimo […] Creo que si bien es un grupo, pero en ese grupo hemos podido llegar a ese lugar porque ha habido muchas manos haciendo esto [ayudando] para que llegamos allá”, apuntó.

Tenoch Huerta no es el único mexicano dentro de la cinta protagonizada por la actriz guyanesa-británica Letitia Wright pues en el cast de la película también desfilan los nombres de Mabel Cadena, quien se encarga de darle vida a Namora, prima de Namor; y Josué Maychi, actor de origen maya que interpreta a un “médico y cirujano que hereda una bolsa mística y una herencia que le otorga la capacidad de convertirse en el curandero de su tribu”.

Por otra parte la banda sonora del filme también cuenta con talento mexicano. En el soundtrack de Black Panther 2 se puede escuchar a Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, con el tema “Soy”; Vivir Quintana y Mare Advertencia interpretando “Árboles en el mar”; el rapero Alemán en colaboración con el músico nigeriano Rema para “Pantera”; Foudeqush, quien trabajó con Ludwig Göransson y Calle x Vida para “La Brisa” y “No digas mi nombre” respectivamente; y los artistas mayas Pat Boy, Yaalen K’uj y All Mayan Winik en “Laayli’ kuxa’ano’one”.

Black Panther: Wakanda Forever llegó a salas de cine el pasado 10 de noviembre con el reto de poder salvar la saga que sufrió la pérdida de su protagonista Chadwick Boseman, quien falleció a los 43 años de edad el 28 de agosto del 2020 por cáncer de colon.

La secuela que continúa explorando “el incomparable mundo de Wakanda y todos los ricos y variopintos personajes presentados en la primera película” presenta además el reino acuático de Talocan, una región influenciada por la cultura maya, relacionada con la leyenda azteca de Tlalocan y ubicada en Mesoamérica. En este sentido Namor también es conocido dentro del UCM como K’uk’ulkan, dios que guarda similitudes con Quetzalcóatl.

Al cuestionarlo por el rol que juegan las culturas mesoamericanas en el filme de Ryan Coogler, Huerta aplaudió que la representación de Marvel fuera “digna, bella, poderosa, una representación muy fuerte de lo que significan en el mundo las culturas mesoamericanas”.

“Apela a este pasado, a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, a nuestros viejos abuelos, y eso a mí me emocionó muchísimo, creo que Mesoamérica en general y en particular Maya, creo que se vuelve una delicia y un gozo porque además es una representación digna, bella, poderosa, una representación muy fuerte de lo que significan en el mundo las culturas mesoamericanas. Entonces imagínate mi alegría y todo el gozo que experimenté”.

Esta no es la primera vez que Marvel apuesta por dar cabida a otras culturas. Fue precisamente en 2018 con la primera entrega de Black Panther que el UCM rompió barreras al presentar a su primer superhéroe negro y una visión diferente de África a la que normalmente se presenta en la pantalla grande.

“Estamos emocionados porque tenemos representación en una película que no se trata de esclavitud, que no se trata de juicios y problemas, sino de un poderoso imperio africano, que es de dónde venimos en primer lugar”, declaró a The Associated Press la tatuadora Elisheba Mrozik en 2018 cuando asistió a una de las primeras funciones de Black Panther en Nashville.

Durante en un encuentro con medios de comunicación en un evento fan que se llevó a cabo en el 2019 en Shanghái, Kevin Feige, presidente y director creativo de Marvel Studios, aprovechó la oportunidad para hablar sobre Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, cinta que muestra al primer superhéroe asiático del UCM, y la apuesta del estudio cinematográfico por la diversidad social y cultural dentro de la franquicia.

“Queremos que nuestras películas reflejen el mundo, reflejen las audiencias de todo el mundo que apoyan nuestras películas. Queremos que se puedan ver a ellos mismos. En los cómics existen muchísimos personajes y muchísimas oportunidades para poder hacerlo”.

En este tenor, el mexicano Tenoch Huerta compartió a SinEmbargo que Marvel se tomó muy en serio la representación de la cultura Maya en Black Panther 2 pues destacó que dentro de la producción hubo muchos académicos, que estudiaron mucha historia y que, incluso, hubo investigación de campo con los habitantes de la Península Maya y sus experiencias.

“Ese compromiso que ellos asumieron y que, además, lo están ejecutando de una manera maravillosa creo que es sumamente importante y creo que hay que aplaudirle y que hay que tomar como ejemplo, o sea, si una empresa de este tamaño como Marvel, y Disney detrás, tienen este compromiso y son capaces de lograr esto de una manera tan bella y tan potente, pues yo no veo porque los demás no siguen el ejemplo”, apuntó.

“En el caso del idioma maya era hacerlo de la manera más correcta posible. Tenemos un coach de maya que es Josué Maychi, que además es actor, entonces entiende el proceso, es muy celoso porque él es maya hablante, entonces es muy celoso del maya, muy celoso del proceso y evidentemente nosotros también tenemos el compromiso de hacer una representación digna y adecuada”, explicó.

A Tenoch Huerta lo contactó Ryan Coogler hace un par de años para ofrecerle el papel de Namor en Black Panther 2, oferta en la que el mexicano tuvo que trabajar no sólo en la interpretación del personaje sino también en la creación y en la construcción de una manera lógica y sensible.

Por último Huerta destacó el trabajo de su compañera Letitia Wright, quien aseguró que le ayudó con el inglés, que no es su lengua materna, y dentro del set. “Siempre estuvo ahí, si yo cometía un error sólo me veía a los ojos y me decía ‘vamos a repetir’, entonces lo repetíamos, volvíamos a hacerlo y había como una burbuja en la que estaba ella, Ryan y yo. Entonces en ese espacio seguro y luminoso, puedes construir, puedes jugar, puedes proponer y siempre tener a una compañera como ella en el set, que además tiene un liderazgo indiscutible en términos de la gran actriz que es, siempre es un agasajo”.