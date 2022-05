Doctor Strange en el Multiverso de la Locura: Un terrorífico regalo de Raimi

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura , disponible ya en salas de cine, es dirigida por Sam Raimi, el director que regresa al mundo de superhéroes con la entrega de esta cinta que demuestra que el Universo Cinematográfico de Marvel también puede ser oscuro.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).– La espera ha concluido. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, en español) ya ha arribado a las salas de cine marcando el regreso de Sam Raimi a las películas de superhéroes y convirtiéndose en la primera cinta del Universo Cinematográfico de Marvel en tocar el género de terror.

La película protagonizada por Benedict Cumberbatch ahonda en la fuerza de dos veteranos superhéroes de este universo: Doctor Strange, por supuesto, y Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen. Dos vengadores que hemos visto transformarse y hemos seguido a los largo de varios filmes y hasta una serie y que ahora por fin encuentran un lugar de apogeo donde seremos testigos de su gran poder que atravesará por diferentes mundos.

A. Dr. Stephen lo vimos pasar de ser el mejor cirujano a un hechicero queriendo controlarlo todo, sumándose para salvar al Universo y ahora esta película será su cueva en la que logrará conocerse más y hacer una introspección de sí mismo:

“Se trata de examinar eso y encontrar sus defectos, su humanidad, así como sus puntos fuertes. Renovaremos nuestra comprensión de él y profundizaremos en ella. […] Es una especie de un, diría más, un auto-examen de la manera que lo Sam describe. De sostener un espejo frente a él a través de esta increíble estructura narrativa del Multiverso, de sus otros yos, examinando cuál es su potencial para liderar”, cuenta el actor Benedict Cumberbatch en un cuento con medios de todo el mundo en donde SinEmbargo estuvo presente.

Pero no será el único que hará un viaje personal con su personaje, pues Elizabeth Olsen en esta cinta también llega a comprender a su Bruja Escarlata mejor después del recorrido emocional que representó WandaVision.

“Tomé un carril por la narración que estaba más arraigada en, ya sabes, sinceridad, amor, pérdida, dolor. Con WandaVision tuve que convertirme en algo y todo. Realmente convertirla en una mujer, y cumplir -y llevarla a aceptar que ella es- que ella es esta mujer mítica y que ese es su destino. […] En esta película siento que ella tiene mucho más claridad ahora más que nunca”, expresó la actriz.

Y es que si algo logra bien esta cinta es consolidar más que nunca a sus personajes, como lo explica Michael Waldron, guionista del filme:

“Estamos viendo con Strange es una especie de altura de sus poderes, y creo que eso es realmente emocionante, y al mismo tiempo, te encuentras con Wong, quien se ha convertido en Hechicero Supremo. Y luego, tienes a Wanda, quien se actualiza en una forma completamente nueva desde el final de WandaVision. Se podría decir que están en el apogeo de sus poderes. Entonces, sí, supongo estamos expandidos”.

Sin embargo, detrás de estas historias bien conocidas, es la actriz mexicana-estadounidense Xóchitl Gómez, quien ha participado en la cinta Shadow Wolves o la serie de Netflix Gentefied, la que le dará el toque de frescura a la cinta al tomar la batuta como América Chávez, el primer personaje latino LGBT con la capacidad de viajar por el Multiverso y que se encontrará un lugar en este mundo de adultos:

“Hay un montón de adultos en él. Es muy, ya sabes, pesado. Y entonces, quería asegurarme de que Estados Unidos todavía tuviera esa juventud y todavía tenía eso, esa resiliencia”, comenta Gómez.

Entrar a este mundo fue intimidante, al igual que para su personaje, pero su inspiración para pisar fuerte frente a pantalla fue Olsen:

“En particular, miré a Lizzie mientras actuaba y se preparaba para hacer la escena, simplemente la miraba. Juro que no como un acosador aunque suene como así [Ríe]. Quiero decir, especialmente como una niña lo haría, la admiraba constantemente, y me di cuenta de cómo cinco minutos antes de una escena que es un poco difícil, ella entraría en ese momento. Y me di cuenta de que si ella lo está haciendo, debería probablemente también hacerlo”.

EL REGRESO DE RAIMI ES CLARO

¿Quién mejor que Sam Raimi para tomar la dirección? Pues no sólo entregó una de las mejores trilogías del mundo de superhéroes con el Spider-Man de Tobey Maguire sino también ha estado a cargo de cintas del género de terror The Grudge, The Messengers, The Possession, Don’t Breathe, entre otras.

Justo estos elementos se ven reflejados en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Uno no puede ver una pelea entre Doctor Strange y un gran monstruo en una calle de Nueva York sin que le recuerde la que tuvo una vez Spider-Man con Doctor Octopus. Y claro, la influencia del terror que ha trabajado en tantas cintas acá cae como mantequilla.

“Fue grandioso. Cuando Kevin Feige anunció que esta película sería la entrada de Marvel con dedo del pie en el mundo del horror, me emocionó que me llamara para ser parte y hablar sobre la posibilidad de dirigir la imagen. Pude tomar esas películas de terror que hecho en mi juventud y lo que había aprendido de ellos construyendo secuencias de suspenso, excitando a la audiencia”, recuerda Sam Raimi durante su encuentro con medios.

Aunque en Spider-Man fuimos testigos de apenas un toque de esta influencia, ahora Raimi tuvo el campo libre para proponer más y crear secuencias espeluznantes en esta película.

La relación Sam Raimi con Marvel cumplió justo esta semana 20 años, y hoy el director aplaude ese espacio que a logrado construir:

“Me siento orgulloso y afortunado de conseguir ese trabajo dirigiendo una de las primeras películas de este mundo”.

UN MULTIVERSO DE POSIBILIDADES

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura es la muestra de que Marvel sigue transformándose con cada nuevo título, sea película o serie. Cada uno de ellos van tejiendo esta red del Universo Cinematográfico que atrae a cada vez más miradas y nombres pesados dentro de la industria del entretenimiento a ser parte él.

Esta cinta creada en su inicio a través de incontables juntas por Zoom, debido a la pandemia, y con guión que estuvo en constante modificación para hacer parte de su narrativa los otros títulos que se estaban cociendo a la par y que son fundamentales para contar esta historia como WandaVision, que acababa de terminar su post producción, o Spider-Man: No Way Home, que en esos momentos se rodaba.

“Michael tuvo que tomar el guión en el momento y hacer sus cambios y ese cambio se extendió por nuestra película. Probablemente sea esto para un escritor como lo es la improvisación para un actor. Estas películas están reaccionando, inventando, cambiando las cosas, y tienes que estar en el momento e ir con él”, señaló Raimi.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura es parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel que nos ha dado muestra que aún hay mucho por ofrecer, redes por tejer con otros historias del mundo de los cómics y que todo puede ser posible, y esta cinta es la muestra de ello.

El filme de Sam Raimi no defrauda, pues además de regalarnos la muestra de que Marvel también puede ser oscuro, en ningún momento deja caer la emoción de la cinta que llega a grandes puntos con eventos inesperados.

