El Embajador Ken Salazar rechaza que EU sea responsable de la violencia en Sinaloa

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- El Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, negó que su país tenga responsabilidad en la violencia que enfrenta Sinaloa, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusara que la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquí Guzmán López, en territorio estadounidense, provocara enfrentamientos entre facciones del crimen organizado.

“Cuando nos dicen que nosotros somos responsables de lo que está pasando en México por la ola de violencia, yo no estoy de acuerdo. No estamos de acuerdo. Este es un problema que se tiene que definir y solucionar; las masacres como la de Morelos o de Sinaloa no pueden ser culpa de los Estados Unidos. La realidad es que hay un problema de inseguridad y violencia que vamos a tener que trabajar”, recalcó.