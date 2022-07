Mabel Cadena es mexicana, y también aparece en Wakanda Forever. ¿Quién es?

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- Los rumores sobre la aparición de Mabel Cadena y Tenoch Huerta en Black Panther: Wakanda Forever resultaron ser ciertos luego de que el primer tráiler oficial fuera revelado el sábado en la Comic-Con de San Diego.

Como Tenoch Huerta, la actriz mexicana también ha sido confirmada como parte del elenco de la cinta de Marvel dirigida por Ryan Coogler, la cual llegará a los cines en noviembre de este mismo año. Mabel Cadena, quien es originaria del Estado de México y radicada en Veracruz, interpretará a Namora, también conocida como “La Reina del Mar”, una mutante híbrida con habilidades sobrehumanas, prima de Namor (Tenoch Huerta).

La irrupción de Namor y del reino submarino de la Atlántida comenzaron en el verano del año pasado, después de que un informante filtrara que el superhéroe aparecería en la cinta junto con sus compañeros atlantes Namora y Attuma. Es más, la misma filtración apuntaba a la actriz Mabel Cadena como Namora, además de ser vista en Atlanta, donde ha tenido lugar el rodaje de Wakanda Forever.

You right ¡Namora is here! 🔱

— Mabel Cadena (@MMabelCadena) July 24, 2022