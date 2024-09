Atacan, amenazan y secuestran aeropuertos. Taxis no se dan abasto, pero bloquean apps

En los aeropuertos desde el norte hasta al sur. De Quintana Roo a Nuevo León el escenario es el mismo: un grupo de taxis concesionados suele “controlar” las zonas federales, impidiendo en algunos casos la entrada de vehículos de apps o en otros simplemente forzándolos a evitar acercarse a través de amenazas veladas o directas.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– Emplean amenazas, bloqueos, protestas y hasta golpes para defender lo que consideran “su territorio”. No son organizaciones criminales, sino grupos de taxistas que recurren a todo tipo de prácticas para impedir que el transporte por aplicación que proveen empresas privadas como Uber y Didi entren a los aeropuertos del país, zonas federales en las que se libra una batalla que tiene confrontadas a ambas partes, y en la que los usuarios han quedado en medio, sin opción a ser escuchados por las autoridades.

El epicentro de este conflicto que se ha extendido a lo largo de los años es por ahora la Ciudad de México, en particular el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, en donde se han colocado dos puntos para abordar el transporte de estas app en sitios ubicados fuera de la terminal aérea, en zonas que los usuarios han señalado de peligrosas y lejanas, lo que los perjudica e incluso podría poner en riesgo su integridad, como han expresado en mensajes en redes. A esto se suman las imágenes de largas filas de usuarios en el AICM en espera de un taxi de sitio para poder movilizarse.

Las complicaciones son parecidas en aeropuertos al norte y al sur: un grupo de taxis concesionados suele “controlar” la zona de los aeropuertos, impidiendo en algunos casos la entrada de vehículos de apps o en otros simplemente forzándolos a evitar acercarse a través de amenazas veladas o directas. Uber, una de las empresas más grandes a nivel mundial que provee este servicio privado, sostuvo que “cuenta con una suspensión que le permite a los socios conductores realizar viajes desde todos los aeropuertos del país”, según informó la firma a SinEmbargo.

“Tenemos la suspensión definitiva, entonces el juez dictaminó que mientras resuelve Uber tiene todo el derecho de operar y los conductores también tienen todo el derecho de operar sin ningún tipo de permiso o concesiones en zonas federales, por eso fuimos muy directos con nuestra base de conductores y con los millones de usuarios en decirles que nada ha cambiado y que pueden utilizar el servicio, como siempre lo han hecho”, expuso en entrevista Nicolás Sánchez, director de asuntos públicos de Uber México.

Conductores consultados por este medio también informaron que entre el martes y el miércoles recibieron un mensaje en el que se les ofrecía una recompensa extra de 25 pesos por tomar pasaje en el AICM. “Está mal la manera en que lo hacen (los taxistas) porque no afectan a la empresa, afectan a personas como yo que trabajan para mantener a una familia. Se debe de regularizar seguramente sí, pero de una manera correcta hacia la empresa. Ahora ellos (los taxistas) quieren monopolizar, pero sinceramente no se dan abasto yo en el tiempo que he estado me he dado cuenta que en horas pico ni con las aplicaciones se llegan a dar abasto, mucho menos ellos”, expresó en entrevista Ricardo, conductor de Uber.

Sánchez coincidió en que los taxistas que operan en las terminales están rebasados. “Basta con ver las imágenes de los fines de semana, de los días de puente, la opción tradicional de transporte está absolutamente limitada, no es normal que en un aeropuerto como el de Ciudad de México para poder acceder a un taxi y las personas tengan que esperar dos horas e incluso más”.

“Nosotros tenemos experiencia en más de 300 aeropuertos alrededor del mundo en todos los continentes y sabemos que la coexistencia es posible, que las oportunidades de realizar viajes no se limitan, todo lo contrario, esto genera más dinamismo, más flujo de personas que dejan de utilizar sus vehículos propios, que confían en las alternativas existentes y por lo tanto vemos como algo positivo, lamentablemente hay grupos que obviamente se oponen al progreso, al desarrollo y a que existan más opciones”, apuntó.

El conflicto ha crecido de tal manera que incluso el Gobierno federal ha anunciado que se encuentra en pláticas con las agrupaciones de taxis y con las aplicaciones de servicio para poder llegar a un acuerdo entre ambas partes. Así lo informó el pasado 17 de septiembre el Secretario de Marina, el Almirante José Rafael Ojeda Durán. “El personal del aeropuerto se ha reunido con personal del área de ellos mismos, de los taxistas, se reunió también personal de Comunicaciones y Transportes, y de Gobernación. Vamos a tratar de llegar a acuerdo, porque sabemos de la situación y estamos buscando un término medio para ver qué solución se le puede dar a ese problema, porque no nada más es de la Ciudad de México, es del aeropuerto de la Ciudad de México, es lo mismo en el aeropuerto de Cancún, lo mismo en el aeropuerto de Guadalajara, de grandes aeropuertos, es el mismo tema”.

—¿O sea, se puede reformar esta medida que se aplicó en el aeropuerto capitalino?— se le preguntó al Almirante Ojeda Durán

—Eso es lo que se va a ver, vamos a ver.

Nicolás Sánchez, director de asuntos públicos de Uber México, comentó que el diálogo ha sido con la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, durante más de un año y medio, luego de que hecho hace dos años, el Presidente López Obrador pidió en una conferencia matutina avanzar en una solución definitiva, en una regulación, que permitiera la coexistencia entre las alternativas de movilidad.

“Ese decreto fue el que se vio paralizado por las presiones de un grupo minoritario de concesionarios de taxis de la AICM y por eso nos parece un poco desafortunado lo que plantea el Almirante, porque hoy día le está dando voz y está frenando una iniciativa que es ampliamente apoyada por las plataformas, por los grupos aeroportuarios, por la propia autoridad, porque se sabe que es la solución que necesita México en los aeropuertos y esto se haya frenado por presiones de sectores minoritarios. Entonces lo que esperamos es que la autoridad retome el buen camino, retome esa regulación y proceda con la publicación que es justamente lo que quedó de manifiesto es la solución ampliamente respaldada por la totalidad de la ciudadanía, turista, usuarios y todo el ecosistema de movilidad”, indicó.

Este martes se registraron protestas en Quintana Roo. Por una parte, taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo pidieron “piso parejo” frente a las aplicaciones de transporte; y por el otro, conductores de Uber llamaron a acabar con el acoso y violencia por parte de los taxistas. En tanto, el Gobierno del estado reconoció que un amparo por parte de esta empresa privada, aún refirió que está en proceso: “nadie lo ha ganado ni lo ha perdido”.

En esta entidad, el pasado 3 de marzo, al menos cinco taxistas a una pareja extranjera de turistas en Playa del Carmen luego de que se negara a pagar una cuota elevada por un viaje con destino a la “Quinta Avenida”, en la Playa del Carmen, cerca de un bar. Los taxistas eran integrantes del sindicato de Lázaro Cárdenas del Río, perteneciente al municipio de Solidaridad, el cual confirmó la autenticidad del video y lamentó los hechos.

Lo cierto es que de tiempo atrás los habitantes de Cancún acusan cobros excesivos sin taxímetro, acoso sexual y asaltos por parte de los taxistas locales, una “mafia” cuyo sindicato ha protagonizado bloqueos y agresiones contra turistas y choferes de Uber por la reinstalación del servicio de la plataforma Ante la Fiscalía estatal, se sabía de más de 500 denuncias contra ellos por agresiones a conductores de esta aplicación, según datos de 2023.

La ciudad de Monterrey es una de las pocas entidades del país que permite a los conductores de aplicación ingresar a los aeropuertos para recoger pasaje, sin embargo, esta medida no es respetada por los taxistas quienes se oponen a que operen en la zona.

“En el aeropuerto sí te metes en problemas grandes, puedes ir a dejar pasaje pero no puedes recoger ahí, está prohibido. Si tu vienes de la Ciudad de México a Monterrey y pides un Uber, la Guardia Nacional te bajan a ti como usuario y se llevan el carro del chófer porque dicen que es zona federal y no está permitidos Uber, Didi y demás para que entren y lleven pasaje, los únicos que están autorizados son los taxistas del aeropuerto que te cobran mucho. Por ejemplo, si tú vas de Monterrey a Apodaca, son entre 200 y 300 pesos en Uber o Didi, pero un taxi del aeropuerto te va a cobrar 800. Si la Guardia Nacional te quita el carro se lo lleva y la multa es de alrededor de 48 mil pesos”, expuso en entrevista Rubén, un conductor de Uber y Didi que trabaja en Monterrey.

En ese sentido, Nicolás Sánchez, de Uber México, indicó que lamentablemente no se está respetando el imperio de la ley, “en algunos casos no se está respetando ese derecho que se nos ha otorgado para operar, todos esos hostigamientos y multas carecen de fundamento legal y por eso hemos enviado comunicaciones a los conductores para seguir un procedimiento de documentar esas sanciones y las eventuales aplicaciones de multa para apoyarlos, porque claramente todos esos actos de autoridad no tienen fundamento legal”.

“En los casos de agresiones y hostigamiento de parte de taxistas creemos que justamente la autoridad es la que tiene que hacerse cargo y tiene que proteger a los conductores, usuarios, turistas de que no tengan hostigamiento ni hechos de violencia”, señaló.

En Guadalajara, algunos chóferes de taxis en aplicación han denunciado que autoridades como la Guardia Nacional les exigen dinero a cambio de poder recoger pasaje dentro del aeropuerto a pesar de que no existe ninguna norma que lo impida. Esta situación ha llevado a algunos conductores a contemplar la posibilidad de pagar una cuota para poder trabajar de manera libre en el aeropuerto.

Pese a que no existe ningún tipo de prohibición para que los chóferes de Uber, Didi u otras aplicaciones operen en esta zona, la realidad es que a diario los conductores son multados, intimidados e inclusive hasta agredidos por los taxistas de y las mismas autoridades.

Apenas la semana pasada se registraron más protestas tanto de taxistas como de operadores por servicio de aplicación. El pasado 12 de septiembre, operadores de taxis del servicio público realizaron un bloqueo en los accesos a la Terminal de Autobuses de Querétaro para exigir a la Agencia Estatal de Movilidad regular el acceso a a los vehículos de plataformas como Uber, Didi e Indrive a la central de autobuses y afirmaron que no permitirían el acceso de ningún vehículo de app mientas que no se establezcan nombrar que equilibren la competencia.

En tanto, el pasado 7 de septiembre el Presidente López Obrador instruyó a la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, a hablar con el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo sobre los actos de violencia entre taxistas y operadores de plataforma, que dejaron como saldo tres lesionados, uno de ellos, de gravedad.

“Nosotros queremos colaborar, siempre hemos estado abiertos a dialogar, a aportar con nuestra experiencia y creemos que la coexistencia es la forma más rápida y la más satisfactoria de solucionar este problema que ha sido superado ampliamente en todas partes del mundo y realmente no entendemos por qué México se está transformando en la excepción, es un contrasentido, no dice relación con los tiempos, con los avances tecnológicos, esto es dejar a México realmente en un lugar muy retrasado de lo que es el acceso a la movilidad y a la tecnología”,puntualizó Sánchez.

