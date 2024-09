La FGE analiza restos óseos encontrados en crematorios ilegales en la selva de Cancún

L Fiscalía de Quintana Roo realizará análisis en materia antropológica forense, odontológica y la toma de muestras, esto con el fin de realizar una confronta en materia de genética para determinar si pertenecen a alguna persona reportada como desaparecida.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo ha iniciado una investigación para determinar la identidad de los restos humanos encontrados dos crematorios clandestinos encontrados en Cancún.

A través de un comunicado, la Fiscalía estatal detalló que el pasado 10 de septiembre efectuó, junto con elementos de los tres niveles de gobierno, así como integrantes del “Colectivo Verdad, Memoria y Justicia”, un operativo de búsqueda en las colonias irregulares Santa Cecilia y Tres Reyes, donde encontraron dos inmuebles empleados como crematorios, los cuales no contaban con logotipos pertenecientes a alguna empresa del ramo y en cuyos interiores había hornos con restos humanos calcinados.

Después de acordonar el área y asegurar los inmuebles, se encontraron montículos de restos óseos cremados en la zona aledaña al predio, por lo que fueron recuperados por peritos especializados para incorporarlos a la carpeta de investigación iniciada por estos hallazgos.

Posteriormente, la Fiscalía de Quintana Roo obtuvo una orden de cateo por parte de un Juez de Control para revisar el inmueble, misma que fue cumplimentada el 11 de septiembre, donde se recuperaron diversos indicios, los cuales fueron embalados y trasladados mediante cadena de custodia.

Una vez que concluyó la diligencia y el levantamiento de los vestigios, la Policía de Investigación aseguró el lugar y colocó sellos oficiales, en tanto que los restos recuperados fueron llevados al Servicio Médico Forense del municipio de Benito Juárez para realizar los análisis en materia antropológica forense, odontológica y la toma de muestras, esto con el fin de realizar una confronta en materia de genética para determinar si pertenecen a alguna persona reportada como desaparecida.

Del mismo modo, la Fiscalía añadió que realiza las investigaciones correspondientes con el fin de establecer si estos inmuebles cuentan con los respectivos permisos que acrediten su operatividad, por lo que trabaja de manera coordinada con las autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez, Protección Civil, así como de la Secretaría Estatal de Salud.

El pasado 12 de septiembre, el diario local PorEsto reportó que las madres buscadoras del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia” hallaron por segundo día consecutivo, restos humanos en lo que parece ser un crematorio ilegal en medio de la selva, a tan solo unos metros de donde la FGE realizó diligencias el 10 de septiembre.

El Colectivo Verdad, Memoria y Justicia, realizó un recorrido sobre la carretera Libramiento Autopista Mérida-Cancún, en la misma zona donde el pasado martes las madres buscadoras, localizaron los restos de una persona, ellas por cuenta propia iniciaron el nuevo barrido, encontrando lo que parece ser un crematorio clandestino, ya que en medio de brazas y semi enterrados, localizaron lo que parece ser pedazos de hueso de lo que fue un cuerpo humano.

La presidenta del Colectivo, Romana Rivera, en una conferencia de prensa, a la cual convocó frente a las instalaciones de la FGE, mencionó sobre el crematorio clandestino.

"No teníamos con precisión el punto, acudimos y de uno nos llevó a otro y dimos con un lugar positivo de búsqueda, fuimos parte de, revisamos la zona a los alrededores, el lugar estaba cerrado con una puerta negra, de herrería, es una construcción de material y se puede apreciar que es un crematorio, sin embargo, el trabajo que se realizó fue a los alrededores con las autoridades, con Guardia Nacional, con peritos de la Fiscalía", dijo.

mbargo, el trabajo que se realizó fue a los alrededores con las autoridades, con Guardia Nacional, con peritos de la Fiscalía”, dijo.