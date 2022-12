Madres buscadoras reflejan el abandono y la falta de apoyos en el filme Ruido

Ruido, película dirigida y coescrita por Natalia Beristáin, relata la travesía de una madre en la búsqueda de su hija, un peregrinar que suma ya nueve meses en las que destaca la omisión de las autoridades en un lugar de México que bien podría ser cualquier entidad. El filme, original de Netflix, se estrenará en cines seleccionados el 5 de enero, antes de su estreno global el 11 de enero en la plataforma.

Ciudad de México, 24 diciembre (SinEmbargo).– Julia dejó de ser quien era desde hace nueve meses. Su carrera como artista plástica tuvo un freno, su semblante es demacrado, ya no sonríe, la relación con el padre sus dos hijos y Pedro, el mayor de ellos, también cambió. El dolor, la tristeza, el miedo y el coraje llenan sus días en los que está a la espera de saber algo de Ger, su hija menor, de la que ya no supo más.

Hace nueve meses que Ger (Nicolasa Ortiz Monasterio) desapareció durante unas vacaciones que pasaba al lado de sus amigas. Desde ese entonces, Julia (Julieta Egurrola) sólo tiene cabeza para su búsqueda, una llena de trabas en las que enfrenta a la negligencia de las autoridades. Su caso es uno más entre miles.

Sin embargo, Julia no piensa quedarse con los brazos cruzados y en su camino conoce a la periodista Abril (Teresa Ruiz) con la que las posibilidades para dar con Ger parecen tener esperanza.

La historia pertenece al filme Ruido, de la directora Natalia Beristáin con un guión coescrito con el periodista y cineasta Diego Enrique Osorno, y de la mano de otras periodistas especialistas en el tema como Daniela Rea y Lydiette Carrión.

Esta historia no se sitúa en ningún lugar en específico de México, pero acerca a la realidad de las menos 107 mil 230 personas desaparecidas en el país, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con corte al 7 de noviembre.

“Esta película me llegó muy profundo porque la protagonista se mete de una manera tan real en la vida que llevamos cada uno de los familiares de los desaparecidos. Puedes darte cuanta en la película cómo sufre la protagonista porque su familia se deshace. Después de que vives un hecho como esto jamás tu vida es igual. Jamás. Todas las noches estás preocupado pensando dónde está, si come, si duerme, si la está pasando mal o la esta pasando bien”, comparte en entrevista con SinEmbargo Italia Gutierrez, del Colectivo Buscándote Con Amor Estado de México.

Italia Gutierrez está en la búsqueda de su madre desaparecida el 13 de septiembre de 2016 en Chimalhuacán, Estado de México. Desde hace seis años emprendió esta travesía al lado de su hermana Diana, quien asegura verse reflejada en el personaje de Julia al ser testigo de cómo la familia se desmorona tras la ausencia de un ser querido, pero también refiere al sufrimiento que se acrecienta ante las amenazas a las que exponen quienes deciden salir a buscar a sus desaparecidos.

“Esta película es un reflejo de la vida real, aunque efectivamente se queda muy corta por lo que está pasando. Está pasando que están matando a la compañeras buscadoras. Está pasando que a veces las autoridades son sumisas y también no hacen su trabajo al 100 por ciento, no vemos avances en las carpetas, tampoco tenemos buena búsqueda en campo. Pero esta película nos puede servir para sensibilizar a la sociedad y para hacer visibles a los desaparecidos”, cuenta Diana.

En México suman al menos cinco asesinatos de mujeres unidas a colectivos en busca de algún familiar desaparecido en lo que va del año, de esos cinco casos tres eran madres buscadoras.

En el filme, Julia sufre amenazas porque en la búsqueda que realiza, ante la negligencia de las autoridades, “está molestando a muchos”. No obstante ella prefiere seguir.

“Estamos donde les da miedo entrar a otros. Retamos a quien tengamos que retar porque tenemos la esperanza de encontrarlos en vida, porque eso es la esperanza que me da esta película y espero que todos los que vean esta entrevista adopten tres o cuatro [desaparecidos]. Yo no digo que adopten a los más de 107 mil 900 desaparecidos que tenemos hoy, y no me gusta hablar de cifras porque nuestros hijos, nuestras madres, nuestros esposos, cada quien a quien busca no es una cifra, es un ser de carne y hueso. No es un expediente, es una vida que se quedó trunca y que dejó truncas muchas más vidas”, denuncia Hermelinda Ruiz Compeán, madre en la búsqueda de su hijo Roberto Córdoba Ruiz, quien desapareció el 22 de agosto del 2010 después de ser “levantado” en Aldama, Tamaulipas.

El común denominador en todos los casos de esta crisis de desaparecidos que vive México es la falta de justicia. A los familiares se les ha ido la vida buscando a su ser querido.

“Somos los padres, somos los hijos, las hijas, las madres, somos los que buscamos porque al final porque para las autoridades son un número, un número de desaparecidos pero no se dan cuenta de lo que impacta en nuestra familia. Todas las familias estamos rotas. En una familia donde hay un desaparecidos no es familia ya. Estamos todos rotos. Nos gustaría que la gente que ve esta película se sensibilice un poco y vea la problemática que hay porque ahorita somos nosotros, pero si tú no ayudas también al tejido social, al rato también puedes ser tú porque esto nos alcanza a todos”, acusa Italia.

¿”NO ESTÁN SOLAS”?

En una de las escenas de Ruido, familias se reúnen para formar un grupo de apoyo en el que tejen para plasmar el dolor de sus ausencias, pero también para escuchar sus historias, desahogarse y compartir sus sentires. Al final de cada sentimiento o anécdota compartida, el grupo pronuncia: “No estás sola”, en forma de apoyo.

Para Hermelinda Ruiz ésta es una una frase más entre un puñado que ha escuchado:

“Es una madre sola que lucha contra todo el sistema, o en otros casos, es una hija sola, una esposa sola, pero eso de ‘no estás sola’ es solo un slogan, siempre estás sola. Si tú viste en la película cómo ella se ve en un desierto, así te sientes, por más que la porra te diga ‘no estás sola’, en tu dolor y tu búsqueda estás sola. Completamente sola”.

“Yo busco en Nayarit y en Nayarit no hay comisionado de búsqueda y es terriblemente desesperante que en un estado tan complicado ni siquiera tengamos ya otra vez un comisionado de búsqueda. Ya no digas si un Fiscal sale a campo, si todo lo demás que debería de funcionar no funciona en la practica. Es exactamente como se ve en la película”.

De acuerdo con una investigación de SinEmbargo, al menos nueve entidades del país no han ejercido en su totalidad los recursos que se destinaron, en 2021, para la búsqueda de personas, mientras que colectivos de madres, padres y familias que buscan a sus seres queridos absorben los gastos.

“La Auditoría Superior de la Federación (ASF) destacó en su Informe de la Cuenta Pública cómo en Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Estado de México se reintegraron al menos 121 millones 721 mil 500 pesos, de los 581 millones 941 mil pesos que se transfirieron a 30 entidades federativas para realizar acciones para la atención de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”, como destaca un trabajo de la periodista Sugeyry Romina Gándara.

“Necesitamos una comisión estatal que sea productiva, que realice investigación, que esté con las familias, que haga búsqueda donde incluya a todos los colectivos, no solamente a algunos, sino a todos en conjunto y se invierta realmente el dinero en cosas necesarias para la búsqueda, que sean búsquedas que realmente den resultado, no en las que no se ha hecho una buena investigación o planeación de búsqueda. Tenemos que tener gente capacitada todo un grupo de diferentes profesiones, interdisciplinario, para que podamos tener búsquedas correctas y adecuadas. Necesitamos una comunidad que impulse eso, que esté con todos, no solamente con algunos. Necesitamos cosas reales para que esto pueda salir adelante porque sino solamente se queda en querer hacer las cosas”, demanda Italia Gutierrez.

“Necesitamos una metodología donde intervengan también las familias por la sencilla razón que las que tenemos la experiencia en la búsqueda somos las familias. Podemos no tener las licenciaturas o doctorados que tengan ellas, pero tenemos al amor y la decisión de no darnos por vencidas. Buscamos creando metodologías día con día. Aquí sí está como la canción ‘aquí sí se hace camino al andar, porque nadie nos muestra el camino'”, culmina Hermelinda Ruiz.

Ruido, película que ganó el Premio de la Cooperación Española en el Festival de Cine de San Sebastián y tuvo su estreno en México en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), se estrenará en cines seleccionados el 5 de enero antes de su estreno global el 11 de enero en la plataforma Netflix, servicio de streaming que la produjo.

Bianka Estrada https://www.sinembargo.mx/author/biankaestrada Me gusta hablar sobre series, películas, documentales y mucho streaming. Cine mexicano para todos. Le busco el otro lado al entretenimiento: el social. Datos y datos para no aburrirnos.