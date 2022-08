Rodrigo Prieto, nominado al Óscar, dirigirá la adaptación de Pedro Páramo de Netflix

Previo al Día del Cine Mexicano, Netflix anunció las producciones nacionales en las que trabaja y reveló más detalles de cada una de ellas en un evento en el que estuvo presente Rodrigo Prieto, cinematográfico nominado al Óscar por El Irlandés que dirigirá la adaptación de la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– Bajo la campaña #QueMéxicoSeVea, Netflix busca impulsar al cine mexicano apoyando la creación de nuevos proyectos e invitando a sus suscriptores a introducirse a la diversidad de historias que su catálogo ofrece.

La plataforma ha decidido doblar la apuesta por este cine, por ello, anunció la creación de películas que abarquen todos los géneros y que lleguen de la mano de directores, cinematográficos, productores, actores y las mejores plumas para contar historias de calidad.

Además de las esperadas películas que llegarán a finales de este años como Bardo, de Alejandro González Iñárritu; Pinocho, de Guillermo del Toro, o ¡Qué viva México! de Luis Estrada, directores de renombre, existen otros proyectos que ya se están gestando y tienen también a poderosas personalidades detrás de ellos, los que a continuación revelamos:

PEDRO PARAMO

Pedro Páramo (1955), la gran novela del escritor mexicano Juan Rulfo, llegará a la pantalla de Netflix bajo la dirección de Rodrigo Prieto, cinematógrafo mexicano nominado al Óscar que ha trabajado junto a Alejandro González Iñárritu en cintas como Amores perros, 21 gramos, Babel y Biutiful; con Pedro Almodóvar en Los abrazos rotos; con Martin Scorsese en The Irishman y su nueva cinta Killers of the Flower Moon; además de su más reciente trabajo en Barbie, de Greta Gerwig.

Esta será la primera vez que el cinematógrafo tome el rol como director para este proyecto, en el que no lo pensó dos veces aceptar:

“Para mí Pedro Páramo desde hace muchos años, obviamente como muchos mexicanos, al leer la novela cuando era chavo, me impactó mucho. Volverla a leer unos años después ya con otra perspectiva, y ahora ha sido la oportunidad de leerla ya varias veces más. Cada vez que la leo encuentro más y más detalles y y eso es muy emocionante”, dijo Rodrigo Prieto en un encuentro con medios.

“Estaba en Oklahoma filmando la ultima película de que Scorsese lleva más de un año editando, Killers of the Flower Moon, entonces estaba en ese mundo de Oklahoma y los indios y me dicen ‘oye Netflix tiene los derechos de Pedro Páramo, y ¿cómo verías? ¿te animarías a dirigir?’, y yo: ‘¡Sí, va!’. Son esas cosas que el instituto te dice, no sé qué es. En el momento me impactó y dije ‘¿podré?’, pero algo me dijo ‘Sí, ve’, y aquí estamos. He estado metido desde entonces, incluso filmado Barbie y la mitad de mi cerebro en Pedro Páramo. Ha sido un viaje intenso”, agregó.

Rodrigo Prieto estuvo a acompañado del documentalista Juan Carlos Rulfo, hijo del escritor fallecidos en 1986, y quien vendió los derechos a la plataforma para la película que además contará con el trabajo de diseñador de producción Eugenio Caballero, el mismo encargado de ambientar Roma de Alfonso Cuarón.

RUIDO

La segunda película presentada públicamente durante el evento #QueMéxicoSeVea fue Ruido, dirigida por Natalia Beristáin y que narra “el descenso a los infiernos de Julia, una madre en busca de su hija. Y a través de este dantesco viaje la posibilidad de curarse por medio de la digna rabia de generaciones más jóvenes de mujeres que alzan la voz y toman las calles. Curarse, también al hacer comunidad con aquellas que, al igual que Julia, luchan por la justicia, memoria y dignidad de sus familiares desaparecidos en un país azotado por la violencia”.

La cinta que ya está terminada es protagonizada por la madre de la directora, la actriz Julieta Egurrola, y la actriz Teresa Ruiz (Narcos).

“Ruido es una peli de una una madre, de una de tantas madres en este país, en busca de su hija desaparecida en un contexto del Mexico actual, pero si bien ésta es la columna vertebral de la película, creo que a mí lo que más me importaba entrelazar eran todas las otras historias y todas las otras mujeres con las que el personaje de Julia va atendiendo o hilando redes, a través de su búsqueda. Para mí es una historia sobre lo colectivo, sobre el poder de lo colectivo, y sobre la posibilidad de encontrar esperanza en un momento como éste”, destacó Beristain.

“Ruido está próxima a estrenarse, se anunció que vamos al Festival de San Sebastian y empieza su vida pública. Es una peli de la cual estamos muy orgullosos, es una peli que tomé muchos años en desarrollar, en decidir finalmente embarcarme en un universo de esa naturaleza. Pero justo, más allá del resultado, el proceso ha sido uno de los más ricos en los que he estado involucrada”.

NETFLIX SE COMPROMETE CON EL CINE MEXICANO

Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos para Latinoamérica, dijo que los suscriptores mexicanos han visto en algún momento de los últimos 12 meses una película mexicana; respecto a los miembros internacionales, 50 por ciento de ellos ha visto una cinta hecha en este país.

“Hay mucho compromiso evidentemente. […] Lo que hacemos es buscar cómo podemos empatar los directores nóveles con los grandes productores. Es muy importante que las mujeres tengan control del punto de vista porque el punto de vista es cómo contar las nuevas historias”, indicó Ramos.

Las historias por las que apuesta Netflix no se quedarán sólo en las comedias preferidas por los mexicanos, sino ahora se apostará por una mayor diversidad de géneros dando pasos a algunos, en los que no se ha experimentado tanto.

“A la gente le encanta la acción y las aventuras y por ahí estamos indagando, y por ahí tenemos varios proyectos de acción tanto en cine como en la televisión, y también la comedia, la comedia es muy importante para nosotros, la gente desarrolla una relación muy especial para la comedia y la comedia tiene una forma muy interesante de contar qué es lo que está pasando en la calle, en ese momento, de una forma que a la gente le interesa”, indicó Ramos.

Ted Sarandos, CEO de Netflix, también estuvo presente en el evento en la que es su tercera visita a nuestro país. Sin dar espacio a más conversación y la polémica que rodea a la plataforma, el director la plataforma habló de la importancia del cine mexicano y de las nuevas cintas que llegarán al catálogo como Bardo, cinta que ya vio y de la que sólo adelantó haberlo dejado sin aliento.

“Me quitó el aliento para siempre. Estoy muy emocionado de que Alejandro la comparta con el mundo”, indicó.

Las películas mexicanas que llegarán la plataforma de Netflix en los próximos meses son:

· Temporada de huracanes: Adaptación de la novela multipremiada de la escritora mexicana Fernanda Melchor que actualmente está en post-producción.

· El último vagón: película familiar basada en la novela del mismo nombre de Ángeles Doñate, está dirigida por el multipremiado director Ernesto Contreras (Párpados azules, Sueño en otro idioma), cuenta con la participación de Adriana Barraza y Memo Villegas.

· Bahía colorada: Una comedia producida por Mónica Lozano (Amores Perros, No se aceptan devoluciones, ¿Qué culpa tiene el niño?), es el debut de Ricardo Castro, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), como director.

· Invitación a un asesinato: una película de misterio, ingenio y humor negro basada en la novela de Carmen Posadas, es dirigida por JM Cravioto (Diablero, Monarca, Mexican Gangster) y producida por Erik Barmack (Dark, The Rain) y Jimena Rodríguez (3 idiotas, El vestido de la novia). La película contará con las actuaciones de Maribel Verdú, Regina Blandón, Manolo Cardona, Aarón Díaz, Stephanie Cayo y José María de Tavira.

· Fuga de reinas: comedia escrita y protagonizada por Martha Higareda, trata de cuatro amigas que, en diferentes encrucijadas en sus vidas, deciden hacer un viaje juntas. Está producida por Martha Higareda, Miri Higareda y Alexis Fridman y dirigida por Jorge Macaya.

· La gran seducción: una comedia dirigida por Celso García (La delgada línea amarilla) y protagonizada por Memo Villegas, Yalitza Aparicio y Pierre Louis. La producirá Nicolás Celis, con quien colaboraron en Roma y Noche de fuego.

· ¡Que viva México!: dirigida, producida y co-escrita por Luis Estrada, director de La Ley de Herodes, El Infierno y La Dictadura Perfecta, y protagonizada por Damián Alcázar, Alfonso Herrera, Joaquín Cosío, Ana de la Reguera, Ana Martín y Angelina Peláez, entre otros.

· Bardo, Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades: De Alejandro G. Iñárritu, que se estrenará en en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Bardo es la primera película de Iñárritu filmada en México desde Amores Perros en el año 2000. La película cuenta con las actuaciones de Daniel Gimenez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid e Iker Solano y con el diseño de producción del diseñador mexicano ganador del Óscar Eugenio Caballero.

