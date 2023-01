El reggaetón llega a Disney+ con Gina Yei, que protagoniza Gabriel Tarantini

El ritmo del reggaetón llega a la plataforma de Disney+ con su primera producción puertorriqueña Gina Yei #ConTodoElCorazónYMás, una serie musical que demuestra que esté género puede ser amplio y alejarse de letras misóginas.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- El ritmo musical y los números de baile están de vuelta en la plataforma de Disney+ a través de la serie Gina Yei, que trae todo el sabor latino para el público joven de este servicio de streaming.

Gina Yei #ConTodoElCorazónYMás es una producción puertorriqueña protagonizada por la youtuber Didi Romero y el actor Gabriel Tarantini que cuentan las historias de jóvenes apasionados por la música que entran al Instituto Musical del Caribe (IMC), ubicado en la isla de Puerto Rico y considerado como la cuna del reggaetón.

“Es un proyecto, juvenil, familiar, lleno de música. Van a poder encontrar cultura latinoamericana bien hecha, bien contada, con un talento sumamente increíble de Puerto Rico. Van a poder encontrar muchos paisajes que les van encantar”, destaca Tarantini en entrevista con SinEmbargo.

Gina es una chica alegre, enérgica y muy creativa que está cumpliendo sus sueños al ser parte de este Instituto, sin embargo, se dará cuanta que esto es apenas el primer paso en su carrera y que el camino al éxito es más duro de lo que pensaba. Justo en ese proceso conocerá a Manu (Tarantini), que le ayudará a superar todos sus miedos.

“Manu es una persona muy auténtica. Yo creo que el mensaje que quise capturar y que Vladimir Perez, escritor y creador de la serie, también quiso contar era sobre la autenticidad dentro de la fama, dentro del arte, dentro de la música, dentro de ese spotlight que tienen los artistas, de tratar de no perder tu esencia y de no arder para poder a llegar a ser exitoso. Manu pasa justo por ese arco total”, indica.

Entre ambos jóvenes surge un enamoramiento adolescente que Gabriel Tarantini describe como “la autenticidad del primer amor”, ese que viene acompañado de amistad y complicidad.

AMPLIANDO EL REGGAETÓN

A diferencia de títulos como High School Musical, Soy Luna, Glee, Hannah Montana u otras series musicales donde el género pop predomina en sus canciones, en Gina Yei el reggaetón es el que domina cada una de las intervenciones.

El reggaetón es un género que toma cada vez más espacio en el gusto del mundo, pero sigue siendo estigmatizado por el alto contenido sexual o sexista que acompañan a sus letras. No obstante, en esta serie sólo se apoderan de sus ritmos para llegar a su público.

“No es reinventar el género, el género es tan amplio como otros allí afuera que hay ‘colores y flores’ para elegir. Nosotros venimos a decirle también a la nueva generación, y también a las familias, que el reggaetón puede ser también algo súper genérico, súper entretenido, hablar de mensaje super chéveres, muy bonitos sin perder ese sabor a la cultura latina, esas ganas de bailar apenas lo escuchas. No es reinventar es agregar”, apunta.

Gabriel Tarantini, oriundo de Florida, Estados Unidos, creció la mayor parte de su vida entre Italia y Venezuela. Su primer acercamiento con la pantalla fue en el telenovela Silvana Sin Lana (2016) a la que le siguieron otras producciones como Mi Familia Perfecta (2018), El Barón (2019), 100 Dias Para Enamorarnos (2020) de Netflix y por último la cinta TQM (2022) para Amazon Prime.

Sin embargo, es la primera vez que una producción al retarlo más que la actuación y exigirle el baile y el canto, pues de esta historia surge toda una banda sonora:

“Me sentí muy vulnerable. A mí me encanta la guitarra, hace cinco años que comencé a tocar guitarra. Para mí fue un momento muy vulnerable haber estado en este proyecto porque obviamente uno comienza con la guitarra y después viene el canto, pero siempre fue un hobby”.

“Hacerlo profesionalmente primero conllevó una responsabilidad de poder llegar a ese punto, y segundo, es com un reto de poder demostrarme que sí puedo hacerlo. [ …] Fue un reto muy personal. Me hicieron cantar y me llevaron de la mano para interpretar los temas como se tenia que hacer”.

Gina Yei es la primera serie de la plataforma grabada grabada en su totalidad en diferentes locaciones de Puerto Rico y se convierte en un viaje para acercarse a ese territorio a través de espectaculares paisajes.

Gabriel Tarantini dice sentirse afortunado de pertenecer a esta serie en la que ademàs cea un gran peso en sus hombros:

“La presión siempre se sintió una vez que nos dijeron que vamos a trabajar de las mano de Disney y no porque ellos sean estrictos, ni nada de eso, sino porque cuando uno se afianza a un proyecto tan grande, uno tiene que estar claro del mensaje, que ellos siempre van a querer enviar, y el mensaje siempre va a ser familiar y positivo, de amistad, de amor, que creo que son valores que hoy en día hay que destacar bastante en todas las partes del mundo”.

La primera temporada de Gina Yei #ConTodoElCorazónYMás está compuesta por 12 capítulos de 35 minutos de duración. Todos están disponibles en Disney+.