¡Hasta la Madre! del día de las madres, una comedia que cuestiona esta fiesta

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- Lidia (Gala Montes) y Manuel (Michel Duval) se acaban de casar a escondidas, y ahora quieren compartir con sus respectivas familias su nueva vida y planes, y qué mejor pretexto para reunirse que hacerlo en una fecha tan espacial como el Día de las Madres, una celebración en la que todo es amor, o al menos eso lo que creen.

No obstante, esta festividad se verá interrumpida por un secreto familiar que podrá cambiar muchas cosas, pero sobre todo dejará por descubierto quién es cada quién detrás de cada selfie, regalo y comida de esta fecha. Ésta es la premisa de ¡Hasta la Madre! del día de las madres, la nueva película original de Amazon Prime Video.

“Lidia tiene un par de años sin ver a su mamá Rosa (Leticia Huijara) porque se fue a estudiar a Stanford y ahí se casó con Manuel. Entonces ahí hubo como un rose con su mamá porque no le dijo que había conocido a Manuel, y la mamá estaba medio sentida, pero Lidia está firme con su decisión”, cuenta la actriz Gala Montes sobre su personaje en entrevista con SinEmbargo .

La relación entre Manuel (Michel Duval) y su mamá Esmeralda (Anette Michel) tampoco parece ser la mejor, pues aunque en redes sociales y en la socialité capitalina todo pinta de maravilla, para él el peso de tener un apellido de abolengo es un carga grande. Así lo describe Michel Duval:

“Creo que la relación es ciertamente tóxica de alguna manera. Manuel es el primogénito, lleva este apellido ‘San Román’ que tienen todo en este ‘mundo’ y un magnate como su papá (Alejandro Camacho), entonces creo que desde muy chiquito Manuel siempre le ha tratado de hacer honor a su familia, de hacerle creer a su mamá que él es lo que ella cree que es, y de repente se da cuenta que no todo es tan perfecto y justo cuando se da cuenta es cuando Lidia viene a rescatarlo. A hacer que encuentre por sí mismo”.

El 10 de mayo toma otro sentido en esta película. Lejos queda la celebración que se acompaña año con año de la canción “Señora, señora” de Denisse de Kalafe, y ahora son las madres que se demuestran así mismas y a sus familias que antes de ser madres, son mujeres son aspiraciones capaces de todo.

“De pronto como que nos olvida, a mí me pasa con mi mamá que a veces sólo la veo así, como madre. Ya no tanto, porque ahora lo veo con más madurez, pero en su tiempo, yo la veía solo como mi mamá y no como un ser humano que también tiene aspiraciones y busca sus propios sueños, y que sacrificó mucho para criar”, reflexiona Duval, hijo de la actriz y comediante Consuelos Duval.