Nuestras Madres, memoria a favor de la justicia por el genocidio en Guatemala

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).– Guatemala, 2018. El país centroamericano se encuentra en medio de uno de los juicios más importantes en la búsqueda de justicia por el genocidio contra miles de indígenas en manos de militares durante la guerra civil a inicios de años 80.

Las huellas de violencia aún siguen presentes y el grito por la justicia latente a 40 años de ese suceso, como en el caso de Ernesto, un joven antropólogo que trabaja para la Fundación Forense apoyando a familias de desaparecidos de ese genocidio a dar con sus restos, a la par que él carga con su propia pena: Su padre, un guerrillero desaparecido.

Inspirada en una realidad dolorosa de Guatemala emerge esta ficción, Nuestras Madres, ópera prima del director César Díaz que sigue de cerca a Ernesto en la búsqueda de su padre después de que cree haber encontrado una pista tras escuchar el relato de una mujer.

“Descubrí una masacre en un pueblo indígena y las madres me llevaron al sitio donde había sucedido y me contaron cómo el ejercito había entrado. Había tal entereza, tan valor, que para mí fue muy impresionante, y cuando yo les pregunté ¿por qué ellas tenían la necesidad de seguir contando? Contestaban: ‘porque no nos creen y necesitamos seguir contando la historia para que sea real'”, cuenta el director en entrevista con SinEmbargo.