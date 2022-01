El colapso de los mayas no se habría debido a las sequías, revela una investigación

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) – Aunque una serie de sequías coincidió con el ocaso de los mayas en el siglo IX, un nuevo estudio demuestra que esta cultura consumía 500 plantas diferentes, muchas resistentes a la falta de lluvias.

Algunas de las plantas más resistentes que los mayas habrían recurrido para incluir la mandioca con sus tubérculos comestibles y el palmito. Otro es la chaya, un arbusto domesticado por los mayas y que hoy comen sus descendientes. Sus hojas son ricas en proteínas, hierro, potasio y calcio.

A new #UCR study casts doubt on drought as the driver of ancient Mayan civilization collapse. Read more ⬇️ #UCRiverside #Mayancivilization https://t.co/AE6fEQq8sU

— UC Riverside (@UCRiverside) January 5, 2022