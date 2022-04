¿Por qué la mirada de los perros nos parece tan irresistible? La ciencia lo descubre

Redacción Ciencia, 5 abr (EFE).- Los perros son capaces de miradas y expresiones que son irresistibles para sus dueños. El misterio de esos ojos cuando quieren conseguir una golosina está en algunas características faciales claves que habrían influido también en la elección de esta especie para su domesticación.

Los perros son únicos por su vínculo recíproco con los humanos, que puede mostrarse a través de un mirada mutua, algo que no se observa en otros mamíferos domesticados como gatos o caballos, según Anne Burrows de la Universidad de Pittsburgh (EU), que presentó un estudio en el congreso Experimental Biology.

En otros animales, como los lobos, aunque también dominan la fibras de contracción rápida, si se compara con perros tienen una mayor proporción de fibras de contracción lenta, más eficaces para los movimientos largos y controlados y no se cansan tan rápidamente.

Can’t resist your pup’s adoring expression? A new study suggests ancient humans played a role in selecting #dogs with the sweetest faces. https://t.co/M6C2Dqs5Sk #expbio @AnatomyOrg @duqedu #puppy #pets pic.twitter.com/dQp1Y7fx9t

