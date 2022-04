HBO Max apuesta al formato del sitcom con Ninis, la nueva serie mexicana

Ninis es una producción mexicana que muestra los esfuerzos de un grupo de cinco amigos por sobrevivir a la vida adulta al tiempo que evitan enfrentarse a ella. La serie sigue el formato clásico americano del sitcom retomando características de títulos como Friends.

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).- Un grupo de amigos veinteañeros evitando a toda costa la tediosa y aburrida vida laboral, buscando un camino diferente para darle sentido sentido a sus vidas, aunque esa “alternativa” muchas veces resulte ser algo disparatado. Así es Ninis, la nueva serie mexicana para HBO Max.

La serie es protagonizada por Jesús Zavala, Natalia Téllez, Oka Giner, Gonzalo Vega Jr. y Ruy Senderos, actores que se meten en la piel de cinco amigos que se toman con humor la vida adulta, tal y como lo señala Tania Benítez, productora de este proyecto:

“Ninis es una comedia sobre cómo una generación entera quiere vivir bien con el mínimo esfuerzo y todos los problemas en los que eso los mete. Es una etapa de la vida en la que obviamente los amigos son familia y se convierten en eso que te saca día con día. Son cinco personajes súper ricos, en situaciones en donde una dice ‘¿habría sido la mejor idea?’ y después descubres que tú también habías pensado que eso podría haber sido una buena solución”, comenta la productora que que debuta en el mundo de las series después de una trayectoria en cines en películas como Vuelven, Polvo, La Boda de Valentina y Camino a Marte.

Cada uno de los personajes en escena sobrevive a su propio modo la vida adulta, ya sea esperando un milagro que los salve de su realidad, emprendiendo, saltándose de las reglas de la vida laboral o ser “afortunados” por vivir a costa de sus padres.

Rodrigo (Ruy Senderos), o “Rodri” para los cuates, es la viva muestra que la conchudez puede vivirse a niveles extremos.

“‘Rodri’ creo que el más nini de los ninis. Don nini. Él es el más grande de ellos, él no trabaja y no estudia, lleva trabajando en su tesis cuatro años y no hay fecha de cuando pueda acabarla. Vive en este intento de llevar una buena vida sin tener que enfrentar la vida adulta y las responsabilidades que conllevan”, asegura el actor al que hemos visto en dramas como Bienvenida Realidad o Rosario Tijeras.

UN SITCOM LATINO

La comedia, que arribó este jueves a la plataforma de HBO Max, se desarrolla bajo el formato clásico americano del sitcom, retomando características propias de este tipo de programas al desarrollarse mayoritariamente con los mismos personajes en escena y en los mismos lugares, en este caso el departamento que comparten estos amigos, y por supuesto, las risas grabadas que distinguen a estas series.

Seguir este formato con el que han triunfado series como Full House, Two And A Half Men o Friends fue el reto de la producción desde un inicio.

“Desde el día uno, el reto fue acercarnos al tipo de programas que nos encantan a todos los involucrados, a los productores, al director Chava Cartas, a todo nuestro cast. Somos muy fans del género del sitcom, nos encanta pasar el tiempo viendo eso y justo nos preguntábamos ¿por qué no tenemos un sitcom latinoamericano?”, señala Tania.

“Desde la idea original fue: ¿cómo llevamos esto a su máxima potencia? Hubo una investigación exhaustiva de qué elementos nos llevaban a ese lugar, los escritores también súper montados en el barco hasta llegar al ritmo correcto junto con los actores, con el directo; mesas y ensayos hasta llevarlo ahí”, agrega.

Tania Benítez comenta que hubo todo un equipo creando esa especie de “microcosmos” que distingue a estos programas con escenarios que lucieran vivos, así se logró esta primera temporada que cuenta con 10 episodios que además ya han sido traducidos al inglés y al portugués.

LA DECEPCIÓN DE LA VIDA ADULTA

A través de capítulos ligeros de 25 minutos en promedio, Ninis busca sobre todo conectar con la generación millennial, la que es parte de la población económicamente activa, pero que también carece de las oportunidades y prestaciones laborales que tuvieron generaciones anteriores.

La serie relata con humor los golpes de realidad de la vida adulta a través de este grupo de amigos que a veces pereciera vivir en una burbuja.

“Fue padrísimo hacer a ‘Rodri’ porque justamente él y estos ninis tiene estas fantasías del mundo real como ‘si hiciera esto y el otro’, los ninis lo hacen y es lo que vuelve a esta serie padrísima, que uno con los limitantes de la vida adulta dice ‘no, no puedo hacer’ , y estos ninis dicen ‘¡claro que podemos! ¿Por qué no se le ha ocurrido a nadie? ¡Somos Súper brillantes!’. Entonces de repente se meten a unas situaciones absurdas por más divertidas”, comenta Ruy.

Cada uno de estos amigos se las ingenia para poder pagar la renta, pero también para evitar esa vida adulta que o se parece en nada a la que imaginaron cuando eran niños.

“De pronto el concepto de ‘nini’ es muy negativo y no nos hemos dado cuenta que todos lo hemos sido en algún punto. Es una serie que habla de una etapa de vida y la ven con una añoranza, una alegría de vida, de decir ‘sí, exacto, yo era ese wey’ o ‘ese era mi hermano’ y ‘ese mi roomie’. Vas a descubrir que ser nini es parte de estar vivo y marca una etapa de la vida, puedes ser nini porque no acabaste la prepa, porque no has entrado a la universidad o has perdido tu trabajo o porque no sabes qué hacer, hay muchas formas que hacen estos personajes y vas a revivir una etapa tuya, a gozarla porque es 100 sitcom americano con toda la calidad de un equipo muy talentoso”.

Ninis también muestra la interconectividad con la que la generación millennial ha crecido, pues los personajes también llevan su vida a través de las pantalla de sus celulares y es un elemento que vuelve a la serie más dinámica.

Los capítulos de la primera temporada de la serie ya están totalmente disponibles en HBO Max.