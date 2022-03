Ritmo Salvaje: La nueva serie colombiana de Netflix llega con música y flow

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– Era cuestión de tiempo para que una serie que se moviera bajo el ritmo de la música urbana saliera a la luz y Netflix, que no deja pasar una sola oportunidad, estrena este 2 de marzo su nueva producción colombiana: Ritmo Salvaje.

La historia, protagonizada por Paulina Dávila (Después de ti, 2020) como Antonia y Greeicy Rendón como Karina, presenta a dos bailarinas provenientes de mundos totalmente opuestos por las clases sociales en Colombia. Sin embargo, las vidas de estas mujeres se colisionan debido a su pasión por el baile y porque descubren que tienen más en común de lo que creen y la búsqueda por querer alcanzar sus sueños es una de ellas.

Simón Brand (Default, 2014), director de la serie, tomó como fondo los sonidos urbanos para contar una historia dirigida sobre todo para un público juvenil que conectara con los personajes a través de sus experiencias, o bien, emocionalmente:

Por supuesto, la fuerza de la serie recae en la música y en las coreografías que vemos capítulo a capitulo de los ocho con los que cuenta la serie. Justo esta parte fue la que motivó a sus protagonistas a ser parte del proyecto, pues para Paulina Dávila representó un reto para su carrera y para Greeicy Rendón significó su regreso a la pantalla.

“Cuando recibí este proyecto me emocioné muchísimo, era como un sueño. Todos los ingredientes estaban puestos para que fuera algo increíble. […] Nunca habíamos tenido un entrenamiento tan duro de baile y la vara la teníamos grande al estar con bailarines profesionales”, explica Dávila.

En el caso de Greeicy, Ritmo Salvaje representó su vuelta a la actuación después de dedicarse los últimos años a la música.

“Siempre tuve ganas de que me llegara un proyecto con el que pudiera regresar, me llegaban muchas propuestas, pero para mí ser parte del elenco de Ritmo Salvaje fue inevitable de aceptar porque me conecté no sólo con la historia sino con el equipo de trabajo. El tema del baile me apasiona mucho, pero no soy bailarina profesional, y nunca en mi vida había tenido la oportunidad de dedicarte tanto tiempo al baile como me lo hado este proyecto”.