Empleo formal en México sube 4.4% en noviembre frente a 2020 y rompe récord: IMSS

El reporte del IMSS rescató que, con el nuevo reporte, el país acumula 5 meses consecutivos con creación mensual de empleos superior a 100 mil puestos, lo cual también marcó como un hito desde que se tiene registro.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– México registró un aumento mensual de 165 mil 463 puestos de trabajo creados en noviembre, es decir, un incremento de 0.8 por ciento respecto a lo calculado en octubre, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En ese sentido, el organismo a cargo de Zoé Robledo Aburto recalcó que dicho aumento también es el más alto para un mes de noviembre desde que se tiene registro.

Comparado con noviembre de 2020, los puestos de trabajo reportaron un aumento de 881 mil 498 puestos, equivalente a una tasa anual de 4.4 por ciento.

La creación de empleo de enero al penúltimo mes del presente año, es de un millón 159 mil 318 puestos. En este periodo, se incrementó en un millón 165 mil 030 plazas el empleo permanente y se redujo en 5 mil 712 puestos el empleo eventual.

De acuerdo con el reporte del IMSS, México acumuló un total de 20 millones 933 mil 050 puestos de trabajo hasta el 30 de noviembre de 2021, cifra que es la más alta en la historia. Del total de puestos de empleo de los que tiene registrados el Instituto, 86.8 por ciento son permanentes y el 13.2 por ciento son eventuales.

“Es la primera ocasión en la historia con 5 meses consecutivos con creación mensual superior a 100 mil puestos”, se lee en el comunicado.

El Instituto destacó que los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con 11.0 por ciento, extractivo con 8.1 por ciento y construcción con 6.8 por ciento. Por entidad federativa, destacan Tabasco, Quintana Roo y Baja California Sur con aumentos anuales por arriba del 11.5 por ciento.

También resaltó un incremento anual nominal de 7.4 por ciento en el salario promedio, que alcanzó los 435.7 pesos diarios.

“Es el segundo aumento más alto registrado para un mes de noviembre de los últimos 10 años y, desde enero de 2019, el salario base de cotización mantiene registros anuales nominales iguales o superiores al 6 por ciento”, sostuvo.

El organismo también reportó 1.05 millones de empleadores en noviembre, lo que representa un aumento anual de 5.1 por ciento. La variación mensual de dicho indicador en el onceavo mes de 2021 fue de 3 mil 260 inscripciones, y en lo que va del año se han incorporado 54 mil 465 nuevos patrones.

Debido a la pandemia, el país perdió cerca de 1.2 millones de puestos formales entre mediados de marzo y julio de 2020. Después recuperó más de 555 mil , de agosto a noviembre, pero volvió a perder alrededor de 280 mil en diciembre.

Aunque el IMSS es el principal indicador del trabajo formal en México, analistas advierten que presenta un retrato parcial de la crisis porque en el país cerca del 56 por ciento de la fuerza laboral es informal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La tasa de desempleo en México se situó en 4.2 por ciento de la población económicamente activa (PEA) en el tercer trimestre de 2021, por encima del 3.7 por ciento del mismo periodo de 2019, antes de la pandemia.

-Con información de EFE