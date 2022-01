Biólogos descubren una nueva especie de rana en Panamá; la llaman “Greta Thunberg”

Ciudad de Panamá, 10 ene (EFE).- Un equipo internacional liderado por biólogos de Panamá y Suiza descubrió una nueva especie de rana en un bosque nuboso panameño que fue bautizada “Greta Thunberg”, en honor a la joven activista sueca y sus esfuerzos ante la crisis climática.

El artículo en el que la nueva especie es descrita y nombrada oficialmente fue publicado este lunes en la revista científica ZooKeys de la editorial Pensoft.

El espécimen fue descubierto por un equipo internacional de biólogos liderado por los doctores Abel Batista, de Panamá, y Konrad Mebert (suiza) en el Cerro Chucantí, una reserva privada situada en la provincia del Darién y administrada por ADOPTA Bosque.

