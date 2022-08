La gran venta especial de libros del Colmex regresa después de dos años de pausa

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– El Colegio de México (Colmex) estará de fiesta la próxima semana con el regreso a sus instalaciones de la gran venta especial de libros —que se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de agosto—, en la cual podrán encontrarse más de dos mil títulos de estudios en sociología, género, literatura, lingüística, economía, demografía, medio ambiente, urbanismo, relaciones internacionales, ciencia política, estudios asiáticos y africanos, e historia.

“Esta venta especial —que ya es la cuarta vez que la hacemos— es un poco una pequeña fiesta de libros para los nuevos estudiantes, tanto del Colegio que llegan para empezar su semestre y para todos los que trabajamos en el Colegio, que estamos ya en un regreso prácticamente completo. Para nosotros es muy importante que esto se reanude, porque es dar a conocer nuevamente, a aquellos que no lo saben y no lo conocen, las publicaciones del Colegio de México, y la forma en que nosotros comercializamos y vendemos, con unos descuentos de 50 por ciento, 70 por ciento en novedades. Es un evento muy importante para nosotros y una suerte de bocanada de aire en este regreso que tanto deseamos todos”, comentó en entrevista Gabriela Said Reyes, Directora de publicaciones del Colmex.