Félix Gallardo aún no irá a casa: FGR impugna resolución de Juez para “Jefe de Jefes”

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de a República (FGR) dio a conocer que impugnó la resolución dictada esta mañana por un Juez federal de la Ciudad de México, para que el exlíder del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de Jefes“, pudiera estar en prisión domiciliaria.

Fue el pasado 7 de septiembre cuando el Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México notificó su resolución en la que se concedió prisión domiciliaria al “Jefe de Jefes” por motivos de Salud. Sin embargo, una vez que fue notificada, la Fiscalía interpuso un recurso para apelar la decisión, por lo que la orden no se cumplimentará por ahora.

El Juez había concedido el beneficio de prisión domiciliaria a Félix Gallardo sólo por lo que hace al proceso donde fue sentenciado a 40 años de prisión por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho.

En julio de este año, el excapo sinaloense salió de la prisión de Puente Grande para ser internado en el Hospital Civil de Guadalajara, luego de presentar problemas de visión que derivaron en el peligro de perder la vista.

En mayo, un Juez ratificó que las sentencias de Félix Gallardo no podía compurgarlas en una sola, una por 37 años tras asesinar al exagente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique Camarena; y otra por 40 años por delitos de acopio de armas de fuego y fabricar e introducir cocaína a Estados Unidos.

Anteriormente, se había interpuesto otro amparo para que permitieran hacer cumplir su condena desde su vivienda, esto debido a su edad actual, 76 años, y el deterioro de su salud, el cual había sido denegado.

La defensa de Félix Gallardo, incluso, acusó de discriminación al juzgador que le negó la prisión domiciliaria a su cliente, pues, detalló, no tomó en cuenta que el exnarcotraficante ha perdido la vista en un ojo, no escucha y casi no se puede mover.