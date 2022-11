Denise Gutiérrez de Hello Seahorse! celebra que más mujeres se dediquen a la música

Después de haberse sumergido en una extensa gira por el décimo aniversario de “Arunima”, Hello Seahorse! llegará al Teatro Metropólitan para presentar “Resplandor”, su primer show acústico.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- La cantautora Denise Gutiérrez, vocalista de la agrupación mexicana Hello Seahorse!, celebró que cada vez más mujeres se estén dedicando a la música, sin embargo destacó que aún hace falta más presencia femenina tanto en festivales como en otros escenarios.

“Cada vez he visto más mujeres dedicándose a la música, eso me da mucho gusto. Creo que hoy por hoy, lo tengo en el corazón, mi presencia en la industria ha sido importante así como lo fueron para mí personas que admiro mucho como Ely Guerra, Ceci Toussaint o muchas más colegas. Entonces sí es bien importante estar aquí, es muy pesado, pero es muy pesado en general para todos, pero mientras más mujeres estemos, más mujeres van a dedicarse a eso y podemos buscar que los grupos de trabajo y los espacios de trabajo sean cada vez mejores. Evidentemente todavía hay un desequilibrio a nivel presencia femenina, hace poco estuvimos en el Tecate Comuna y éramos cuatro mujeres, yo como líder de una banda y otras tres front, entonces todavía hay mucho, es muy disparejo, sin embargo hay que seguir trabajando”, expresó Gutiérrez en entrevista con SinEmbargo.

La música oriunda de Los Ángeles, California, apuntó que aunque ha sido afortunada de trabajar en espacios seguros y no haber pasado por alguna experiencia difícil, para ella ha sido importante unirse a la lucha de muchas de sus colegas puesto que “la vida de las mujeres es una ruleta y tú no sabes nunca cuando algo podría pasarte”.

“Es bien necesario como mujer sumarte a la lucha más allá de que te haya pasado o no te haya pasado nada, hayas perdido a alguien o no. Es bien importante sumarnos porque al final del día la vida de las mujeres es una ruleta y tú no sabes nunca cuando algo podría pasarte, entonces, en efecto tendría que en algún momento dejar de ser una discusión. Como mujeres siempre nos preguntan ‘cómo es vivir como mujer en la música’, bueno primero que nada yo no lo pienso así, sí hay cosas que son notorias, que hay que procurar, pero al final del día, por ejemplo, yo cuando me subo al escenario yo siento una fuerza y un poder de transmitir cosas y eso va más allá de si soy mujer o no”, añadió.

EL PRIMER SHOW ACÚSTICO DE HELLO SEAHORSE!

Después de haberse sumergido en una extensa gira por el décimo aniversario de “Arunima”, Hello Seahorse! llegará al Teatro Metropólitan, recinto ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, el próximo 17 de noviembre para presentar “Resplandor”, su primer show acústico.

Al ser cuestionada por la dificultad detrás de los preparativos de esta presentación, Denise compartió, entre risas, que “hay un ejercicio y un esfuerzo tremendo para todas las personas involucradas” puesto que han tenido que adaptar las canciones que eligieron para el setlist de este evento a un formato completamente diferente.

“Al final del día Hello Seahorse! sigue siendo una banda independiente, eso es bien importante mencionarlo porque este tipo de esfuerzos y de ideas luego son desbordadas, pero lo vamos a lograr, siempre logramos nuestros objetivos”, indicó.

“Vamos a tener muchos músicas y músicos sobre escena acompañándonos, es decir, que va a haber como una gran banda, van a haber cuerdas, metales, invitados e invitadas cantantes, y bueno sí ha sido súper laborioso el repensar todas las canciones. No es que Hello Seahorse! use secuencias, pero sí usa muchas cosas electrónicas, tenemos un set, dentro de todo Hello seahorse! en vivo tiene un área muy electrónica, entonces traducir todo eso a una cuestión orgánica conlleva mucho tiempo. Entonces sí invitamos a la gente a que nos acompañe porque considero que es un evento histórico para la historia de la banda y de verdad que lo van a disfrutar muchísimo”, agregó.

Denise Gutiérrez y compañía —Joe (guitarra), Bonnz (batería), Burgos (teclados) y Reez (percusiones)— adelantaron a SinEmbargo que esta presentación será grabada en vivo y que, además, estrenarán “Fantasma en casa”, tema que surgió durante la pausa provocada por la Covid-19.

En este sentido, la frontwoman hizo hincapié en que la pandemia del coronavirus ayudó, en gran parte, a que su primer show acústico esté a punto de hacerse realidad ya que durante el confinamiento la agrupación se dio a la tarea de ofrecer tres presentaciones vía streaming.

“Hay un precedente que hay que mencionar, para lograr llegar a esto, y eso tiene que ver con la pandemia, nosotros hicimos tres conciertos en formato streaming, el primero fue con tres cámaras prestadas, poco a poco, y cada concierto streaming lo dedicamos a un disco, entonces hicimos el ‘Disco Estimulante’, que acababa de salir, hicimos el disco de ‘Bestia’ e hicimos el disco de ‘Arunima’ y con cada concierto de esa forma fuimos mejorando nuestras técnicas, nuestro todo, y creo que de ahí viene también la idea de hacer un concierto grabado en vivo. Si no hubiéramos hecho esos conciertos así no creo que estaríamos, estaríamos tal vez haciendo algo así pero no estaríamos pensando en grabarlo en video”, explicó la música.

Los accesos para “Resplandor”, el primer show acústico de Hello Seahorse!, se pueden adquirir a través de la página de Ticketmaster y en las taquillas del recinto.